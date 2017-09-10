Новый Kia Ceed: к вершине за лидерством

На фоне пассивных конкурентов и галопирующего рубля Киа Сид третьего поколения выглядит вызывающе. Мы точно будем покупать, если дадут хорошую цену.

Kia Cee'd
Kia Cee'd

Kia > Cee'd


Гольф-класс, где расшевелился новый Киа Сид, у нас настолько пуст, что «кореец» может стать здесь лидером. Ну и кто в такой ситуации будет ждать? Мы попробовали выскочку в топовой комплектации с самым мощным 140-сильным бензиновым мотором.

О лидерских качествах нового Kia Ceed читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Kia Cee&#39;d (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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