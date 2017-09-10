Новый Kia Ceed: к вершине за лидерством

На фоне пассивных конкурентов и галопирующего рубля Киа Сид третьего поколения выглядит вызывающе. Мы точно будем покупать, если дадут хорошую цену.

Гольф-класс, где расшевелился новый Киа Сид, у нас настолько пуст, что «кореец» может стать здесь лидером. Ну и кто в такой ситуации будет ждать? Мы попробовали выскочку в топовой комплектации с самым мощным 140-сильным бензиновым мотором.

О лидерских качествах нового Kia Ceed читайте и смотрите видео здесь.