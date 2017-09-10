При прокачке тормозов автовладельца порой подстерегают неожиданности. Например, может дать о себе знать негерметичность канала, вызванная повреждением посадочного места штуцера на суппорте. Читатель журнала «За рулем» сумел справиться с проблемой своими силами, без особых затрат времени и денег и делится опытом.
На входе — обычный УАЗ пикап. На выходе — шестиколесный монстр на шинах низкого давления, способный везти полторы тонны груза по вязкому грунту. На испытаниях «За рулем» трехосник Ямал Т‑64 не ударил в грязь лицом.
«Двадцать четвертая» Волга в Советском Союзе была лакмусовой бумажкой статуса владельца. Настоящий символ брежневской эпохи застоя! И вот ГАЗ-24 отмечает полувековой юбилей пробегом на историческую родину.
Новый Kia Ceed: к вершине за лидерством
На фоне пассивных конкурентов и галопирующего рубля Киа Сид третьего поколения выглядит вызывающе. Мы точно будем покупать, если дадут хорошую цену.
Гольф-класс, где расшевелился новый Киа Сид, у нас настолько пуст, что «кореец» может стать здесь лидером. Ну и кто в такой ситуации будет ждать? Мы попробовали выскочку в топовой комплектации с самым мощным 140-сильным бензиновым мотором.
О лидерских качествах нового Kia Ceed читайте и смотрите видео здесь.
Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...
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