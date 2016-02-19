Lada 4x4 — это наша родная Нива. Вспомним, за что ее любят в народе и за что ругают.

Что только русские не придумают, лишь бы дорогу не строить.

Народная мудрость

Я до сих пор не согласен называть народную любимицу Ниву ее новым именем Лада 4х4. Поэтому далее буду писать слово Нива, а подразумевать вазовские полноприводники — вплоть до настоящего времени.

Вначале поговорим о неоспоримых достоинствах этого автомобиля.

Джип за недорого

Только в советское время Нива была приблизительно на треть дороже, чем седан того же производителя. А затем, в перестроечные времена, цена на «русский танк» практически уравнялась с ценами на уже появившиеся переднеприводные автомобили, а порой она была и ниже. Теперь же Lada 4х4 в ненавороченной комплектации чуть ли не вдвое дешевле «суперкроссовера» Vesta SW.

Продолжает кормить русского человека

Да, французской компании Renault принадлежит подавляющее большинство акций Волжского автомобильного завода. Но, несмотря на это, завод стоит на нашей, российской земле, наши рабочие получают зарплату и делают исконно русскую машину — Ниву. Может, все не так и плохо? Ведь Москвич и Волга остались в истории...

Старушка Нива более 40 лет кормит рабочих ВАЗа. Никакая другая модель не делала это столь долго.

Проходимость — не повышенная, а высокая

Проходимость постоянного симметричного полного привода с понижающей передачей и блокировкой в раздатке Нивы невозможно переоценить. Она побывала на обоих полюсах планеты, забиралась на Эверест (и добралась до отметки 5500 м). Но это — парадные рекорды, а тысячи скромных тружениц обеспечивают перевозку людей и небольших грузов в условиях нашего бездорожья. А еще о проходимости машины говорит то, что в любом грязевом трофи и поныне, спустя сорок лет после рождения, наряду с «дефами», «уазиками» и «геликами», в болоте обязательно тонет и тут же выплывает — благодаря меньшей массе — наша родная Нива.

Ремонтопригодность

Материалы по теме 9 причин, почему Лада 4х4 лучше айфона

Машина выпускается сорок лет. Очень многие узлы вообще не подвергались модернизации. Как вы думаете, какое количество запчастей произведено за это время на Ниву? В любом небольшом магазинчике на трассе вдали от города можно купить хоть шаровую опору, хоть диск сцепления. Опять же унификация с классическим семейством Жигулей играет на руку нивоводам. А еще существует унификация с грузовиками! Например, автор, однажды потеряв фару из-за отлетевшего камня, за 15 минут заменил ее приобретенной в придорожном магазинчике фарой от КАМАЗа.

Ремонтные операции давно изучены нашими автолюбителями. В конструкции не встречаются особенно крупные и тяжелые узлы и агрегаты. Сравните отдельную коробку передач и раздатку Нивы с гигантским тяжеленным модулем, например, Great Wall Hower.

За счет скромных размеров основных агрегатов Ниву можно успешно чинить в одиночку.

Универсальность

Нива — небольшая и компактная машина. Она пригодна как для эксплуатации в условиях мегаполиса, так и для движения по полевым дорогам, а то и без них. На ней можно и к Большому театру подъехать, и тушу кабанчика отвезти. Для тех, кому обычная трехдверная модификация кажется недостаточно вместительной, выпускается длиннобазная пятидверная модификация. А еще на базе Нивы тюнинговые ателье делали самые разные модификации, начиная от бронированных и заканчивая монстрами на колесах диаметром почти как задние колеса трактора «Беларусь». Мне приходилось встречать Нивы по всей Европе. Причем чаще, чем любую другую отечественную машину.

Нива даже может служить в полиции.

Один большой минус — недостаточная надежность

Ломается у Нивы всё. Единственной крепкой частью автомобиля считается кузов, но и он склонен к коррозии. А коррозия для несущего кузова гораздо более опасна, чем для кузова внедорожника рамной конструкции. Нельзя забывать и о том, что автомобиль создавался на базе агрегатов заднеприводного легкового семейства ВАЗ. В случае с полноприводным автомобилем все агрегаты нагружены больше, а ресурс и надежность работы ниже.

Двигатель — в прямом и переносном смысле слабое место Нивы. Мало «лошадок» и недостаточные ресурс и надежность.

Материалы по теме ВАЗ-2121 Нива: от печали до радости

От заднеприводного семейства отпочковался и допотопный восьмиклапанный двигатель, размерность цилиндропоршневой группы которого увеличена почти до предела. Такое желание раздуть существующий блок цилиндров до максимального рабочего объема привело к снижению эффективности системы охлаждения, а это,в свою очередь, негативно сказалось и на надежности. Замена конструкции цепи привода ГРМ на однорядную (у жигулевских моторов была двухрядная) также не повысила безотказность мотора.

Коробка передач взята с минимальными переделками от заднеприводного семейства автомобилей Волжского завода, а ведь нагрузки на коробку передач на внедорожнике выше.

Многие годы автолюбители жаловались на недостаточный ресурс карданных передач и мостов. Причем проблемы встречались самые курьезные. Так, во время путешествия на Кавказ автор лично потерял на Ниве сапун переднего редуктора и вернулся в Москву с агрегатом, полным горной воды из реки Аше.

Форсировние реки Аше. Ничего особенного, такая глубина встречается и на городских улицах в ливень.

Задняя подвеска, конструктивно повторяющая таковую у заднеприводных автомобилей ВАЗ, имеет ограниченный ресурс шарниров рычагов. Передняя подвеска располагает значительным запасом прочности, но недостаточно долговечна. Весьма ограничен ресурс ступичных подшипников.

Задняя подвеска Нивы имеет допотопную конструкцию со смещающимся вбок задним мостом.

Резюмируя, можно сказать, что советскими инженерами был создан отличный автомобиль, который за сорок лет не потерял актуальности и любим народом. Несколько портят ситуацию невысокое качество изготовления отдельных узлов и агрегатов. Очевидно, что Ниве нужен преемник, но пусть он возьмет все лучшее, а досадные промахи останутся в прошлом.