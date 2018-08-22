Надо ли иностранцам менять свои водительские права на российские? Комментарий ГИБДД

Читатель «За рулем» из Молдавии интересуется, сколько времени он может ездить в России со своими национальными правами (ему предстоит длительная командировка). Требования закона проясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Живу в Молдавии. Предстоит длительная командировка в Россию. Сколько времени я могу ездить с молдавскими правами? Если я поменяю их на российские, как мне потом получить обратно свои молдавские, чтобы ездить на родине?

А. Батыру, Кишинев



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В соответствии с федеральным законом «О безопасности дорожного движения» менять национальное водительское удостоверение, выданное в Молдавии, на российское необходимо в том случае, если вы собира­етесь осуществлять на территории России предпринимательскую или трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами.

Согласно указанным выше Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обмен иностранного национального водительского удостоверения производится по результатам проведения теоретического и практического экзаменов, а также при предъявлении полученного в России медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителя медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Молдавское национальное водительское удостоверение вернут владельцу вместе с полученным на его основании российским удостоверением.

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