Надо ли иностранцам менять свои водительские права на российские? Комментарий ГИБДД

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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Живу в Молдавии. Предстоит длительная командировка в Россию. Сколько времени я могу ездить с молдавскими правами? Если я поменяю их на российские, как мне потом получить обратно свои молдавские, чтобы ездить на родине?
А. Батыру, Кишинев
В соответствии с федеральным законом «О безопасности дорожного движения» менять национальное водительское удостоверение, выданное в Молдавии, на российское необходимо в том случае, если вы собираетесь осуществлять на территории России предпринимательскую или трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами.
Согласно указанным выше Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, обмен иностранного национального водительского удостоверения производится по результатам проведения теоретического и практического экзаменов, а также при предъявлении полученного в России медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителя медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.
Молдавское национальное водительское удостоверение вернут владельцу вместе с полученным на его основании российским удостоверением.
Фото: Depositphotos
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