Ездить с иностранными правами или восстанавливать российские? Комментарий ГИБДД

Читатель журнала «За рулем» — уроженец России, а ныне гражданин Литвы — хочет работать водителем такси в Санкт-Петербурге. При этом свои российские водительские права он потерял, зато имеет литовские. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Я гражданин Литвы, хотя родом из России. До 1995 года у меня были российские права. Они давно утеряны, и теперь остались только литовские, которые полностью отвечают требованиям Евросоюза и международной Конвенции о дорожном движении. Могу ли я работать с ними в такси в России?

Евгений Сивухов, Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (статья 25) не допускает управления транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Таким образом, работать в такси с имеющимся у вас удостоверением нельзя. Для получения российского водительского удостоверения на основании литовского документа вам придется сдавать теоретический и практический экзамены.

Однако, поскольку у вас уже было российское удостоверение, советую обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции в пределах того субъекта Российской Федерации, где вы зарегистрированы по месту проживания или пребывания. После проверки, подтвержда­ющей наличие у вас до 1995 года российского водительского удостоверения, вам выдадут новый документ. Общий порядок и условия получения удостоверения регламентированы Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.

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