Фильтр для антифриза: совет бывалого водителя

Читатель «За рулем» — опытный автомобилист — нашел способ, позволяющий продлить жизнь системе охлаждения автомобиля. Наверняка у вас тоже есть свои маленькие хитрости. Поделитесь ими — авторам всех опубликованных советов полагаются хорошие призы.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Материалы по теме Перегрев двигателя: причины и методы борьбы

И. Силаев, Владикавказ

В системе охлаждения есть продукты износа и коррозии, особенно если автомобиль немолодой. Эти частицы засоряют трубки радиаторов, приводят к ускоренному износу сальника помпы. Поэтому уже много лет я использую фильтр системы охлаждения: топливный фильтр с металлическим корпусом от Калины вставил в разрез пароотводящего шланга расширительного бачка. С ним антифриз всегда чистый и прозрачный, а в расширительном бачке нет отложений. Первый фильтр забивается очень быстро и может потребовать замены. Поводом будет значительное ослабление струйки жидкости, которую видно через прозрачную стенку бачка. Фильтр следует закрепить, чтобы при раскачке не отломило штуцер от радиатора или расширительного бачка.

Приз автору совета — мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылайте свои советы на адрес редакции или на exp@zr.ru. Не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.