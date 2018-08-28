Оборвался трос сцепления, а ехать надо? Выход есть! Совет бывалого водителя

ЭЛЕКТРОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
Р. Зарифуллин, Набережные Челны
Завести на передаче автомобиль ВАЗ‑2110 при обрыве троса сцепления в дороге не удалось. Потому и пришлось придумать способ выжима муфты сцепления в аварийном режиме.
Снял оборванный трос. Но чем его заменить? Вспомнил, что в багажнике лежит упаковка электродов. Соединил четыре электрода загибами на концах, один конец электрода петлей надел на вилку сцепления, а цепочку электродов провел в салон сквозь отверстие для троса. Загнул последний электрод на конце — как рукоятку. Тянем левой рукой электроды — сцепление выжимается. На руку лучше надеть перчатку. Так и дотянул до автосервиса.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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