Облысела зимняя резина... Что делать? Форум «За рулем» — та площадка, где можно получить ответы на самые разные вопросы автомобильной жизни. В обсуждении участвуют авторы «За рулем». Руководитель шинной группы ЗР Сергей Мишин отвечает на вопрос читателя о том, стоит ли пытаться реанимировать шины, растерявшие шипы. Оборвался трос сцепления, а ехать надо? Выход есть! Совет бывалого водителя Читатель «За рулем» столкнулся на дороге с проблемой: оборвался трос сцепления на «десятке». Приложил смекалку, порылся в багажнике и доехал до СТО своим ходом. Если у вас есть свои лайфхаки, присылайте — авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы. Препятствие на ночной дороге — об этом должен помнить каждый водитель Кто-то любит ночную езду, кто-то старается её избегать. Известно, что самые тяжелые аварии происходят именно ночью. Прикинем, как вы поведете себя на ночной дороге?