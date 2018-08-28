Оборвался трос сцепления, а ехать надо? Выход есть! Совет бывалого водителя

Читатель «За рулем» столкнулся на дороге с проблемой: оборвался трос сцепления на «десятке». Приложил смекалку, порылся в багажнике и доехал до СТО своим ходом. Если у вас есть свои лайфхаки, присылайте — авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы.

ЭЛЕКТРОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Р. Зарифуллин, Набережные Челны

Завести на передаче автомобиль ВАЗ‑2110 при обрыве троса сцепления в дороге не удалось. Потому и пришлось придумать способ выжима муфты сцепления в аварийном режиме.

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Снял оборванный трос. Но чем его заменить? Вспомнил, что в багажнике лежит упаковка электродов. Соединил четыре электрода загибами на концах, один конец электрода петлей надел на вилку сцепления, а цепочку электродов провел в салон сквозь отверстие для троса. Загнул последний электрод на конце — как рукоятку. Тянем левой рукой электроды — сцепление выжимается. На руку лучше надеть перчатку. Так и дотянул до автосервиса.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылайте свои советы на адрес редакции или на exp@zr.ru. Не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Фото: Онлайн-редакция
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