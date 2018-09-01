Новый выпуск «За рулем»: лучшие зимние шины, выгодный бензин и многое другое

Lada Vesta Cross: 5 плюсов и 2 особенности, к которым нужно привыкнуть

Недавно АВТОВАЗ начал продавать седан Lada Vesta Cross, который отличается от обычной Весты увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по периметру снизу. Это уникальная машина: аналогичных седанов повышенной проходимости по такой цене и тем более в сегменте B+ просто нет. Но есть у Весты Кросс и другие особенности.