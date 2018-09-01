Новый выпуск «За рулем»: лучшие зимние шины, выгодный бензин и многое другое

«За рулем» №9/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Главная премьера года: Renault Arkana российской сборки
- Отравят ли нам жизнь «экологические» дорожные знаки?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Kia Ceed мало чем уступает добротным «европейцам»
- Kia Optima после обновления
- Новый Peugeot 508: теперь это лифтбек!
- Skoda Kodiaq Scout и Skoda Kodiaq SportLine
ЗР ТЕСТ
- Новый Volkswagen Touareg против «проходимца» Land Rover Discovery и паркетника Lexus RX 350
- 15-дюймовые «шиповки»: испытываем 12 шин снегом, льдом и холодным асфальтом
- Дерзкая Toyota C-HR против стиляг Suzuki Vitara S и Nissan Juke
ЗР ЭКСПЕРТ
- АИ-92, АИ-95 или АИ-100 — какой бензин выгоднее?
- Экспертиза ЗР: 18 очистителей стекол
- Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7
- Выбираем лучший манометр
ЗР АКТИВ
- Организация движения в Москве: бывает и хуже
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Chevrolet Aveo
- Сделал «уши»? Можно починить! Подсказываем бюджетный вариант
- Лабораторка ЗР. Надо ли менять масло в автоматической коробке? Надо!
- Парк ЗР: Лада Веста
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- Все приключения ралли-рейда «Шелковый путь»
- Знаменитый «козлик» ГАЗ-69А: куда смотрит милиция?
- ВАЗ-2101 и Fiat 124: ищем разницу. И находим
- Трэкол-39294 — вездеход, которому болото по колено
- На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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