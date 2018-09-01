Новый выпуск «За рулем»: лучшие зимние шины, выгодный бензин и многое другое

Сентябрьский выпуск журнала «За рулем» уже поступил в продажу. Главные темы номера: полная информация о новом кроссовере Renault Arkana; самый выгодный бензин; бюджетный кузовной ремонт; паркетники и внедорожники; все про замену масла в АКП; большой тест зимних шин; экспертиза стеклоочистителей; новые дорожные знаки.

«За рулем» №9/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Главная премьера года: Renault Arkana российской сборки
  • Отравят ли нам жизнь «экологические» дорожные знаки?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia Ceed мало чем уступает добротным «европейцам»
  • Kia Optima после обновления
  • Новый Peugeot 508: теперь это лифтбек!
  • Skoda Kodiaq Scout и Skoda Kodiaq SportLine

ЗР ТЕСТ

  • Новый Volkswagen Touareg против «проходимца» Land Rover Discovery и паркетника Lexus RX 350
  • 15-дюймовые «шиповки»: испытываем 12 шин снегом, льдом и холодным асфальтом
  • Дерзкая Toyota C-HR против стиляг Suzuki Vitara S и Nissan Juke

ЗР ЭКСПЕРТ

  • АИ-92, АИ-95 или АИ-100 — какой бензин выгоднее?
  • Экспертиза ЗР: 18 очистителей стекол
  • Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7
  • Выбираем лучший манометр

ЗР АКТИВ

  • Организация движения в Москве: бывает и хуже

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Chevrolet Aveo
  • Сделал «уши»? Можно починить! Подсказываем бюджетный вариант
  • Лабораторка ЗР. Надо ли менять масло в автоматической коробке? Надо!
  • Парк ЗР: Лада Веста

А также:

  • Все приключения ралли-рейда «Шелковый путь»
  • Знаменитый «козлик» ГАЗ-69А: куда смотрит милиция?
  • ВАЗ-2101 и Fiat 124: ищем разницу. И находим
  • Трэкол-39294 — вездеход, которому болото по колено
  • На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

Хотите выиграть призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Фото: Онлайн-редакция
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