Чип-тюнинг для экономии топлива: это не миф!

Технические вопросы активно обсуждаются на форуме «За рулем». В дискуссиях участвуют авторы статей, вызвавших наибольший резонанс, как это было с публикацией о чип-тюнинге под рубрикой «Ресурс». Так, сомнения у читателей вызвало утверждение о том, что чипованный мотор может потреблять меньше топлива по сравнению с серийным.

В материале «Прописать стероиды» сказано, что чипованный мотор может потреблять меньше топлива в отдельных режимах за счет того, что на тех же оборотах имеет больший крутящий момент. Но при этом и мощность становится выше. Откуда же экономия?

Наибольший мгновенный расход топлива у любого двигателя возникает в переходных режимах, то есть в первую очередь при ускорении автомобиля. У чипованного мотора на одних и тех же оборотах крутящий момент выше, чем у серийного, а значит ему потребуется меньше энергии, чтобы разогнать автомобиль, и, соответственно, меньше топлива — по аналогии с двигателями разного рабочего объема. Часто две одинаковые машины, отличающиеся друг от друга только рабочим объемом двигателя (например, 1,6 и 2,0 литра), расходуют топливо при динамичной езде с практически равной интенсивностью. А иногда версия с 1.6 бывает даже прожорливее.

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