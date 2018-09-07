Доверенность на машину признали недействительной. Что делать?



В наследство от деда осталась машина, у меня есть доверенность на нее. В ГИБДД отказались ставить ее на учет на меня, сославшись на то, что доверенность недействительна. Правы ли сотрудники ГИБДД? И как теперь поступить, если они правы?



Ксения, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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Согласно Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденному приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, наличие сведений о смерти физического лица, являющегося собственником транспортного средства, - это одно из оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации транспортного средства.

Примите также во внимание, что со смертью гражданина, выдавшего доверенность, действие доверенности автоматически прекращается (статья 188 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правом внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства наделено лицо, являющееся его собственником либо владеющее, пользующееся или распоряжа­ющееся транспортным средством на законных основаниях от имени собственника. Собственником будет признано лицо, к которому в установленном гражданским законодательством порядке перешло право наследования транспортного средства. Если им являетесь вы, то полýчите право зарегистрировать автомобиль на себя после вступления в право наследования.

Фото: АГН «Москва»