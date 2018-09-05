6-й этап СМП РСКГ: по проверенной формуле

Совсем скоро Сочи Автодром примет Гран-при России Формулы-1. Но и в минувшие выходные на главной гоночной трассе страны было на что посмотреть: пилоты Российской серии кольцевых гонок провели шесть заездов, по ходу которых сформировалась интрига на финал СМП РСКГ в Грозном, а пилот на 250-сильной Весте досрочно завоевал Кубок России.

Сочи Автодром каждый год принимает Гран-при Формулы-1 — однако и Российская серия кольцевых гонок, приехавшая сюда за месяц до этапа чемпионата мира, не выглядит бедной родственницей.

Первые на первом

Отношения Сочи Автодрома и участников главного кольцевого турнира страны особые. В 2014 году, когда трасса впервые готовилась к приезду Королевских гонок, участники СМП РСКГ за месяц до дебютного Гран-при Формулы-1 провели здесь свой этап. Провели, как говорится, от души: счет первым рекордам, победам и авариям на Сочи Автодроме открыли именно наши спортсмены. А приехавший на свободные тренировки пилот серии GP3 Марвин Кирххёфер изрядно удивился упорству русских: «Я посмотрел, как ваши ребята выясняют отношения на тестах, и боюсь представить, что будет в гонке — так что обязательно останусь смотреть!»

Объекты Олимпийского парка, как всегда, оживляют пейзаж пейзаж Сочи Автодрома.

С тех пор прошло четыре года, в течение которых пилоты СМП РСКГ регулярно приезжали на трассу в Олимпийском парке (исключением стал лишь прошлый сезон), — а начало минувшего этапа напоминало тот самый, с которого и началась гоночная история Сочи Автодрома. Еще на тренировках список потенциальных участников поредел: Сергей Щеголев разбил свою Калину о барьер, у Hyundai Solaris Родиона Шушакова разрушился маховик двигателя… В общем, если бы не эти коллизии, на старт могли бы выйти не 54 участника, а как минимум двумя больше.

Но и так старты получились весьма представительными — и на этот раз жители и гости черноморского курорта смогли с головой окунуться в атмосферу гоночного праздника. Ведь в 2014 году руководство трассы закрывало доступ на трибуны и на внутреннюю территорию Сочи Автодрома (вдруг фанаты что-нибудь сломают накануне формульной гонки!), а пилоты ютились в палатках под открытым небом, чтобы ни одна капля моторного масла не упала на девственный пол новеньких боксов.

Поднялись на Олимп

Перед боксом пилота Формулы-1 Лэнса Стролла стерлась одна буква. Так совпало, что во время этапа СМП РСКГ это место досталось участнику российского Туринга Павлу Яшину, известному своими едкими комментариямиэ

Теперь российские пилоты спокойно разместились в капитальном строении, хотя паддок тоже не пустовал — всем участникам Российской серии боксов попросту не хватает. В отличие от других этапов СМП РСКГ, где зрители спокойно ходят по территории трассы и наблюдают, как команды готовят машины к гонкам, на Сочи Автодроме их такой возможности вновь лишили. Зато вход на самую вместительную и в дни формульного Гран-при самую дорогую главную трибуну был бесплатным! С нее открывается вид на стартовую прямую, боксы и наградной подиум, а следить за гонкой на протяжении всей дистанции можно с помощью прямой трансляции на гигантских мониторах.

А еще на этом этапе СМП РСКГ зрителям разрешили побывать на стартовой прямой в перерывах между заездами — и в первый же день запас плакатов для автограф-сессий едва не закончился! Тысячи болельщиков, уставших от пляжного отдыха, ринулись с трибуны на встречу с титулованными российскими пилотами и с удовольствием позировали на асфальте, расчерченном еще свежими следами гоночных шин.

Общение зрителей и пилотов во время автограф-сессии на стартовой прямой доставило удовольствие всем причастным.

Сами гонки тоже подарили яркие эмоции — хотя не всегда приятные и далеко не всем участникам. В отличие от Формулы-1, где все действо спрессовано в полтора часа непрерывной карусели, в Российской серии кольцевых гонок участники нескольких классов проводят за выходные по два боевых заезда длительностью 20–25 минут. Сочи Автодром, рассчитанный на сверхскоростные болиды, участникам СМП РСКГ может показаться скучным: там, где машины Формулы-1 несутся за 300 км/ч, даже самые быстрые автомобили класса Туринг развивают не больше 250 км/ч. Зато ширина полотна позволяет въезжать в поворот втроем, а то и впятером — правда, при такой плотной борьбе не все остаются в строю.

Аварийный режим

В серии субботних гонок самыми популярными машинами на трассе были Весты в раскраске Safety Car и Medical Car — то есть автомобили, обеспечивающие безопасность при авариях. Первый раз их вмешательство потребовалось в гонке класса Туринг из-за столкновения Volkswagen Golf Романа Голикова и Audi RS3 Ирека Миннахметова: быстрые пилоты в сражении за место в первой десятке не поделили трассу и испортили заезд себе и коллегам. После того как под прикрытием автомобиля безопасности поврежденную технику убрали, гонка возобновилась — но лишь на несколько кругов: из-за технических проблем Лев Толкачев не смог заправить свой SEAT Leon в поворот и на полной скорости приехал в отбойник. Заезд финишировал за сейфти-каром; к тому времени на первом месте обосновался Volkswagen Golf Клима Гаврилова из Carville Racing, а сразу за ним — Audi RS3 партнеров по LUKOIL Racing Team Ивана Лукашевича и Алексея Дудукало.

Ни одна из субботних гонок минувшего этапа не прошла без аварий, а в классе Туринг пелетон и вовсе финишировал за машиной безопасности.

Не прошло и нескольких секунд со старта следующей гонки, в которой принимали участие пилоты сразу двух классов СМП РСКГ, как в повороте столкнулась пара Renault Twingo под управлением сокомандников Ильдара Рахматуллина и Тимура Богуславского. Пилоты Suvar Motorsport, выступающие в зачете Туринг-Лайт, были сильнее всех соперников в квалификации — и тут сделали им такой подарок! В итоге сильнейшим среди уцелевших стал Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208, серебро в этом зачете досталось его напарнику по Carville Racing Андрею Радошнову, а бронза — Игорю Самсонову, пилотирующему Volkswagen Polo Академии ралли.

Пока пилоты на 200-сильных хэтчбеках выясняли отношения между собой, стартовавшие вместе с ними лидеры класса Супер-продакшн Михаил Митяев и Владислав Незванкин на 250-сильных седанах Lada Vesta умчались вдаль — условную конкуренцию им смог составить только Ильсур Ахметвалеев на Lada Granta, занявший в итоге третье место.

Ширина сочинской трассы позволяет участникам Российской серии кольцевых гонок атаковать повороты бок о бок, однако даже ее вместимость не безгранична.

Еще раз вмешательство экстренных служб понадобилось в заключительном субботнем заезде, который проводили пилоты Национального класса. Первым вылетел Игорь Львов, претендующий на титул по итогам сезона — но контакт его Hyundai Solaris и защитного барьера прошел без серьезных повреждений, и молодой пилот смог набрать очки за 10 место. А вот Михаилу Симонову на аналогичном хэтчбеке не повезло: машина разбита, гонка вновь нейтрализована автомобилем безопасности. Лучшими же становятся пилоты на седанах Volkswagen Polo, выступающие за Академию ралли: Глебу Кузнецову достается первое место, Денису Мавланову второе. Третьим линию финиша пересек еще один Поло, но его пилота Александра Масленникова наказали за «срезание» трассы — и бронзовый кубок достался Роману Агошкову, выступающему на Kia Rio X—Line в цветах AKHMAT Racing Team.

Шаг влево, шаг вправо

В воскресенье пилоты Национального зачета тоже не смогли избежать массовой аварии, в которой пострадало сразу четыре автомобиля — но главной проблемой, общей для всех классов СМП РСКГ, стала процедура старта. Напомним, если в субботних гонках пилоты отправляются в бой с хода, то в воскресенье старт дается с места. Обычно разместиться на расчерченном клетками асфальте им помогают сотрудники трассы (именно так — девушки с табличками перед началом заезда просто поднимают спортсменам настроение!), но на этот раз маршалов на стартовой решетке не было. И все из-за грядущего формульного Гран-при, где их поддержки не предусмотрено! Кстати, вовсе не потому, что участники Формулы-1 настолько круче наших пилотов, а из-за различного обзора в кузовных автомобилях и в болидах с открытыми колесами: там встать строго на свое место намного проще.

Зеленый флаг в руках маршала говорит о том, что стартовая процедура прошла корректно, — но все равно Андрея Масленникова сурово наказали за смещение вправо прямо по ходу гонки.

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Но 6-й этап СМП РСКГ, как и четыре года назад, снова стал тренировочным для персонала Сочи Автодрома, и пилотам пришлось занимать места на стартовой прямой по наитию — а потом отвечать за помарки по всей суровости международных автоспортивных законов.

В той же гонке Национального класса прямо по ходу заезда на проезд по пит-лейн зазвали Романа Агошкова — когда его Kia Rio X—Line мелькал в первой пятерке! Еще суровее судьи обошлись с Александром Масленниковым: накануне у него отобрали кубок за третье место, а теперь, уже когда он финишировал первым, задним числом наказывают его за неправильное расположение на старте! В итоге победа досталась Егору Санину (Kia Rio, Bragin Racing Team), серебро — Денису Мавланову (Volkswagen Polo, Академия ралли), бронза — Павлу Кальмановичу (Hyundai Solaris, AG Team).

И понеслось: что ни гонка — то фавориты заезда покидают лидирующие позиции. В Туринге стартовавшие с первого ряда Павел Яшин на SEAT Leon команды Нева Моторспорт и Михаил Грачев на Lada Vesta заводского коллектива одновременно получили наказание. И ни серебряный призер Алексей Дудукало, ни Андрей Масленников, добывший бронзу, не помешали Дмитрию Брагину из ТАИФ Моторспорт в очередной раз припарковать свою Audi RS3 у первой ступени подиума.

Михаил Митяев (в центре) досрочно выиграл Кубок России в классе Супер-продакшн — а на прошлом этапе команда LADA Sport ROSNEFT победила в командном зачете.

В объединенном заезде двух классов стартовавшие с первого ряда Александр Гармаш (Volkswagen Scirocco, Delphi Technologies RHHCC R.T.) и Филипп Тупоносов (Lada Granta, Автопродукт Матч ТВ GTE RT) действительно поторопились начать гонку — и получили справедливое наказание за фальстарт. Впрочем, все равно их зачете решался вопрос поважнее: Михаил Митяев, оставив за собой Владислава Незванкина и Евгения Мейтеса, стал победителем заезда — и досрочно завоевал Кубок России в классе Супер-продакшн!

А вот для Андрея Масленникова, претендующего на титул в Туринг-Лайт, небрежность при расстановке на стартовой прямой обошлась недешево. Он даже не пересек белую линию передним бампером — а просто встал чуть правее клетки! В итоге судьи отправили его на проезд по пит-лейн в тот момент, когда он шел вторым в своем классе. Победа же досталась Тимуру Богуславскому, который отыгрался за неудачу накануне, серебряная награда — Владимиру Череваню (Volkswagen Polo, Подмосковье Моторспорт), бронзовая — Григорию Бурлуцкому (Peugeot 208, Carville Racing).

В Сочи за счет особенностей трансмиссии и аэродинамики преимущество было у седанов Volkswagen Polo, однако Крепость Грозная, где пройдет финал СМП РСКГ, благоволит корейским хэтчбекам.

Теперь пилотам предстоит окончательно выяснить отношения и разыграть комплекты наград на финальном этапе. На автодроме Крепость Грозная к героям сочинского уик-энда присоединятся участники Первенства СМП РСКГ Национальный Юниор, которые провели минувшие выходные на школьных линейках. Так что зрителей на трибунах чеченской трассы ожидают сразу восемь гонок, следить за которыми можно и дистанционно благодаря телетрансляциям и онлайн-эфиру на медиапортале smp—rskg.tv.

Фото: пресс-служба СМП РСКГ