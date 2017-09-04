Тарелка в дороге всегда пригодится: совет бывалого водителя грузовика

Читатель «За рулем» прислал в рубрику «Советы бывалых» остроумный способ промывки форсунки системы AdBlue и прочистки сопла. Воспользовавшись этим нехитрым методом — все необходимое для него найдется на любой кухне, — вы сэкономите на замене детали.

КАМНИ В СОПЛАХ

А. Попов, Калининград

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На грузовых и легковых автомобилях с системой AdBlue забивается форсунка системы. Обычно рекомендуют заменить ее новой, но я решил попробовать прочистить. Как известно, мочевина (рабочая жидкость системы AdBlue) хорошо растворяется водой. Поэтому для начала я положил форсунку в глубокую тарелку, чтобы она отмокла. Потом с помощью тоненького тросика, воды и шуруповерта прочистил трубку форсунки до сопла.

А как очистить сопло? Заполнил трубку водой, закрыл герметичной металлической пробкой и нагрел строительным феном. Когда вода закипела, пар выбил грязь из сопла. Осталось промыть водой (советую — под давлением) и продуть воздухом.

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