Тарелка в дороге всегда пригодится: совет бывалого водителя грузовика

КАМНИ В СОПЛАХ
А. Попов, Калининград
На грузовых и легковых автомобилях с системой AdBlue забивается форсунка системы. Обычно рекомендуют заменить ее новой, но я решил попробовать прочистить. Как известно, мочевина (рабочая жидкость системы AdBlue) хорошо растворяется водой. Поэтому для начала я положил форсунку в глубокую тарелку, чтобы она отмокла. Потом с помощью тоненького тросика, воды и шуруповерта прочистил трубку форсунки до сопла.
А как очистить сопло? Заполнил трубку водой, закрыл герметичной металлической пробкой и нагрел строительным феном. Когда вода закипела, пар выбил грязь из сопла. Осталось промыть водой (советую — под давлением) и продуть воздухом.
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