Карабин против вора: совет бывалого водителя

Читатель журнала «За рулем» нашел потайное место в салоне своего Логана, где удобно и безопасно хранить сумку с документами, и остроумный способ крепления важного багажа. Его совет наверняка пригодится многим автовладельцам. Если у вас есть свои маленькие хитрости, присылайте — авторам всех опубликованных «Советов бывалых» полагаются призы.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

ПРОТИВ ВОРА

И. Ахметов, Уфа

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Съемник масляного фильтра из подручных средств — совет бывалого водителя

Нашел место в салоне автомобиля Renault Logan, где удобно и безопасно хранить сумку с документами. На подлокотнике двери со стороны водителя есть винт в выемке под ручку двери. Им крепим отрезок старого ремня ГРМ, проколов его насквозь. За петлю цепляем быстро­съемный карабин, которым и пристегиваем сумочку. Она оказывается в нише между дверью и сиденьем водителя и, следовательно, всегда под рукой, причем при резком маневре никуда не улетит и через открытое окно ее никто не вытащит.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Фото: И. Ахметов

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Отзывы о Renault Logan (9)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, простор

Недостатки:

За такую цену никаких недостатков

Комментарий:

Решил порадовать отца на 70-летие. К тому же желание совпало с возможностями. Поскольку папа автоматы так и не признает и вообще в «излишествах» не нуждается, выбрал вторую снизу комплектацию Confort. Да — всего 82 силы, всего одна подушка и только передние электростекла. Но и ездит он в основном...

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