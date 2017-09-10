Карабин против вора: совет бывалого водителя

ПРОТИВ ВОРА
И. Ахметов, Уфа
Нашел место в салоне автомобиля Renault Logan, где удобно и безопасно хранить сумку с документами. На подлокотнике двери со стороны водителя есть винт в выемке под ручку двери. Им крепим отрезок старого ремня ГРМ, проколов его насквозь. За петлю цепляем быстросъемный карабин, которым и пристегиваем сумочку. Она оказывается в нише между дверью и сиденьем водителя и, следовательно, всегда под рукой, причем при резком маневре никуда не улетит и через открытое окно ее никто не вытащит.
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Фото: И. Ахметов
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