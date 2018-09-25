Дорожная обстановка меняется настолько стремительно, что порой водителя выручают лишь годами выработанные и доведенные до автоматизма навыки. Посмотрим, как вы поступите, оказавшись в непростой дорожной ситуации.

Загородное шоссе позволяет ехать в два ряда в каждом направлении. Машин много. Вам предстоит повернуть налево на второстепенную дорогу. Вы приближаетесь к месту поворота и останавливаетесь у линии разметки 1.11, пропуская встречный транспорт. «Кармана» для поворота нет. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, видите такую картину: микроавтобус, двигаясь по левому ряду, успевает обогнать фуру и перестроиться перед ней, а вот ехавший за ним легковой автомобиль — уже нет: он несется прямо на вас. Вас охватывает страх — успеет ли его водитель затормозить?! Каковы ваши действия?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки поведения водителя — на следующей странице.