Когда вы последний раз меняли тормозную жидкость? Какую заливали? Ах, не помните… А ведь тормоза — это безопасность, здоровье и даже жизнь. Так что читайте инструкцию к своему автомобилю, и если время пришло — поменяйте тормозную жидкость. Выбрать правильную замену нам поможет специалист — главный технолог Игорь Витальевич Капитов.
Дорожная обстановка меняется настолько стремительно, что порой водителя выручают лишь годами выработанные и доведенные до автоматизма навыки. Посмотрим, как вы поступите, оказавшись в непростой дорожной ситуации.
Сравнительные тесты, как правило, очень активно обсуждаются на форуме ЗР. Бурю эмоций (и ряд вопросов) вызвал тест кроссоверов Volkswagen Tiguan с моторами одинаковой мощности на разных типах топлива, в ходе которого замерили динамику и расход этих автомобилей и получили довольно-таки неожиданные результаты. Ясность вносит эксперт журнала «За рулем».
На седьмой день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» добрались до цели многодневки — каракумских песков. Проехать удалось почти семьсот километров, хотя скорость местами падала до 15 км/ч.
Массовый завал на шоссе — вы всегда можете стать его виновником
Дорожная обстановка меняется настолько стремительно, что порой водителя выручают лишь годами выработанные и доведенные до автоматизма навыки. Посмотрим, как вы поступите, оказавшись в непростой дорожной ситуации.
Загородное шоссе позволяет ехать в два ряда в каждом направлении. Машин много. Вам предстоит повернуть налево на второстепенную дорогу. Вы приближаетесь к месту поворота и останавливаетесь у линии разметки 1.11, пропуская встречный транспорт. «Кармана» для поворота нет. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, видите такую картину: микроавтобус, двигаясь по левому ряду, успевает обогнать фуру и перестроиться перед ней, а вот ехавший за ним легковой автомобиль — уже нет: он несется прямо на вас. Вас охватывает страх — успеет ли его водитель затормозить?! Каковы ваши действия?
Предлагаем выбрать из нескольких вариантов оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки поведения водителя — на следующей странице.
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