Когда вы последний раз меняли тормозную жидкость? Какую заливали? Ах, не помните… А ведь тормоза — это безопасность, здоровье и даже жизнь. Так что читайте инструкцию к своему автомобилю, и если время пришло — поменяйте тормозную жидкость. Выбрать правильную замену нам поможет специалист — главный технолог Игорь Витальевич Капитов.

— Начнем с простого вопроса: зачем вообще нужно менять тормозную жидкость?

— Большинство современных тормозных жидкостей — гликолевые. К таким относятся и тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT6 ADVANCEDABS FORMULA, о которых мы поговорим подробней. У эфиров гликолей высокая температура кипения, а значит, при нагреве тормозов жидкость в системе не закипит. Хорошие вязкостные свойства эфиров гликолей позволяют жидкости хорошо прокачиваться по системе и в жару и в мороз. Кроме того, такие жидкости обладают смазывающими свойствами. Но у них есть один серьезный недостаток — гигроскопичность. Они впитывают влагу из атмосферы. Насыщенная влагой, или «увлажненная» жидкость теряет свои свойства. Температура кипения ее резко снижается, падает вязкость при высоких температурах и растет при низких. Кроме того, увеличивается коррозионная активность тормозной жидкости. Это чревато неожиданным отказом тормозов. Жидкость может закипеть при нагреве системы, далеком от критического. Снижение высокотемпературной вязкости увеличивает риск течей в тормозной системе. А загустевшая на морозе жидкость снижает быстродействие тормозов. Про опасность коррозии элементов тормозной системы говорить, наверное, не нужно.

Вот почему все производители автомобилей строго регламентируют периодичность замены тормозной жидкости. И автомобилисты должны этой периодичности строго придерживаться.

— Как правильно выбрать жидкость для замены?

— В инструкции по эксплуатации любого автомобиля указаны требования к применяемой тормозной жидкости. По стандарту DOT (Department of Transportion — американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на классы. Минимально допустимыми на сегодняшний день считается класс DOT 3. Такие жидкости были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах устаревших, тихоходных автомобилей. Рекомендовать их для использования сегодня не имеет смысла.

Тормозные жидкости, соответствующие требованиям DOT 4, имеют улучшенные показатели и рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами. Стандарт DOT 4 Plus задает еще более жесткие требования к тормозной жидкости. Ему полностью соответствует отечественный продукт — тормозная жидкость ROSDOT 4. Самый современный стандарт тормозных жидкостей — DOT 4 Class 6. Эти жидкости разработаны специально для автомобилей, оснащенных системами ABS и ESP. И в России такую жидкость — ROSDOT 6 ADVANCED ABS FORMULA — первой разработала и стала выпускать компания «Тосол-Синтез».

— Объясните, пожалуйста, непосвященным, какие свойства тормозных жидкостей скрываются за этими стандартами?

— Можно выделить три основных нормируемых параметра:

Температура кипения новой «сухой» жидкости

Температура кипения «увлажненной», уже поработавшей жидкости

Вязкость при — 40 градусах Цельсия

Кроме того, есть требования, которые касаются стабильности вязкостных показателей, низкотемпературных свойств, антикоррозионной активности к черным и цветным металлам, низкого воздействия на резину и полимеры.

Например, жидкость, изготовленная в соответствии со стандартом DOT 4 Plus, имеет температуру кипения в «сухом» виде 250 градусов Цельсия, что на 20 градусов выше, чем по стандарту DOT 4. Скорости автомобилей растут, увеличивается нагрузка на тормозную систему, и жидкость должна надежно противостоять нагреву.

Жидкость для автомобилей c «электронными» тормозами должна иметь в два с половиной раза меньшую вязкость при низкой температуре, чем по стандарту DOT 4. Это необходимо для сохранения быстродействия ABS в морозную погоду и позволяет надежно предотвратить занос автомобиля при торможении на скользкой дороге.

Тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA, которые производит компания «Тосол-Синтез», полностью соответствуют предъявляемым к таким жидкостям требованиям и могут использоваться во всех современных автомобилях.

— Значит, тормозную жидкость отечественного производства можно применять в любых автомобилях? И в иномарках тоже?

— Конечно, можно! Тормозные жидкости ROSDOT соответствуют требованиям как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей и никаких ограничений по применению не имеют. Их высокие характеристики и стабильное качество подтверждает и то, что почти все отечественные автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, Автотор, Эллада Интертрейд и другие, используют ROSDOT для первой заливки на своих конвейерах.

— Какие еще достоинства тормозных жидкостей ROSDOT Вы могли бы отметить?

— Конечно, это уникальная технология, позволяющая создать синтетическая основу тормозной жидкости, полностью исключает реакционную воду и увеличивает срок службы тормозной жидкости.

Нужно отметить низкую коррозионную активность продуктов ROSDOT, что достигается применением в их составе эффективных ингибиторов коррозии, стабильность химического состава жидкости в процессе эксплуатации и как следствие сохранение ее первоначальных рабочих свойств. Также отечественные жидкости не оказывают негативного воздействия на резину и обеспечивают долгий срок службы шлангов, манжет и уплотнителей тормозной системы.

И, наконец, немного о взаимозаменяемости. Современная жидкость ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA полностью совместима с более ранними жидкостями, начиная с DOT 3. Однако при смешивании качество такого продукта ухудшается. Так что лучше менять жидкость полностью. ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA можно применять и на автомобилях без электронных систем торможения. Особенно эффективна она будет в северных регионах с крайне низкими температурами.

Следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля. Своевременно производите замену тормозной жидкости. Безопасной вам езды!