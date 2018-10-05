Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения адаптировали для российского рынка. Изменения коснулись как двигателя, так и ходовой части. Автор «За рулем», поездив на американской и российской версиях QX50, делится впечатлениями.

Infiniti QX50 2.0t CVT AWD

Infiniti QX50 2.0t CVT AWD Длина / ширина / высота / база 4693 / 1903 / 1678 / 2800 мм

Объем багажника 565 л

Снаряженная масса 1884 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1970–1997 см³; 183 кВт / 249 л. с. при 5600 об/мин; 380 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,3 c

Максимальная скорость 220 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,5 / 7,6 / 8,6 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор

Крутой поворот

Infiniti QX50 японцы перекроили чуть более чем полностью. На смену заднеприводной платформе с продольным двигателем пришла переднеприводная с поперечно расположенным силовым агрегатом. Под него не было подходящего автомата — пришлось ставить вариатор, который в премиальном сегменте редкость.

QX50 заточен под вкусы американских покупателей, которых отсутствие полного привода не коробит (трансмиссия AWD в США предлагается только как опция). Самая же громкая замена — отставка атмосферника и переход на турбомотор с переменной степенью сжатия. При степени сжатия 8,0 двухлитровая «четверка» нацелена на максимальную мощность, при 14,0 — на экономичность.

Трехцветная отделка топовой версии за 4,1 млн рублей чудо как хороша! Сидеть на «ромбиках» приятно, специальная пропитка отталкивает грязь, есть обогрев и вентиляция. Замша не простая, а синтетическая. Материал называется ultrasuede (ультрасвейд) и обладает повышенной устойчивостью к образованию проплешин.

Infiniti QX50 располагает полным джентльменским набором систем активной безопасности. Одна из электронных «фишек» машины — комплекс Active Sound Enhancement, искусственно улучшающий звук двигателя с помощью динамиков штатной аудиосистемы. С «шестеркой» мотор VC-Turbo, конечно, не спутаешь, но для четырех цилиндров звучит он неплохо.

Перед селектором коробки передач удачно скомпонован «хозяйственный» блок.

Наследство «бедных родственников» в богатом в целом салоне выглядит несуразно. Из этой серии — блоки дверных клавиш, подрулевые переключа­тели, ключ-брелок.



Силенок хватает

И без уточнений представителей Infiniti было очевидно, что инновационный турбомотор перед приездом в Россию дефорсируют с 272 л.с. до налоговыгодных 249 «лошадей». Подобное стало правилом хорошего тона даже в премиальном сегменте. Чуть зажать мощность? Этим не брезгует даже немецкая «большая тройка». Бывает, что отдачу переписывают только на бумаге и все подкапотные «лошади» остаются на месте. Сравниваю характеристики американской и российской версий QX50 и начинаю в это верить.

Опора двигателя у правой чашки амортизатора непростая. Это запатентованная Infiniti система Active Torque Rod (ATR) — узел с электронным управлением, гасящий пиковые шумы и вибрации мотора. Особенно эффективно она работает при интенсивном ускорении в сочетании с фирменной системой активного шумоподавления в салоне — Active Noise Cancellation (ANC).

Пик мощности приходится на те же 5600 об/мин, момент одинаковый в обоих случаях — 380 Н·м при 4400 об/мин. А вот динамические характеристики разнятся. ­Заокеанский QX50 достигает 60 миль/ч (96 км/ч) за 6,3 секунды, его предельная скорость — 230 км/ч. В нашей спецификации разгон до заветной сотни длится 7,3 секунды, а максималка на 10 км/ч меньше. Но и тут не всё так однозначно. Замеры проводили в разных условиях. «Российский» QX50 отчитывался на дорогах полигона, а не на лабораторных беговых барабанах. Плюс наша машина в базовой комплектации почти на центнер тяжелее: у нее больше опций.

Впрочем, о потере 23 сил жалеть не стоит — динамики хватает за глаза. Переменная степень сжатия ничем себя не выдает. Средний расход топлива — 9,4 л/100 км при «овощной» езде по увешанным камерами дорогам Татарстана с двумя людьми в салоне. Приемлемо, но ничего выдающегося.

Больше жести!

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Вторым пунктом адаптации значится ходовая часть. Подобрав другие амортизаторы, любимую американцами вальяжность приглушили, но полностью убирать не стали. На длинных асфальтовых волнах QX50 напоминает о своем приоритетном рынке. Европейские конкуренты ведут себя более сдержанно и активнее гасят вертикальные колебания.

К остаткам вальяжности самым неприятным образом подмешивается «трамвайное» прохождение жестких стыков, заметное даже на приличных дорогах Татарстана. Если вас эта особенность тоже выбешивает, не ведитесь на красивые 20‑дюймовые колёса с шинами ран-флет: берите машину в более простых комплектациях Pure и Luxe с колесами на дюйм меньше. Но и в этом случае ждет подвох: запаски нет — предусмотрен лишь ремкомплект. На наших-то дорогах?

Клиренс — как у американских версий. На 20‑дюймовых колесах это 217 мм, на 19‑дюймовых — 220 мм. На фоне пузотера-предшественника с его 165 мм это прогресс. Если не увлекаться погружением QX50 в заведомо чуждую ему атмосферу, он справится с большинством ситуаций.

Мускулистой кормой Infiniti QX50 напоминает FX — первый купе-кроссовер в мире и, пожалуй, самый громкий успех марки. Одним из пунктов российской адаптации стало улучшение антикоррозионной ­стойкости хрома, коего на QX50 в избытке.

Калькуляция

Цена? Мои весенние догадки оправдались: ­от 2 940 000 до 4 100 000 рублей. Базовый QX50 лишь на 10% дешевле, чем Audi Q5, BMW X3 и Volvo XC60. А Lexus NX 300 (238 л.с.) даже доступнее — от 2 715 000 рублей.

Базовые комплектации у всех упомянутых машин не слишком щедрые. Но если немцы идеально подбирают комплектацию, то Infiniti лишь учится этому искусству. В самом доступном QX50 есть бесключевой доступ, светодиодные фары и электропривод сидений, но нет парктроника (даже заднего!) и датчика дождя. Как так? Более того, даже во второй комплектации за ассистента парковки надо доплатить. В результате разумный минимум цены — это 3 140 000 рублей.

И лишь самые навороченные QX50 становятся более выгодными, поскольку немецкие машины со схожим уровнем оснащения (адаптивные фары, вентиляция сидений и т. д.) явно дороже. Но это уже разговор о 3,5–4 милли­онах рублей. Либо я чего-то не понимаю в маркетинге, либо японцы явно переоценивают любовь россиян к своим автомобилям.

Новшеств больше, чем кажется на первый взгляд Фурнитура от массовых Ниссанов и устаревшая мультимедийка

Фото: Кирилл Милешкин и Infiniti