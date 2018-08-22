После теста американской версии нового QX50 в Лос-Анджелесе компания Infiniti организовала презентацию в Казани. На нее привезли кроссовер в российской спецификации, которая рядом нюансов отличается от версии для США.

Infiniti QX50

Светодиодные фары входят в базовую комплектацию. Адаптивный свет, LED-противотуманки и функция автоматического управления дальним светом — все это появляется в более высоких уровнях оснащения.

Повод: первый российский тест-драйв Infiniti QX50 второго поколения.

Место действия: Татарстан, Россия.

Впечатления: еще во время первого знакомства с Infiniti QX50 представители марки заверили, что машине предстоит перенести ряд изменений перед тем, как она попадет на российский рынок. Самое очевидное — урезать отдачу мотора с 272 л.с. до налоговыгодных 249 сил. При этом обороты максимальной мощности (5600 об/мин) и крутящий момент (380 Н*м при 4400 об/мин) остались теми же.

Переписали нужный параметр только на бумаге? Время разгона до сотни намекает, что кроссовер действительно стал чуть слабее. До 60 миль/ч (96 км/ч) «американец» разгоняется за 6,3 с, а наш QX50 тратит на упражнение на секунду больше. В ухудшении динамики виновата еще и комплектация. В российскую «базу» входит больше опций, и автомобиль потяжелел. Впрочем, никакого дискомфорта от потери секунды я не ощутил. Обгоны даются Infiniti QX50 легко и непринужденно, не говоря уже о городском ритме движения.

Трехцветная отделка самой дорогой комплектации выглядит роскошно. Два цвета кожи и пластика никого не удивят, а вот синяя замша — ход неожиданный и удачный.

Новомодной «цифровой» приборки в арсенале QX50 нет. Та, что есть, неплоха, но Infiniti все же играет в премиум-сегменте, где просто необходимо гнаться за модой и давать клиентам желаемые ими «понты».

Главная претензия к машине — «тормозящая» мультимедиа с примитивной графикой.

За джойстиком управления коробкой передач примостилась клавиша выборов ездовых настроек. Режимов четыре: экономичный, стандартный, спортивный и индивидуальный. Разительным образом характер машины они не меняют.



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Клиренс вмешательства не потребовал: 220 мм под днищем североамериканской версии более чем достаточно и для России. А вот над ходовой частью чуток поколдовали, сделав ее пожестче. И, знаете, на «двадцатых» шинах Run Flat это чувствуется! По американским дорогам, помнится, QX50 ехал мягче. И ведь не могу сказать, что всему виной дороги. В Казани и окрестностях на наших маршрутах они были весьма хорошего качества. Но если на пути все же встречается серьезная выбоина или лежачий полицейский, колеса не стесняются напомнить, что им там внизу приходится нелегко.

Решение проблемы — 19-дюймовые колеса на версиях попроще. Выиграете в мягкости хода да еще и сэкономите в деньгах: на покупке машины, шин и при переобувке. Колеса «на 19» не умеют ездить с проколом, но запаски в багажнике все равно нет. Предлагается использовать флакон с герметиком. Не лучшее решение для наших дорог. Тем более, что место под докатку есть.

Сиденья не поражают видом и количеством регулировок, но после целого дня за рулем выходишь из машины как новенький. Это результат совместной работы Ниссана и NASA в области «нулевой гравитации».

А еще на российских Infiniti QX50 усилили защиту хромированных элементов перед воздействием реагентов. «Цвести» и облезать они не должны. И это немаловажная доработка: хрома на кроссовере немало, и будет очень несолидно, если он быстро потеряет изначальный лоск.

Оценка: японцы очень хотят играть на равных с европейскими одноклассниками. В презентации то и дело мелькало сравнение с Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC. В мелочах премиум из Страны восходящего солнца все еще «недотянут», но если не уделять им пристального внимания (а многие покупатели наверняка не вникают во все нюансы покупки) поставить машины на одну ступень по ряду ключевых параметров можно. И уж совершенно точно, что по отношению к Infiniti QX50 прошлой генерации новичок совершил огромный рывок, насытившись современными технологиями.

На мой вкус, выигрышнее всего Infiniti QX50 смотрится в светлых цветах. Всего в палитре для нашего рынка девять оттенков, самый яркий из которых — ярко-красный Dynamic Sunstone Red. Но за него и просят больше: 80 000 рублей против 60 000 за остальные металлики.

Перспективы: Infiniti QX50, уверен, и дальше будет делать марке основную кассу на российском рынке. Он по-прежнему выигрывает в цене у представителей европейской школы. Особенно если вспомнить о том, что под его капотом 249 л.с., а неплохо оснащенный вариант стоит около трех миллионов рублей.

Подробности: ЗР, 2018, №10

Фото: Кирилл Милешкин и Infiniti