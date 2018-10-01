Свежий выпуск «За рулем»: Гранта против Логана, самые яркие фары, ресурс масла

Революция в шинном мире, зафиксированная в ходе супертеста 10 комплектов 16-дюймовых нешипованных шин; все о ресурсе и выборе моторного масла; чего ждать рынку от обновленной Лады Гранты; история одной аварии; как быстрее и дешевле добраться из Москвы в Питер и обратно; фары какого из 11 бюджетных автомобилей светят ярче — об этом и не только читайте в октябрьском выпуске журнала «За рулем». Уже в киосках!

«За рулем» №10/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Московский международный автосалон: все новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Hyundai Tucson после рестайлинга: мультимедиа лучше, подвеска бодрее
  • УАЗ Патриот 2019 модельного года с модернизированным шасси
  • Lexus UX — чем он лучше Тойоты?
  • Как новый Infiniti QX50 адаптировали для России
  • Новый BMW X5 идет вверх: у него пневмоподвеска!
ЗР ТЕСТ
  • Новая Лада Гранта или обновленный Renault Logan? Есть ответ!
  • Большой тест фрикционных зимних шин R16: китайцы рулят?
  • Рейтинг ЗР: чьи фары светят лучше?
  • Ford EcoSport серьезно обновили! Работу над ошибками принимают Renault Kaptur и Haval H2
ЗР ЭКСПЕРТ
  • Ресурс моторного масла, периодичность замены и как его выбрать
  • Проверяем впитывающие салонные коврики
ЗР АКТИВ
  • История одной аварии и равнодушия ГИБДД
  • Из Москвы в Питер: как дешевле и как быстрее?
ЗР РЕСУРС
  • Все нюансы ремонта форсунок и ТНВД
  • Наш парк: Лада Веста SW Cross
А ТАКЖЕ:
  • Как и почему международный автоспорт забыл про Россию
  • Фирме Renault — 120 лет!
  • Советские (и не только) машины с авиационными моторами
  • Российский вездеход Вектор 4×4
  • На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР

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