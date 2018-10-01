Свежий выпуск «За рулем»: Гранта против Логана, самые яркие фары, ресурс масла

«За рулем» №10/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Московский международный автосалон: все новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Hyundai Tucson после рестайлинга: мультимедиа лучше, подвеска бодрее
- УАЗ Патриот 2019 модельного года с модернизированным шасси
- Lexus UX — чем он лучше Тойоты?
- Как новый Infiniti QX50 адаптировали для России
- Новый BMW X5 идет вверх: у него пневмоподвеска!
- Новая Лада Гранта или обновленный Renault Logan? Есть ответ!
- Большой тест фрикционных зимних шин R16: китайцы рулят?
- Рейтинг ЗР: чьи фары светят лучше?
- Ford EcoSport серьезно обновили! Работу над ошибками принимают Renault Kaptur и Haval H2
- Ресурс моторного масла, периодичность замены и как его выбрать
- Проверяем впитывающие салонные коврики
- История одной аварии и равнодушия ГИБДД
- Из Москвы в Питер: как дешевле и как быстрее?
- Все нюансы ремонта форсунок и ТНВД
- Наш парк: Лада Веста SW Cross
- Как и почему международный автоспорт забыл про Россию
- Фирме Renault — 120 лет!
- Советские (и не только) машины с авиационными моторами
- Российский вездеход Вектор 4×4
- На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР
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