На старейший уважаемый автосалон в Париже не приехали Фольксваген и еще несколько компаний. Но мой обзор — как обычно, я стараюсь представить все новинки в одном материале — даже получил новую интригу.
Читателя журнала «За рулем» из-за долгов по алиментам лишили права управлять автомобилем, хотя водительское удостоверение при этом не забрали. Что ему грозит, если он все-таки сядет за руль, разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.
Американская марка Jeep обновила свой среднеразмерный кроссовер Cherokee. Причем во всей Европе первыми в дилерских центрах получили его мы, в России. Он и раньше мог заезжать дальше, чем иные паркетники, а теперь еще и «умничает» по дороге, щеголяя новыми электронными помощниками.
«За рулем» заклеил все логотипы на новом кроссовере Lifan X70 и колесил на нем несколько дней, предлагая случайным прохожим протестировать «темную лошадку».
Парижский автосалон 2018 — все премьеры. На букву V теперь не VW…
На старейший уважаемый автосалон в Париже не приехали Фольксваген и еще несколько компаний. Но мой обзор — как обычно, я стараюсь представить все новинки в одном материале — даже получил новую интригу.
Приехала Audi и выкатила Q8 — значит группе Фольксваген не совсем безразличны автосалоны, если и младшая в семействе Skoda засыпала новинками. Так от стенда к стенду набираешься оптимизма и к концу дня радуешься, что выжил после обилия впечатлений.
На девушек ставку сделал только VinFast. Оно и понятно: из Вьетнама сразу рванул в мировой автопром. И не стал экономить на красоте.
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