Парижский автосалон 2018 — все премьеры. На букву V теперь не VW…

На старейший уважаемый автосалон в Париже не приехали Фольксваген и еще несколько компаний. Но мой обзор — как обычно, я стараюсь представить все новинки в одном материале — даже получил новую интригу.

Приехала Audi и выкатила Q8 — значит группе Фольксваген не совсем безразличны автосалоны, если и младшая в семействе Skoda засыпала новинками. Так от стенда к стенду набираешься оптимизма и к концу дня радуешься, что выжил после обилия впечатлений.

На девушек ставку сделал только VinFast. Оно и понятно: из Вьетнама сразу рванул в мировой автопром. И не стал экономить на красоте.

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Фото: «За рулем»

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