Финал СМП РСКГ: все чемпионы известны!

Про так называемый шинный фактор в автогонках написаны целые книги. Но тема по-прежнему не исчерпана, и каждый этап чемпионата России — повод обратиться к ней.

В минувшие выходные было крайне интересно наблюдать за тем, как умеющие «работать с резиной» пилоты добивались, казалось бы, невероятного. Уж больно трасса подходящая — «Крепость Грозная» в Чеченской республике, откуда серия РСКГ стартовала пять месяцев назад.

За сутки до субботы

Финальный гоночный уикенд начался в пятницу, когда прошли первые заезды, а в субботу состоялись вторые. Причиной смещения графика на день вперед — гонка на выносливость Akhmat Race, заявленная на воскресенье. «Крепость Грозная» — это почти полное отсутствие прямиков, зато повороты на любой вкус: вот где значение шинного фактора переоценить нельзя!

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Результаты пятничных заездов, которые стали предпоследними стартами в сезоне, поставить окончательную точку во всех классах не смогли. Да, в «Супер-продакшн» положению лидирующей Lada Sport Rosneft и пилотов Михаила Митяева и Владислава Незванкина (первый сошел в пятничной гонке, второй победил) ничто не угрожало, но за третье место борьба только обострилась. Зачет «Туринг-Лайт» состоял всего из шести участников, но в пятничной гонке все три ее фаворита — Григорий Бурлуцкий, Игорь Самсонов и Андрей Масленников — так и не смогли решить, кому достанется титул.

В Национальном зачете Андрей Петухов, отбившись от атак Павла Кальмановича, комфортно лидировал всю гонку, а вот Михаил Симонов при старте с пит-лейна прорывался по ходу всей дистанции и под конец даже прессинговал идущего вторым Романа Агошкова. Глеб Кузнецов в пятницу финишировал лишь девятым, но перед завершающей гонкой все же сохранял шансы побороться с Кальмановичем за титул.

А в «Туринге» Дмитрий Брагин оформил чемпионство, приехав в пятницу шестым. Зато на оставшиеся медали претендовали сразу четыре пилота.

Догоните девушку!

Оба дня температура воздуха в Грозном составляла 15–16 °C. Эта вроде бы щадящая для шин температура на самом деле коварна, ведь недогрев столь же противопоказан гоночным сликам, как перегрев. Пожалуй, только в первенстве СМП РСКГ «Национальный Юниор», где участники соревнуются на стандартных покрышках, шинный фактор не сильно влиял на ситуацию. Ирина Сидоркова (Volkswagen Polo, Академия Ралли) в пятницу уверенно финишировала вслед за Рустамом Фатхутдиновым (Volkswagen Polo, АG Team) на второй позиции, оставив Павлу Кузьминову (Volkswagen Polo, Академия ралли-2) лишь математические шансы на титул. Зато на второе-третье места, кроме Кузьминова, осталось еще два претендента — Фатхутдинов и Илья Дощечкин (Volkswagen Polo, B-Tuning).

В юниорском классе по ходу сезона отметились шестнадцать пилотов, а постоянно на всех этапах выступило больше десятка.

Противостояние юниоров достигло апогея в субботу. Да, износ покрышек в зачете «Национальный Юниор» не сравнить с деградацией гоночной резины в старших классах. Но умение выбрать траекторию и контролировать «держак» на предельно допустимой скорости — это тоже своего рода шинный фактор, который для молодых бойцов на почти стандартных машинах стал одним из главных.

«Траекторные» сражения гремели буквально на каждом уровне пелетона. Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия Ралли) протиснулся с третьего на первое место. А вслед за ним, также прорываясь сквозь строй соперников, гонку закончили Павел Кузьминов и Артемий Лякин из Гоночной Академии Антона Захарова на Volkswagen Polo. Ирине Сидорковой хватило девятого места, чтобы оформить первую в истории отечественного «кольца» победу девушки по итогам сезона!

Ирина Сидоркова начала сезон с череды побед. Затем соперники усилили давление на нее, но девушке хватило запаса набранных очков для итогового триумфа.

Прессинг и драмы

Субботняя гонка «Супер-Продакшн» вылилась в спор за лидерство между обладателем поула Евгением Мейтесом (Lada Granta, Автопродукт Матч ТВ GTE RT) и Михаилом Митяевым (Lada Vesta, Lada Sport Rosneft), бросившимся в погоню. И пусть их противостояние ничего не решало (Михаил уже завоевал Кубок России), но посмотреть было на что!

Борьба в «Супер-продакшн» шла с тотальным перевесом Вест и заводской команды Lada Sport. Гранта Евгения Мейтеса — единственная «не-Веста», одержавшая победу в сезоне.

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Митяев, имея запас по скорости, решил не рисковать, ведь одна неудачная ошибка на этой трассе зачастую стоит «поплывшей» резины. Но не отстал от лидера, а предпочел висеть у него на хвосте — очевидно, рассчитывая, что у того сдадут нервы. Но Мейтес на заведомо менее быстрой Гранте не дрогнул под прессингом митяевской Весты! В результате шины у Митяева кончились, запас по скорости свелся к минимуму, и Мейтес выиграл свою первую в кольцевой карьере гонку — и стал первым в сезоне пилотом на не-Весте, который выиграл заезд класса «Супер-продакшн»! Третьим, вслед за Митяевым, финишировал Владислав Незванкин, и эта пара пилотов обосновалась на подиуме сезона. Бронзовым финалистом в сезоне стал Ильсур Ахметвалеев (Lada Granta, Nefis Racing Division), который в воскресенье финишировал шестым.

Параллельно с этими событиями разворачивалась драма в зачете «Туринг-Лайт». Доподлинно неизвестно, что помогло Владимиру Череваню (Volkswagen Polo, Подмосковье Моторспорт) протиснутся в вираже сразу мимо двух соперников — шины, вес автомобиля, личное мастерство или все сразу. Но, оттеснив супербыстрых Игоря Самсонова (Volkswagen Polo) и Григория Бурлуцкого (Peugeot 208, Carville Racing), «Дядя Вова» здорово помог сокоманднику Андрею Масленникову на Ford Fiesta. Несмотря на это, по итогам года Бурлуцкий все же стал первым с преимуществом над Масленниковым всего в одно очко! Третий в сезоне — Игорь Самсонов.

Шины и не только

Не всегда шинный фактор является определяющим, иногда в ход гонки вмешиваются другие обстоятельства технического характера. В субботней гонке «Туринга», самом мощном зачете серии, оформивший накануне чемпионство Дмитрий Брагин (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт) не смог удержаться за Алексеем Дудукало (Audi RS3, Lukoil Racing) и даже подпустил к себе Михаила Грачева (Lada Vesta, Lada Sport Rosneft).

Алексей Дудукало сильно провел всю концовку сезона, но довольствовался лишь серебряной медалью в зачете Туринг.

В том же порядке тройка лидеров и финишировала, несмотря на технические напасти. Брагин припарковал свою Audi на обочине сразу после финиша, Дудукало признался, что по ходу гонки больше сражался со своим автомобилем, чем с соперниками. А Грачев жаловался на «подсевший» к концу дистанции двигатель. Из-за этого, кстати, его едва не обошел партнер по команде Кирилл Ладыгин — но и четвертой позиции Кириллу хватило, чтобы стать бронзовым призером года. Титул вице-чемпиона достался Дудукало.

А судьи думают иначе

Субботний заезд в «Национальном» стал воплощением еще одной типовой ситуации, связанной с шинным фактором: когда покрышки «закончились» у лидера гонки. Глеб Кузнецов (Volkswagen Polo, Академия ралли) возглавлял заезд большую часть дистанции. Однако под конец его седан, все чаще скользя тяжелой кормой, явно потерял в темпе, и Егор Санин (Kia Rio, Bragin Racing Team) пошел в атаку за первое место. Несколько раз Кузнецов пресекал атаки, но Санин все же продрался в лидеры и выиграл. А в интервью после финиша заклятые конкуренты по-джентльменски признали все коллизии обычными гоночными инцидентами.

Судьи думали иначе и поменяли гонщиков местами в финишном протоколе, хотя это ничего и не решало: по результатам сезона Кузнецов остался вторым, пусть и в солидном отрыве от третьего места Андрея Петухова (Lada Kalina, Lada Sport Rosneft УГМК). А победу в сезоне «Национального» отпраздновал тольяттинец Павел Кальманович (Hyundai Solaris, AG Team).

В семиэтапном сезоне СПМ РСКГ выступила почти сотня спортсменов. Чемпионат прощается с болельщиками до следующей весны.

Итак, износ шин, контактная борьба, весовые гандикапы — это те факторы, о которых мы успели поговорить за прошедшие пять месяцев и которые сделали этот сезон отечественного «кольца» таким интересным. Теперь с серией СМП РСКГ нам предстоит попрощаться до мая следующего года. Грядут перестановки внутри команд, должна появиться новая техника и, возможно, новый регламент.

А пока можно еще раз насладиться тем, как это было: записи всех эфиров, а также лучшие моменты сезона доступны на smp-rskg.tv и официальном сайте Российской серии кольцевых гонок.

Фото: Екатерина Шарапова, Григорий Голышев, Виталий Блинушов