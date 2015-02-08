Пятый этап СМП РСКГ: на все Лады!

Для одних пилотов, выступающих на автомобилях российской марки, московский этап Российской серии кольцевых гонок сложился донельзя удачно, для других — из рук вон плохо.

Семьдесят четыре участника СМП РСКГ приехали на Moscow Raceway, чтобы продолжить борьбу за титулы чемпионов и обладателей кубка России. Здесь к ним присоединились еще и пилоты турнира SMP Formula 4 NEZ Championship — для них это был третий этап. В просторном паддоке все же нашлось место для промо-площадок команд, которые развлекали зрителей конкурсами и викторинами, для зоны фудкортов и даже картинговой трассы, где мог попробовать силы каждый желающий из тысяч зрителей.

Домашняя заготовка

Для АВТОВАЗа и компании Роснефть столичный этап СМП РСКГ должен был стать образцово-показательным. Именно на нем представители Lada Sport Rosneft объявили о том, что гоночное топливо АИ-100, обязательное во всех классах РСКГ, поступило в свободную продажу на фирменных заправках. А пилотам заводской команды хотелось порадовать болельщиков яркими выступлениями. И гонки с их участием выдались действительно яркими, хотя и не совсем такими, как им хотелось бы.

Самый мощный класс Туринг, в котором участвуют 340-сильные автомобили международной категории TCR, приятно удивил. На старт вышли 22 автомобиля — рекорд для нашего чемпионата! Для сравнения, на недавнем этапе Кубка мира FIA WTCR в Словакии стартовали 26 пилотов, чемпионаты Италии и Германии собирают до 30 машин.

Молодые Клим Гаврилов и Андрей Масленников возглавляют первую гонку Туринга.

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Техническую часть российского Туринга регулируют представители TCR, отслеживая, чтобы технику во всех странах готовили по идентичным требованиям. И здесь кроется причина конфуза, который пережили представители Lada Sport Rosneft на московском этапе. Головной офис TCR прислал директиву, которая разрешила немного повысить мощность на двухлитровых турбо-Вестах, но при этом требовала увеличить массу и дорожный просвет. Как результат, в конце почти километровой прямой московского автодрома Лады по сравнению с соперниками недобирали 10 км/ч!

Квалификацию в итоге выиграл Клим Гаврилов на Volkswagen Golf GTI, третий результат — у вернувшегося в гонки Виталия Дудина на аналогичной машине, а между ними разместился Андрей Масленников на Seat Leon. Этим пилотам помогла и малая масса: их машины весили 1260–1290 кг, тогда как Весты Владимира Шешенина и Михаила Грачева тянули на 1390 кг, а их напарник Кирилл Ладыгин заправлял в повороты 1430-килограммовый автомобиль!

Первую гонку пилотам на Ладах лучше забыть как страшный сон. Сразу после старта случился завал, в котором пострадали все три Весты. Сильнее всего досталось Шешенину — он выбыл из гонки. Ладыгин заезжал в боксы и в итоге не смог догнать соперников, а Грачев стал на финише только 11-м. Гаврилов и Масленников с комфортным отрывом провели заезд и финишировали первым и вторым. А Дмитрий Брагин на Audi RS3 отбил атаки Дудина, вылетевшего по ходу борьбы в гравий, и стал бронзовым призером.

Столкновение в этом заезде Туринга радикально вывело из строя две Весты, а третья безнадежно отстала.

Второй заезд Туринга дал шанс Алексею Дудукало на Audi RS3 команды Lukoil Racing: после реверса первой семерки вчерашних лидеров он оказался на поул-позиции. Блестяще стартовав, «Дуду» под прикрытием своего напарника Ивана Лукашевича спокойно провел гонку, и команда красно-белых отпраздновала двойной триумф. Третьим вновь стал Брагин, так что теперь его лидерство в чемпионате стало подавляющим: недавно наступавший ему на пятки Ладыгин провалил и воскресную гонку, где лучшим из пилотов на Ладах опять стал Грачев. Шешенин тоже выступил неубедительно и после московского уикенда вылетел из тройки лидеров.

Победа вне расписания

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Зато овации заслужили пилоты, выступающие на 250-сильных Вестах в классе Супер-продакшн. Михаил Митяев и Владислав Незванкин после успеха в квалификации в субботу финишировали один за другим, а лучшим среди остальных стал вернувшийся в РСКГ Дмитрий Добровольский. В воскресенье расклад был похожим: стартовав после реверса лидеров с пятого места, Митяев мгновенно прошил пелетон и принес Весте очередную победу. Не мог пожаловаться на скорость своей Гранты и Ильсур Ахметвалеев. Казанского пилота наказали проездом по пит-лейн за фальстарт, и все равно он не только догнал соперников, но и добрался до второго места! Правда, потом его дисквалифицировали за недовес , и подиум дополнили Добровольский и Владислав Кубасов (оба — Honda Civic).

И все же Лады в Супер-продакшн выглядят крайне убедительно. Судите сами: Владислав Незванкин в воскресенье попросту не стартовал, но даже без него Lada Sport досрочно завоевала титул в командном зачете Кубка России — настолько далеко оторвалась от конкурентов! Нужен ли заводской коллектив и совершенные (но безумно дорогие!) Весты в классе, где на старой технике соревнуются в основном пилоты, еще набирающиеся опыта или уже подрастерявшие молодецкую прыть? Возможно, здесь тоже хорошо сработала бы глобальная концепция TCR: автомобили максимально близкие к серийным, а производители официально не допускаются к участию. И назвать новый «Супер-продакшн», например, TCR Lite. А?

Нелегкий «Лайт»

Впрочем, универсальным рецептом такую схему тоже не назовешь. Посмотрите на класс Туринг-Лайт. Пару лет назад здесь пилоты на 200-сильных Калинах громили соперников и дважды приносили победу команде Lada Sport, а потом она ушла из этого класса. И что? Да ничего. Гонка вооружений никуда не делась, и теперь машины в гоночном исполнении стали очень дорогими. А это привело к проблеме наполнения стартовой решетки.

Егор Санин на этом этапе сменил Калину на Rio — и провалил вторую гонку из-за взрыва мотора.

Лучшим пилотом прошедшего этапа стал Андрей Масленников, выступающий на простеньком хэтчбеке Ford Fiesta прошлого поколения: в субботу он финишировал третьим, в воскресенье — вторым. Но он такой один. Победитель первого заезда Игорь Самсонов выступает на свежем Volkswagen Polo, триумфатор второй гонки Ильдар Рахматуллин жалуется, что только на оптимальные тормозные колодки для своего Renault Twingo тратит уйму денег… Так что этому классу тоже необходимы реформы.

Аркадий Иллерицкий пришел в СМП РСКГ из ралли-кросса, но явно оказался не готов в такой жесткой борьбе.

Особенности «Национальной» охоты

Главная мишень в самом массовом классе СМП РСКГ — титул обладателя кубка России. В погоню за ним на московском этапе отправились 23 пилота на хэтчбеках Kia Rio, Hyundai Solaris и седанах Volkswagen Polo. И, разумеется, на Калинах, с которыми связана забавная история.

В пылу борьбы Игоря Львова вытолкали на обочину, где он снес пенопластовые указатели точек торможения.

В этом году в Национальном доминируют модели иностранных марок, собранные на российских заводах, а к пятому этапу пелетон обеднел еще на две Лады. Посчитав их неконкурентоспособными, Егор Санин и Михаил Симонов пересели на корейские хэтчбеки. А накануне гонок Калинам вышло послабление — их разрешили облегчить на 30 кг. Чем блестяще воспользовался представитель Lada Sport Андрей Петухов, выиграв квалификацию! В гонке, правда, его обошел Глеб Кузнецов на Polo, но отстоять серебро от атак Павла Кальмановича на Hyundai Solaris Петухову оказалось по силам. В воскресенье тот же Кальманович выиграл гонку в сопровождении Игоря Львова и Анвара Тутаева на таких же Солярисах — и все же пятое место Петухова подтверждает, что Лада не так плоха.

Мало-помалу

Многие уже свыклись с мыслью, что в этом году Первенство СМП РСКГ Национальный Юниор выиграет 14-летняя Ирина Сидоркова. Но, похоже, у ее соперников замаячил шанс отыграться!

Ира Сидоркова разворачивает соперника — судьи разобрались в ситуации и лишили лидера сезона весомых очков.

Вначале все шло по плану команды Академия Ралли: поул в квалификации завоевал Петр Плотников, бок о бок с ним в субботнем заезде стартовала Сидоркова. Но в борьбе Ира развернула соперника таким же маневром, за который кляла Сергея Малова на казанском этапе — и после судейского наказания набрала очки только за девятое место. Победу добыл Плотников, серебро и бронза — у Артема Лякина и Алексея Сахарова.

В воскресенье на третью ступень пьедестала почета поднялся Павел Кузьминов, вторым стал Илья Дощечкин, а Сидоркова оказалась только восьмой. Так что, на финальной встрече именно этой тройке придется выяснять отношения в сражении за титул.

А с локальной победой можно поздравить Сергея Малова, который принес Калине в ливрее Goltsova Racing первый триумф в этом сезоне. Теперь юниоры ждут финала турнира в Грозном, а пилоты старших классов СМП РСКГ проведут ближайший этап на Сочи Автодроме 1–2 сентября. Следить за ним можно дистанционно — трансляции гонок ведут телеканалы Матч ТВ, Матч! Наш спорт и Авто плюс. И портал www . smp — rskg . tv , где хранятся записи всех гонок — в том числе и московского этапа.

Автор: Пресс-служба РСКГ