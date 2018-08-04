Гонка звезд «За рулем» интереснее «Ле-Мана»!

Умопомрачительным сюжетом отметилась Гонка звезд на автодроме Moscow Raceway в годовщину 90-летия журнала «За рулем».

Гонка звезд «За рулем» в третий раз прошла в летнем формате на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

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Знаменитая гонка «24 часа Ле-Мана» прошла в день, когда сборная Франции играла стартовый матч на российском чемпионате мира. Говорят, из-за этого на трибунах кольца «Сарт» недосчитались многих зрителей. Все-таки футбол — спорт № 1 в мире, автогонки — на втором месте.

В похожую ситуацию попали и мы, за полгода застолбив дату, на которую в итоге пришлась великая битва сборной России в четвертьфинале с хорватами. Ну кто мог тогда предположить, что наши дойдут до такой высокой стадии?! Правда, в отличие от «Ле-Мана», Гонка звезд «За рулем» проходит не круглые сутки — всё действо заняло два часа с копейками. И завершилось как раз к моменту, когда англичане забили первый гол шведам. Доподлинно известно, что некоторые участники успели переодеться и добраться до фан-зоны в Лужниках, чтобы вместе со страной смотреть вечерний матч между сборными России и Хорватии.

Техника и физика

Гонка звезд, конечно, не «Ле-Ман» — она интереснее! Никто в мире не смотрит все «24 часа» от старта до финиша. Это невозможно выдержать, после пяти-шести часов однообразного мельтешения машин энтузиазм публики падает до нуля. А Гонку звезд смотреть легко: заезды короткие, в каждом — борьба. Причем не так уж важно, сколько экипажей подало заявки на участие. Главное, что силы приглашенных главным редактором пилотов примерно равны, а автомобили, изначально не­одинаковые, тщательно приведены к общему знаменателю.

Это не веселая игра в паровозик, а суровая борьба за место в жизненном пространстве. Типичная для старто­вого круга ситуация.

На старт допускают спортивные машины с моторами 1.6 и приводом на одну ось, но они могут быть из разных дисциплин — кольцевые и раллийные, например. Машины существенно (по гоночным меркам) различаются по массе и уровню подготовки моторов. Чтобы сгладить разницу, регламент Гонки звезд предписывает ряд мер. В частности, технику кольцевого класса Туринг-Лайт «придушивают» шайбой-рестриктором на системе впуска, ограничивая доступ воздуха, и таким образом снижают мощность двигателя — примерно до уровня, соответствующего самому массовому российскому классу Национальный. А машинам с секвентальной коробкой передач полагается балласт, - перевес, который дает пилоту более продвинутая коробка, компенсируется увеличением массы.

Две Татьяны — Елисеева и Добрынина — постоянно оказывались где-то рядом и тут же вступали в поединок. В финал, к сожалению, так и не пробились.

Зимой на ледовом треке добавочные пять лошадиных сил заметной роли не сыграют: на скользком покрытии мощь частично уходит в букс. А вот летом, на идеальном асфальте, опытный гонщик сумеет использовать каждую дополнительную «лошадку». Вот только Гонка звезд, как показала практика, настолько специфическая вещь, что некоторые законы физики на ней иногда перестают работать.

Кто фаворит?

Третий год мы проводим Гонку звезд летом, и каждый раз сюрпризов даже больше, чем было зимой. Это противоречит логике и потому окутывает главный трофей гонки — Бронзовую шину — мистическим ореолом.

Нынешний сюжет радикально отличался от всех предыдущих, прежде всего — наличием одного явного фаворита. Настолько очевидного, что учредители Гонки звезд серьезно переживали за Бронзовую шину. По уговору, не прописанному в документах, пилот, побеждающий в Гонке звезд трижды, получает Шину в вечное владение.

Табличка на постаменте Бронзовой шины напоминает каждому обладателю историю побед на Гонке звезд на протяжении всех 40 лет ее существования.

Легендарная Хрустальная шина, служившая главным призом с 1984 года, благодаря этому принципу несколько лет назад стала собственностью Кирилла Ладыгина — выдающегося пилота, выигравшего Гонку звезд четырежды. На смену ей пришла Бронзовая шина, тоже авторской работы и тоже очень тяжелая и внушительная.

А на счету гонщика из Курска Николая Карамышева, выступающего ныне за команду Lukoil Racing, уже было две победы. Три года назад — в зимнем варианте, на Центральном московском ипподроме, а два года назад — летом, здесь же, на автодроме Moscow Raceway.

Топ-пилот кольцевой серии СМП РСКГ и двукратный победитель Кубка Европы при этом не особо скрывал, что едет именно за победой, а любой иной результат будет считать неудачным. Вдобавок построил специально под Гонку звезд и тщательно обкатал новый боевой автомобиль — Volkswagen Polo. И показал на нем потрясающее время в квалификационных заездах: круг на полторы секунды лучше, чем у кого-либо из маститых соперников.

Погодный фактор

Отборочные заезды не оставили никаких сомнений в том, кто сейчас на трассе сильнейший. Карамышев довольно непринужденно выиграл три из них — стартуя и с первой позиции, и с шестой (реверсивный старт). А четвертый пропустил ввиду отсутствия мотивации, поскольку для попадания в финал было достаточно двух побед. Кроме того, имело смысл поберечь машину и шины. Шины, к слову, на всех машинах стояли одинаковые — дорожные покрышки марки Continental, давнего главного партнера Гонки звезд. Почему дорожные, а не профессиональные гоночные слики? Это страховка на случай дождя.

Сильный ливень шел около пяти минут. Многие пилоты решают проблему запотевания стекол изнутри, открывая свое окно.

Слики на мокром покрытии совсем не держат. Делать пит-стоп для их замены на дождевую резину некогда, поскольку все заезды короткие (отборочные длятся по 10 минут, финальные — меньше пяти). А современные качественные дорожные шины вполне выдерживают гоночные режимы (пусть и не очень долго) и нормально отводят воду.

Эта шинная преамбула была к тому, что в ходе заключительного отборочного заезда на трассу обрушился пятиминутный ливень — впервые в 40‑летней истории Гонки звезд. В этих условиях отличился Александр Артемьев (Kia Rio) — титулованный пилот из Казахстана, наш самый дальний гость на протяжении десятка лет.

По окончании дождя трасса осталась мокрой, а шестерку финалистов возглавляла, как правило, Калина Андрея Петухова.

К старту первого из трех финальных заездов дождь иссяк, но асфальт остался изрядно мокрым, причем неоднородно мокрым. Это привело к тому, что у всех шести финалистов были ошибки и помарки в поворотах, а ситуация в заездах менялась буквально каждые десять секунд. И те, кто на сухом асфальте не мог угнаться за Карамышевым, выглядели теперь достаточно боеспособными. Мельк­нула даже крамольная мысль, что в условиях сухого трека они просто не особо старались и стратегически скрывали свои истинные возможности! Особенно выделялся петербуржец Андрей Петухов (Лада Калина NFR), работа­ющий в настоящее время гонщиком в заводской команде Lada Sport Rosneft.

Хроника инцидента

Три финальных заезда стали ожесточенным поединком Карамышева и Петухова. Петухов неизменно выигрывал старт, Карамышев затем пытался его догнать и обогнать. Иногда это получалось, но Петухов проводил успешные ответные атаки. Кульминацией стал эпизод второго заезда, когда произошла затяжная серия толканий бортами. В результате Polo Карамышева вылетел за пределы трассы… Гонщику затем ценой невероятных усилий удалось набрать хоть какие-то зачетные очки.

Как бы там ни было, Николай потерял на этом почти все шансы на итоговую победу, а судейский корпус решил, что имела место допускаемая гоночными правилами контактная борьба. Толкались-то оба! В противном случае Петухов мог понести наказание — вплоть до аннулирования результата. Но был признан победителем заезда, а буквально через десять минут праздновал победу в гонке.

Ключевой момент всей гонки: после контакта машин двух лидеров одна из них отправилась на обочину, а другая осталась на трассе.

Карамышев не сумел восполнить потерянные очки в оставшемся заезде и в итоге стал даже не серебряным, а бронзовым призером. На второе место, расчетливо воспользовавшись множественными затруднениями соперников, выбрался Александр Артемьев.

Инцидент дал повод поговорить после финиша о спортивной справедливости. Как и в футболе, решение в случае игрового нарушения правил принимает главный судья (в нашем случае — Игорь Коновалов, в прошлом чемпион страны по ралли, ныне опытнейший гоночный рефери с двадцатилетним стажем).

В отличие от футбола, методику видеопо­втора в мировых и российских гонках используют уже давно. Но по-прежнему ни там, ни тут во многих случаях нет точного мерила — был фол на желтую карточку или достаточно преду­преждения? Классическая формулировка: на усмотрение арбитра.

Официальный шинный партнер Гонки звезд «За рулем» — Continental

Концерн Continental разрабатывает передовые технологии и услуги для обеспечения продолжительной объединенной в сеть мобильности людей и грузов. Основанная в 1871 году технологическая компания предлагает надежные, эффективные, продуманные и доступные решения для автомобилей, машин, дорожно-транспортных средств. По предварительным оценкам, в 2017 году компания Continental достигла оборота 44 млрд евро, в настоящее время в концерне занято более 235 000 сотрудников в 61 стране.

Подиум Гонки звезд 2018 года: победитель — Андрей Петухов, второй призер — Александр Артемьев, третий — Николай Карамышев.

Александр Артемьев: «Очень доволен вторым местом! Дождь пошел вовремя. На мокром покрытии мои шансы выросли, появилась возможность больше рисковать — и на этом что-то выигрывать у соперников».

Андрей Петухов: «Была очень непростая борьба на всех стадиях. Я пропустил один отборочный заезд: машине потребовалась замена привода. Но в финалах всё сложилось удачно, несмотря на капризы погоды. Отчасти они даже помогли».

Николай Карамышев: «В состязаниях уровня Гонки звезд надо более внимательно отслеживать некорректные способы ведения борьбы».



Судьба Шины

Карамышев вежливо улыбался в ответ на поздравления, но исходом Гонки звезд остался недоволен. А высшую степень удовлетворения получили Андрей Петухов и зрители, поскольку зрелище вышло просто чумовое, не то что нулевая ничья Франции с Данией. Если кто подзабыл, петербуржец в предыдущие годы дважды поднимался на вторую ступеньку нашей гонки, и, вне всякого сомнения, он был точно так же нацелен на победу, как и Карамышев. С тем отличием, что дождь сыграл в его пользу, а победа стала первой.

Мы же третий год подряд констатируем, что асфальтовый вариант Гонки звезд вновь оказался забойнее ледового. И с неослабевающим интересом следим за судьбой Бронзовой шины. В Санкт-Петербурге, помнится, ни одна из наших Шин еще не гостила.

Спасибо всем, кто приехал!

Приключения одного автомобиля В отборочной стадии на Polo под номером 21 поочередно выступали молодой гонщик Егор Киряков и опытнейший Владимир Черевань (на фото), многократный призер, не пропустивший ни одной Гонки звезд с 2006 года. В финал пробился только Черевань, так что большинство приключений борт № 21 пережил вместе с ним.

Первым делом у Polo оторвали задний бампер. Произошло это после контакта с Rio Альберта Гайнуллина. По правилам, утрата бампера не является препятствием для дальнейших стартов.

Polo и сам был не прочь кому-нибудь что-нибудь оторвать. Но после череды мелких инцидентов у него самого оборвалось крепление выпускной системы.

Этого было недостаточно для полноты ощущений, и Polo несколько раз вылетал за пределы трассы. Однако неизменно возвращался обратно и продолжал борьбу.

Здесь видно, что борту № 21 в очередной раз наподдали сзади, да еще прищемили выхлопную трубу. Участие в Гонке звезд завершилось для него сходом в третьем финале из-за лопнувшей шины. Но было красиво!

