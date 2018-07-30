Гонка звезд «За рулем»: яркие моменты на видео

Есть 800 000 руб. Что купить: Kia Rio, VW Polo, Lada Vesta? «За рулем» провел уже несколько «прямых линий», в рамках которых наши эксперты отвечали на вопросы читателей. Самое интересное и важное о выборе бюджетных легковушек B- или C-классов вы найдете в этой подборке. Свистят шины — это нормально или плохо? Такой звуковой эффект возникает во время пробуксовки, заноса или резкого торможения. Шины могут свистеть по разным причинам. Рассмотрим самые настораживающие. 5 плюсов и две спорные особенности Ford Focus В начале-середине нулевых Ford Focus был в России самой массовой иномаркой. И неспроста — специально для выпуска этой модели «голубой овал» построил в Ленинградской области новый завод. Сейчас Focus тоже востребован у соотечественников, хотя былого спроса не наблюдается — в прошлом году было реализовано 15 086 экземпляров, чего оказалось недостаточно даже для входа в топ-25 российского авторынка. Между тем у Фокуса есть как сильные стороны — возможно, недооцененные, так и слабые, которые мешают ему восстановить статус-кво.