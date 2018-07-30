Гонка звезд «За рулем»: яркие моменты на видео

Машины участников Гонки звезд были разные: это отечественные Калины, VW Polo, Kia Rio и другие гоночные автомобили, принимающие участие в российском чемпионате по кольцевым автогонкам. Но объединяло их одно — все машины были обуты в шины Continental.
Борьба в этом году выдалась особо ожесточенной, доходило до контактов между автомобилями участников. При этом менялись и погодные условия, но хороший «держак» шин отмечали все участники соревнований. Партнеры из Continental настолько вдохновились Гонкой звезд в этом году, что даже сделали видеоклип, посвященный этому событию.
- О том, как проходила борьба на трассе, можно узнать из нашего материала.
- Официальный сайт Гонки звезд «За рулем» — zr.ru/events/stars.
Фото: «За рулем»
Видео: YouTube
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