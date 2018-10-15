В восторге от Toyota

Тойота приведет молодежь в восторг своими автомобилями, дизелю — нет, русский рынок будет расти. Об этом рассказал глава Toyota Motor Europe доктор Йохан ван Зил на Парижском автосалоне в интервью Петру Меньших.

Фото: «За рулем»

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