В восторге от Toyota
Тойота приведет молодежь в восторг своими автомобилями, дизелю — нет, русский рынок будет расти. Об этом рассказал глава Toyota Motor Europe доктор Йохан ван Зил на Парижском автосалоне в интервью Петру Меньших.
Фото: Меньших Петр «За рулем»
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