Kia Cerato 2019: за что тут больше миллиона?!

Сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее! Но на пороге замаячило четвертое поколение Cerato, построенное на новой платформе. А новое поколение, как известно, — всегда новые цены. Вот и поглядим, насколько они оправданы.

Kia Cerato
Kia Cerato

Kia > Cerato

  • Ранее Михаил Кулешов пытался сделать нелегкий выбор в пользу одного из двух соплатформенных седанов — Kia Cerato и Hyundai Elantra. На чем же он остановился?
  • Впрочем, тогда речь шла о предшественнике, оставшегося на рынке под названием Cerato Classic. Четвертое же поколение Cerato (равно как и других дебютантов российского рыка) Kia представлена на августовском Московском автосалоне. Вот как это было.

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Отзывы о Kia Cerato (2)

Kia 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Надежно и комфортно.

Недостатки:

Расход топлива у 2 литровой версии хотелось бы поменьше.

Комментарий:

Ролик правильный: о комфортном семейном недорогом автомобиле.

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