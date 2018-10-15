Очень длительный тест зимних шин: пройдено 5 тыс. км Новые шины обычно тестируют на полигонах: туда не поверни, там не езди... Но испытатели «За рулем» обули Шкоду в новую резину Giti GT Radial IcePro3 и махнули по северным дорогам «диким» путем. Шипованная резина на протяжении 5000 километров и асфальт царапала — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип, и из рыхлого снега выбиралась — ведь это было самое снежное путешествие года! Kia Cerato 2019: за что тут больше миллиона?! Сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее! Но на пороге замаячило четвертое поколение Cerato, построенное на новой платформе. А новое поколение, как известно, — всегда новые цены. Вот и поглядим, насколько они оправданы. Новый BMW X5 — тест-драйв в вездеходных режимах Прежде Х5 покупали ценители острой управляемости и бодрой динамики. С появлением пневмоподвески и изменяемых вне­дорожных настроек ездовой электроники «икс-пятый» практически избавился от слабых мест.