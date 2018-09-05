О чем спросить продавца подержанного авто

Задайте эти вопросы продавцу автомобиля по телефону. Ответы на них помогут вам быстрее найти подходящую машину и не тратить время на бесполезные встречи.

Какой год выпуска автомобиля?

Уточните год выпуска автомобиля. В объявлении продавец мог указать не дату производства машины, а дату ее продажи. Например, автомобиль могли выпустить с конвейера в августе, а начать продавать в автосалоне только в январе следующего года. Если вы купите это авто, через несколько месяцев у вас на руках будет двухлетняя машина. За год автомобиль теряет 20% от первоначальной стоимости, а за два — 30–35%. Разница большая, поэтому имеет смысл поторговаться.

При встрече спросите у владельца ПТС, какой в нем указан год производства и какой год продажи автомобиля. Если хотите проверить год выпуска до встречи, попросите продавца продиктовать VIN-номер и государственный номер автомобиля. По этим данным сервис Автокод предоставит отчет с датами выпуска и продажи машины.

Какой пробег автомобиля?

Не рассчитывайте получить честный ответ. Иногда автовладельцы или перекупщики скручивают пробег с одометра при помощи простого шуруповерта. Сервисная книжка и ПТС помогут прикинуть настоящий километраж автомобиля.

Попросите сфотографировать ПТС и посмотрите год выпуска автомобиля. В городе-миллионнике при режиме «дом-офис-дом» машина за год проезжает около 15–16 тысяч километров. Сопоставьте эти данные со словами продавца и возрастом авто.

Уточните, как использовался автомобиль. Владелец мог перемещаться между домом, супермаркетом и офисом, ездить каждый день на дачу в пригород или работать с утра до ночи в такси. Эта информация позволит прикинуть реальный пробег машины и износ ходовой и других частей.

Проставлены ли в сервисной книжке ТО?

Чтобы при встрече продавец не показал пустую сервисную книжку, заранее спросите, проставлены ли в ней техосмотры. Уточните, кто обслуживал автомобиль — официальный дилер или сторонний автосервис.

Попросите сфотографировать записи в сервисной книжке. Возможно, мастер из автосервиса указал, какой был пробег машины перед последней заменой масла. Если в сервисной книжке написано, что масло меняли при пробеге 120 тысяч километров, а сейчас одометр показывает 60 тысяч километров — вывод очевиден. Если отметок много, а пробег автомобиля небольшой, значит владелец часто ездил на ТО и следил за машиной.

Будьте осторожны. Не судите о владельце и его автомобиле только по сервисной книжке. Ее можно подделать. Этим занимаются не только перекупщики, но и простые автовладельцы. Если владелец не вызывает доверия, свяжитесь с организацией, которая вносила отметки в сервисную книжку.

Сколько владельцев было у автомобиля?

Чем меньше у автомобиля было владельцев, тем лучше. Если у машины было два хозяина, ее можно смотреть. Если у автомобиля было пять владельцев, а продавец купил его месяц назад и уже продает — это подозрительно.

Лучшая покупка — автомобиль, у которого был только один владелец.

Если вам понравился автомобиль с большой историей смены владельцев, перед покупкой проведите диагностику у официального дилера или в автосервисе, который специализируется на этой марке машины. Мастера проверят техническое состояние автомобиля, кузов и толщину лака. Вы узнаете, попадала ли машина в серьезные аварии, красили ли ее. Стоимость диагностики в автосервисе от 500 рублей, у дилера — от 1000 рублей.

Были ли аварии, если да, то какие?

Задавайте вопрос доброжелательным тоном. Если вы покажете, что для вас не принципиально, попадала ли машина в аварию, владелец будет более откровенен с вами. Вы узнаете нужную информацию до встречи.

Если авария была, уточните, пострадала ли геометрия кузова — изменились ли форма и размер деталей. Спросите, восстанавливали ли кузов на стапеле. Если да, от такого автомобиля лучше отказаться.

Все остальное в машине можно отремонтировать или заменить, но с разбитым и восстановленным кузовом ничего не сделать. Кузов автомобиля рассчитан только на одну крупную аварию. Да, внешний вид автомобиля можно восстановить, но не его материал. Это то же самое, что смять листок бумаги, а потом расправить его.

Спросите, остались ли после аварии вмятины на кузове или трещины на лобовом стекле. Ремонт вмятины стоит от 500 рублей, трещины — от 50 рублей за сантиметр.

Если вы готовы вкладывать деньги в ремонт автомобиля, можно встретиться с владельцем. Если нет — откажитесь от покупки этой машины и рассмотрите другие варианты.

Кузов в пленке?

Перед продажей перекупщики или продавцы иногда покрывают автомобиль дешевой виниловой пленкой. Ею можно замаскировать даже плохую покраску кузова — потеки и волны. Пленка сглаживает неровности, под ней не увидишь сколы и царапины.

Не покупайте автомобиль в пленке. Под ней может оказаться перекрашенный или испорченный кузов. Если пленка некачественная, вы снимете ее только вместе с лаком.

Если в пленке только кузов и бампер автомобиля, присмотритесь к нему. Возможно, продавец просто заботливый автолюбитель. Уточните, какой пленкой оклеена машина — виниловой или полиуретановой. Вряд ли перекупщик будет тратиться на пленку из полиуретана — она слишком дорогая. Машину, оклеенную полиуретановой пленкой, стоит посмотреть вживую.

Есть ли полный комплект резины?

Если продавец предлагает один комплект резины, прибавляйте к тратам несколько тысяч рублей. Комплект зимней резины для Toyota RAV4 будет стоить примерно 48 тысяч рублей, для Лады Гранты — 8 тысяч рублей.

Идеальный вариант — два комплекта резины на отдельных дисках. В таком случае вы сможете ежегодно экономить около трех тысяч рублей на шиномонтаже.

Если владелец продает автомобиль без зимней резины, а ваш бюджет ограничен, не отказывайтесь от покупки: б/у комплекты зимней резины стоят в два раза дешевле новых.

В объявлении указана окончательная цена?

Многие автовладельцы указывают в объявлениях завышенную цену — накидывают сверху 5–10%. Они делают это для того, чтобы сторговаться при встрече с покупателем.

Когда будете задавать этот вопрос, произнесите цену, которую продавец указал в объявлении. Он мог опечататься. Лучше заранее выяснить точную стоимость по телефону, чем при осмотре после двухчасовой пробки.

Где можно посмотреть автомобиль и в какое время?

Чтобы подобрать идеальный вариант автомобиля, выберете критерии, важные для вас. Составьте таблицу по этим критериям: один критерий — один столбец. Заносите в таблицу информацию по каждой машине. С таблицей проще сравнить варианты и понять, какой автомобиль вас устроит.

Если машина нравится и цена на нее ниже среднего, не тяните время. Спросите владельца, может ли он показать автомобиль сегодня. Договоритесь об осмотре автомобиля днем на улице: если на кузове нет пленки, вы сможете верно оценить состояние лака.

Удачной покупки!

Фото: unsplash.com, «За рулем»