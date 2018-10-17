Правим помятый радиатор: решение вам не понравится

- Чтобы защитить соты радиатора от встречных камней, придуманы специальные сетки. Как раз такие недавно мы инсталлировали на редакционную Весту SW.
- А еще, говоря о неправильном инструменте, мы показывали в одном из роликов ключи, от которых лучше отказаться, если вы хотите вывернуть свечи зажигания.
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