За какой обгон лишают прав? Комментарий ГИБДД Читатель, знакомый которого лишился водительских прав за обгон «паровозиком», хочет раз и навсегда выяснить, какое транспортное средство нельзя обгонять — то, которое в настоящий момент выполняет обгон, или обгоняемое им. На вопрос, присланный в редакцию журнала «За рулем», отвечает глава ГИБДД. Toyota C-HR: 5 впечатляющих фактов и ряд досадных недочетов Сегодня все в России хотят кроссовер: их продажи стабильно растут. Возможно, это и убедило японцев наконец привезти в Россию сошедшую с конвейера еще в 2016 году Toyota C-HR 1 машину с максимально нестандартным для производителя дизайном и пафосным названием Coupe High Rider. Правим помятый радиатор: решение вам не понравится Производители инструментов для эксплуатации и ремонта автомобилей регулярно выводят на рынок все новые решения, облегчающие жизнь автомобилистов. В этом выпуске «Технической среды» мы расскажем о приспособлении, которое должно было помочь нам выправить замявшиеся соты радиатора. Но что-то пошло не так...