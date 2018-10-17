Правим помятый радиатор: решение вам не понравится

Производители инструментов для эксплуатации и ремонта автомобилей регулярно выводят на рынок все новые решения, облегчающие жизнь автомобилистов. В этом выпуске «Технической среды» мы расскажем о приспособлении, которое должно было помочь нам выправить замявшиеся соты радиатора. Но что-то пошло не так...

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес.

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Фото: Онлайн-редакция

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