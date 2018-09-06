Как составить объявление о продаже подержанного авто на Avito

Рассказываем, как правильно сфотографировать машину, в каком стиле писать объявление и как правильно подчеркивать преимущества.

Подготовка

Первый шаг, который вам нужно сделать, — определить справедливую стоимость автомобиля. Посмотрите объявления с автомобилями той же марки, модели и года выпуска в вашем районе. Посчитайте среднюю стоимость по рынку и выберите свою с учетом преимуществ и недостатков вашего автомобиля.

Если вы не можете определить стоимость машины, поможет трейд-ин. Обратитесь в ближайший для вас автосалон и попросите оценить автомобиль — это бесплатно. Увеличьте полученную цифру на 15–20% — это и будет рыночная стоимость машины.

Другой вариант — съездить на авторынок. За день вы поймете, сколько денег готовы отдать за автомобиль потенциальные покупатели. Недостатков у этого метода два. Вам придется отбиваться от перекупщиков и оплатить место на стоянке — 1000 рублей.

Характеристики, влияющие на стоимость авто: модель, год выпуска, пробег, комплектация, тюнинг, объем двигателя, трансмиссия, количество владельцев, наличие сервисной книжки, состояние кузова, салона и подвески, диски и шины, условия эксплуатации.

Чтобы дороже продать машину, можно поставить цену выше рыночной на 5%. Если покупатель не найдется, через неделю скиньте стоимость на 10 тысяч рублей. Повторяйте эту операцию, пока не продадите автомобиль.

Учтите, что во время звонка покупатели спрашивают, окончательная ли стоимость указана в объявлении. На всякий случай лучше указать цену на 5% выше. Иначе в торге придется отказать, а это, возможно, отпугнет кандидата.

Фотографии

Потенциальные покупатели не будут смотреть объявления без фотографий. Поэтому заранее сделайте хорошие снимки. Для этого не обязательно приглашать фотографа и платить за профессиональную съемку. Вы можете одолжить у знакомых фотокамеру или использовать хороший смартфон. Достаточно просто подготовить машину: помойте кузов и наведите порядок в салоне, чтобы в кадр не попали ваши любимые четки и «елочки».

Откажитесь от съемки в помещениях. Из-за недостатка света фотографии могут выйти темными, а автомобиль — подозрительным. Исключение — съемка в хорошо освещенном детейлинг-центре после предпродажной подготовки машины.

Лучше всего фотографировать автомобиль на улице при дневном свете. Самое простое место для съемки — на открытой парковке супермаркета.

Сфотографируйте кузов с разных сторон — минимум с трех ракурсов. Например, от переднего левого угла, спереди и сзади. Отдельно крупным планом снимите колесные арки, пороги, моторный отсек и багажник.

Не прикрывайте госномер газетой, картонкой и тряпкой — так часто делают перекупы.

В салоне сфотографируйте вид на водительское кресло и торпедо, задние сиденья и потолок. На всякий случай сделайте пару снимков приборной панели и коробки передач.

Не обрабатывайте фотографии в графических редакторах. Ретушированные фотографии не вызывают доверия. Просто выберите лучшие снимки и загрузите их на сайт вместе с текстом объявления. Чем больше снимков вы разместите — тем лучше. В объявлении на Авито можно загрузить до 10 фотографий.

Не используйте старые фотографии, особенно сделанные в другой сезон. Не размещайте летние снимки зимой — покупатель подумает, что объявление старое, а вы не можете продать автомобиль уже полгода. Если вы действительно давно разместили объявление, обновите дату его публикации и поменяйте снимки.

Текст объявления

Указывайте в объявлении всю информацию, которая может заинтересовать покупателя. Не пишите «Все вопросы по телефону». Некоторые покупатели не станут звонить и расспрашивать владельца, а просто пропустят такое объявление.

Подробное объявление вызывает доверие у покупателей и помогает вам сразу отсеять покупателей, которым ваш автомобиль не подходит, например, по году выпуска.

Главные правила объявления о продаже автомобиля — честность и полнота. Не обманывайте покупателя. Если обман раскроется при осмотре автомобиля, покупатель откажется от покупки. Если покупатель узнает об обмане после продажи, он на законных основаниях потребует вернуть деньги и забрать автомобиль.

Стиль текста. Пишите информативно, художественный текст в объявлении не нужен. Можно добавить несколько интересных фактов об автомобиле. Например, «на этой машине я вез жену в роддом» или «впервые с семьей съездил на море».

Заголовок. Не старайтесь написать цепляющий или нестандартный заголовок. Избегайте длинных сложных формулировок. Заголовок должен быть простой и конкретный. В заголовке обязательно напишите модель и марку вашего автомобиля, чтобы потенциальные покупатели быстрее нашли ваше объявление.

Характеристики. Напишите информацию об автомобиле: его цвет, марку, модель, год выпуска, пробег, количество владельцев, указанных в паспорте транспортного средства.

Распишите комплектацию автомобиля и дополнительное оборудование, которое есть в нем. Например, видеорегистратор, магнитола и климат-контроль. Не стесняйтесь, указывайте даже обычные опции: кондиционер, электропривод зеркал, подушки безопасности.

Подробности. Опишите, как вы обращались с автомобилем, где проводили обслуживание — у официального дилера или в стороннем автосервисе. Если вы хранили автомобиль в гараже или выполняли ТО в срок — это дополнительное преимущество.

Если автомобиль попадал в ДТП, тоже не стесняйтесь об этом сказать. Покупатель может легко узнать об этом — по VIN-коду и госномерам автомобиля на официальном сайте ГИБДД. Укажите последствия аварии, расскажите, как устранили их.

Одна несерьезная авария не отпугнет покупателя, а честный рассказ про ДТП — вызовет доверие.

Некоторые покупатели приезжают на встречу с толщиномером и проверяют толщину лака, поэтому в объявлении сразу укажите, красили ли вы детали.

Укажите в объявлении причину, по которой продаете автомобиль. Она должна привлекать покупателя, а не отталкивать. При этом постарайтесь быть честным.

Контактная информация. Не забудьте оставить номер телефона или электронную почту. Но лучше не указывайте лишнюю информацию. Чем больше вы укажете личной информации, тем больше спама получите от перекупов и менеджеров автосалонов. Чтобы этого не произошло, напишите в объявлении, что собирайтесь продавать автомобиль без посторонней помощи.

Если покупатели пишут, сразу предлагайте созвониться. На переписку уходит больше времени, чем на разговор. Часто вам будут писать люди, у которых нет денег и которые только присматриваются к покупке. Вести переписку с ними бессмысленно, не тратьте на это время. Если вы предложите созвониться, вы сразу поймете, готов человек к покупке или нет.

Фото: Avito, unsplash.com, depositphotos.com