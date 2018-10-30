Улучшаем звучание штатной аудиосистемы: звуковой процессор Pioneer DEQ-S1000A

Вот признайтесь честно, устраивает ли вас звучание штатной аудиосистемы в вашем автомобиле? Кто-то ответит «да», но владельцев дорогих комплектаций со штатными «бурмейстерами» или какими-нибудь «марк-левинсонами» мы пока в расчет не берем — они за звук уже отвалили немалую кучу денег.
А что делать тем, кто ездит на менее пафосных автомобилях? Ведь не секрет, что в большинстве случаев штатное аудио ставится производителем «для галочки» — новости по радио вроде как послушать можно, а вот какая-нибудь любимая композиция уже «не вставляет».
Можно, конечно, залезть в настройки и попробовать их покрутить. Но что обычно предлагается? Баланс между правыми/левыми и передними/задними динамиками и в лучшем случае возможность чуть-чуть добавить баса или верхних частот. Негусто, и нормального звука все равно добиться сложно.
И тут многие начинают задумываться об апгрейде, но сразу же натыкаются на первую проблему — во многих автомобилях головное устройство попросту невозможно вынуть и заменить другим. Во-первых, из-за нестандартных размеров и формы.
Впрочем, если даже исхитриться и поставить через переходную рамку новую магнитолу в размере 1DIN или 2DIN, можно запросто лишиться части функций. Дело в том, что на многих современных автомобилях головное устройство тесно завязано с остальными штатными системами — управлением климат-контролем, бортовым компьютером и тому подобными вещами.
Решения, конечно, есть и на такие случаи, но чаще всего их стоимость не радует. Готовы ли вы выложить за апгрейд аудиосистемы сумму в треть самого автомобиля? Вряд ли.
При таком раскладе многие начинают искать решение с другого конца — задумываться о простой замене динамиков. Бинго? Как бы не так, тут ждут уже другие грабли. Штатные динамики хоть и простенькие, но работа всех остальных элементов аудиосистемы обычно скорректирована под них. Скажем, не умеют они бас играть — он на них и не подается. Дверь резонирует на каких-то частотах — эти частоты «вырезаются» из полезного музыкального сигнала. Ну и что вам при таком раскладе даст простая замена динамиков?
В общем, на первый взгляд, со штатными аудиосистемами все выглядит грустно и почти безысходно. Именно таким автомобилистам и решила помочь компания Pioneer, выпустив свой звуковой процессор Pioneer DEQ-S1000A.
Фишка этого девайса в том, что он встраивается в штатную систему прямо между головным устройством и динамиками. Усилитель в процессоре есть свой собственный, 4-канальный. Это означает, что к нему можно подключить пару передних и пару задних акустических систем или же все четыре канала пустить только на переднюю акустику — два твитера и два дверных динамика.
Собственно, что умеет Pioneer DEQ-S1000A и зачем он нужен? Самое главное — это настройки. Много настроек. И все они толковые и реально работающие. Для этого понадобится лишь смартфон (Android или iPhone). Устанавливаете на него бесплатное приложение Pioneer Sound Tune и подключаете к процессору по USB. Зарядка, разумеется, поддерживается, USB-порт может выдать ток до 1,5 Ампер.
Запускаете приложение, и теперь вы можете сделать с сигналом штатной системы практически все, что захотите. К примеру, можно задержать сигнал в отдельных динамиках на доли секунды и тем самым обмануть наш слух — мозг будет воспринимать звучание так, будто все динамики отдалены от вас на равное расстояние, как в хорошей домашней стереосистеме. Между прочим, очень мощный инструмент настройки звукового поля, который называется временные задержки. Звук уже не будет идти непонятно откуда или кучковаться у ближних динамиков, а буквально разольется в пространстве перед вами.
Плюс к этому любители могут побаловаться — добавить в звучание легких «приукрашивающих» эффектов или воспользоваться фирменной динамической обработкой звука Todoroki Sound, делающей звучание более четким и насыщенным.
Другая настроечная функция Pioneer DEQ-S1000A — эквалайзер. Он позволяет усиливать или ослаблять отдельные частотные составляющие в звуковом сигнале, тем самым корректируя характер звучания — можно сделать его более басовитым, убрать чрезмерную звонкость или напротив, сделать звучание ярче.
Это вам не убогий регулятор тембра в штатной магнитоле, здесь эквалайзер имеет аж 31 полосу регулирования, а задать характер звука можно просто проведя пальцем по экрану. Кто сказал, что настройка звука — это сложно? А вы попробуйте, вам понравится.
Процессор имеет дополнительный приятный бонус. Смартфон, который подключается к нему, становится еще и дополнительным источником музыки — через приложение Pioneer Sound Tune можно воспроизводить треки, записанные в его памяти.
Разумеется, этим возможности процессора не ограничиваются. Если вы решите продолжить апгрейд системы, у Pioneer DEQ-S1000A для этого имеется три пары линейных выходов — к ним можно подключить отдельные усилители для акустики или, к примеру, добавить в систему сабвуфер.
При этом все необходимые сабвуферные настройки процессор тоже имеет. Скажем, частотные фильтры помогут разделить звуковой диапазон — на сабвуфер пойдет, как и полагается, только бас, а динамики акустических систем будут избавлены от необходимости захлебываться в попытках воспроизвести непосильные для них низкие частоты.
Фишка этого девайса в том, что он встраивается в штатную систему прямо между головным устройством и динамиками. Усилитель в процессоре есть свой собственный, 4-канальный. Это означает, что к нему можно подключить пару передних и пару задних акустических систем или же все четыре канала пустить только на переднюю акустику — два твитера и два дверных динамика.
Собственно, что умеет Pioneer DEQ-S1000A и зачем он нужен? Самое главное — это настройки. Много настроек. И все они толковые и реально работающие. Для этого понадобится лишь смартфон (Android или iPhone). Устанавливаете на него бесплатное приложение Pioneer Sound Tune и подключаете к процессору по USB. Зарядка, разумеется, поддерживается, USB-порт может выдать ток до 1,5 Ампер.
Запускаете приложение, и теперь вы можете сделать с сигналом штатной системы практически все, что захотите. К примеру, можно задержать сигнал в отдельных динамиках на доли секунды и тем самым обмануть наш слух — мозг будет воспринимать звучание так, будто все динамики отдалены от вас на равное расстояние, как в хорошей домашней стереосистеме. Между прочим, очень мощный инструмент настройки звукового поля, который называется временные задержки. Звук уже не будет идти непонятно откуда или кучковаться у ближних динамиков, а буквально разольется в пространстве перед вами.
Плюс к этому любители могут побаловаться — добавить в звучание легких «приукрашивающих» эффектов или воспользоваться фирменной динамической обработкой звука Todoroki Sound, делающей звучание более четким и насыщенным.
Другая настроечная функция Pioneer DEQ-S1000A — эквалайзер. Он позволяет усиливать или ослаблять отдельные частотные составляющие в звуковом сигнале, тем самым корректируя характер звучания — можно сделать его более басовитым, убрать чрезмерную звонкость или напротив, сделать звучание ярче.
Это вам не убогий регулятор тембра в штатной магнитоле, здесь эквалайзер имеет аж 31 полосу регулирования, а задать характер звука можно просто проведя пальцем по экрану. Кто сказал, что настройка звука — это сложно? А вы попробуйте, вам понравится.
Процессор имеет дополнительный приятный бонус. Смартфон, который подключается к нему, становится еще и дополнительным источником музыки — через приложение Pioneer Sound Tune можно воспроизводить треки, записанные в его памяти.
Разумеется, этим возможности процессора не ограничиваются. Если вы решите продолжить апгрейд системы, у Pioneer DEQ-S1000A для этого имеется три пары линейных выходов — к ним можно подключить отдельные усилители для акустики или, к примеру, добавить в систему сабвуфер.
При этом все необходимые сабвуферные настройки процессор тоже имеет. Скажем, частотные фильтры помогут разделить звуковой диапазон — на сабвуфер пойдет, как и полагается, только бас, а динамики акустических систем будут избавлены от необходимости захлебываться в попытках воспроизвести непосильные для них низкие частоты.
В общем, Pioneer DEQ-S1000A — это действенный способ оживить звучание вашей штатной аудиосистемы. Быстро и без лишних затрат. Просто включаете его между головным устройством и динамиками — и сразу получаете массу новых возможностей. Для подключения у специалистов можно с легкостью найти переходники под конкретные марки и модели автомобилей, так что никакой «хирургии» может и не потребоваться. В крайнем случае, если под ваш автомобиль такого комплекта не окажется в наличии, подключить процессор сможет практически любой автоэлектрик, хоть раз ставивший магнитолу.
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