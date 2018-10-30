Улучшаем звучание штатной аудиосистемы: звуковой процессор Pioneer DEQ-S1000A

Вот признайтесь честно, устраивает ли вас звучание штатной аудиосистемы в вашем автомобиле? Кто-то ответит «да», но владельцев дорогих комплектаций со штатными «бурмейстерами» или какими-нибудь «марк-левинсонами» мы пока в расчет не берем — они за звук уже отвалили немалую кучу денег.





А что делать тем, кто ездит на менее пафосных автомобилях? Ведь не секрет, что в большинстве случаев штатное аудио ставится производителем «для галочки» — новости по радио вроде как послушать можно, а вот какая-нибудь любимая композиция уже «не вставляет».





Можно, конечно, залезть в настройки и попробовать их покрутить. Но что обычно предлагается? Баланс между правыми/левыми и передними/задними динамиками и в лучшем случае возможность чуть-чуть добавить баса или верхних частот. Негусто, и нормального звука все равно добиться сложно.





И тут многие начинают задумываться об апгрейде, но сразу же натыкаются на первую проблему — во многих автомобилях головное устройство попросту невозможно вынуть и заменить другим. Во-первых, из-за нестандартных размеров и формы.





Впрочем, если даже исхитриться и поставить через переходную рамку новую магнитолу в размере 1DIN или 2DIN, можно запросто лишиться части функций. Дело в том, что на многих современных автомобилях головное устройство тесно завязано с остальными штатными системами — управлением климат-контролем, бортовым компьютером и тому подобными вещами.





Решения, конечно, есть и на такие случаи, но чаще всего их стоимость не радует. Готовы ли вы выложить за апгрейд аудиосистемы сумму в треть самого автомобиля? Вряд ли.





При таком раскладе многие начинают искать решение с другого конца — задумываться о простой замене динамиков. Бинго? Как бы не так, тут ждут уже другие грабли. Штатные динамики хоть и простенькие, но работа всех остальных элементов аудиосистемы обычно скорректирована под них. Скажем, не умеют они бас играть — он на них и не подается. Дверь резонирует на каких-то частотах — эти частоты «вырезаются» из полезного музыкального сигнала. Ну и что вам при таком раскладе даст простая замена динамиков?



