Сколько водитель тратит на машину?

Расскажем, с какими расходами сталкивается водитель при покупке авто, сколько уходит на содержание машины, как планировать бюджет и как экономить.

Все расходы водителя можно разделить на три части: первоначальные — покупка машины и оформление страховки, основные — траты на бензин и содержание, дополнительные — налоги, штрафы и ремонт. Рассмотрим каждый тип подробнее.

Расходы при покупке машины

Кроме покупки машины, водитель должен рассчитать расходы на диагностику, оформление страховки, регистрацию и уплату пошлины в ГИБДД.

Перед тем как купить подержанный автомобиль, нужно оценить его состояние. Стоимость полной диагностики в автосервисе — 1–5 тыс. рублей в зависимости от объема работ.

Диагностика может выявить проблемы, требующие ремонта:

мелкий ремонт двигателя — от 7 тыс. рублей, капитальный ремонт — от 15 тыс.;

замена деталей подвески — от 1500 рублей;

замена сцепления — от 4,5 тыс. рублей;

замена топливного фильтра — 1100 рублей;

ремонт КПП — от 8 тыс. рублей.

Если машина в нормальном состоянии, то достаточно:

провести химчистку — 3–5 тыс. рублей;

заменить масло — от 1000 рублей;

заменить аккумулятор — 400 рублей;

заменить тормозные колодки — 800 рублей;

заменить лампы в фарах — от 50 рублей за лампу;

заменить воздушные фильтры — от 300 рублей.

Чтобы оформить автомобиль в ГИБДД, водителю нужно оплатить госпошлину (850 рублей), зарегистрировать номера (2000 рублей), получить свидетельство о регистрации (500 рублей).

Машину не получится зарегистрировать без полиса обязательного страхования — ОСАГО. Для трехлетнего Форда Фокуса полис обойдется в 11,5 тыс. рублей, для пятилетнего Лексуса — 15,2 тыс. рублей. Сумма зависит от возраста, мощности двигателя и модели машины.

По полису ОСАГО водитель получает выплаты при страховых случаях. Если после аварии авто нужен серьезный ремонт или она полностью уничтожена, водитель может получить до 400 тыс. рублей. Если в ДТП пострадали другие водители и пассажиры — до 500 тыс. рублей.

При покупке автомобиля в кредит нужно оформить каско. Если новый автомобиль угонят или он будет полностью уничтожен в аварии, страховая компания выплатит 100% стоимость авто. Также если в машине разбили стекло, прокололи шины или водитель попал в небольшое ДТП — страховая компания берет часть расходов на себя. Оформить каско можно на машину до 3–5 лет. Каско всегда дороже ОСАГО, но цена может различаться в разы.

Траты при использовании машины

Все зависит от того, где и как часто ездить. Если ездить на машине только на работу по пять км и заправлять АИ-92, то на бензин водитель потратит около 2000 рублей в месяц.

Мойка. Помыть кузов — 400 рублей, простая влажная уборка — 200 рублей. Если в месяц съездить на мойку три раза, но не заказывать чистку салона, потратите 1200 рублей.

Резина. Купить комплект зимних шин без дисков — около 12 тыс. рублей. Заменить летнюю резину на зимнюю, а потом наоборот — около 2 тыс. за год.

Диагностика. Проходить плановый техосмотр лучше ежегодно, это обойдется 1–5 тыс. рублей. Если нужно отдельно проверить двигатель, колодки или подвеску — 500–700 рублей за каждую деталь.

Транспортный налог. Сумма налога зависит от модели, типа и мощности автомобиля. Если вы ездите на легковом автомобиле с мощностью 120 л/с, то ежегодно нужно платить 4 тыс., если это мощность 250 л/с — 18 тыс. рублей.

Страховка. Цена полиса ОСАГО может измениться в зависимости от того, становились вы виновником аварии или нет. Оплата по полису каско ежегодно снижается из-за возраста автомобиля.

Какие дополнительные расходы нужно учесть?

Штрафы. Даже если вы аккуратный водитель, никто не сможет застраховать вас от типичных штрафов:

превышение скорости — от 500 рублей;

проезд в неположенном месте через ж/д переезд — от 1000 рублей;

выезд на встречную полосу — от 1500 рублей.

Парковка. Оставить автомобиль на платной парковке — от 100 рублей за час. Стоимость постоянного парковочного места в подземной или наземной парковке — от миллиона рублей.

ДТП. Если водитель попадет в небольшую аварию, то мелкие расходы он может оплатить сам:

купить новые фары — от 3 тыс. рублей;

закрасить и замазать сколы, царапины — от 500 рублей;

установить новый бампер — от 4 тыс. рублей;

заменить стекла — от 300 рублей.

Если машине нанесен крупный ущерб, то в этом случае страховая полностью берет расходы на себя.

Как экономить?

ОСАГО. Если вы уезжаете в отпуск или в командировку, то из полиса можно исключить 2–3 месяца оплаты. Если у вас хорошая страховая история — можно получить скидку 3–10%.

В каско можно оформить франшизу (освобождение страховщика от части выплат страхователя), чтобы снизить годовую оплату на 5–40%, но часть убытков после ДТП придется оплачивать самостоятельно. Чтобы не портить страховую историю, можно не сообщать о мелких авариях.

Самому мыть машину. Водитель может сэкономить до 15 тыс. рублей в год, если будет самостоятельно мыть машину или реже ездить на автомойку.

Скидки на штрафы. Аккуратное вождение поможет реже получать штрафы, но и здесь есть способ сэкономить: если оплатить штраф в течение 20 дней после оформления протокола, вы получите скидку в 50%.

Топливо. Оплачивать его лучше банковской карточкой с кэшбэком. Оформить такую можно практически в любом банке. Следите за акциями в супермаркетах, там часто выдают бесплатные талоны на заправку.

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