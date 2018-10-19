Кто такой Илья Каплан? Интервью с самым активным комментатором ЗР

Количество его комментариев уже добралось до десяти тысяч, по числу оставленных на сайте букв он переплюнул даже старожилов редакции ЗР! Содержание написанного им вызывает у публики смешанные чувства — от поддержки до призывов забанить. Но главный вопрос один: как может человек (если это человек вообще!) быть настолько вовлечен в то, чем занимается? ЗР связался с Ильей Капланом, чтобы узнать, к примеру, откуда такая неприязнь к вазовской продукции… Публикуем интервью без купюр.

Встречайте — Илья Каплан. Как видно по фото, персонаж весьма реальный.

— Илья, вы — бот? Если да, то кем оплаченный?

— Я не бот. Впрочем, любой бот на моем месте сказал бы то же самое, так что придется немного развернуть ответ. Прежде всего, что такое бот?

Бот в моем понимании — это некий аккаунт (или группа аккаунтов) под управлением оператора-человека с методическим пособием в руках или компьютерной программы с нехитрым алгоритмом. Ботов видно издалека. В основном, их выдает однообразие реакций и любовь их владельцев к оптимизации процесса создания комментариев в ущерб их (комментариев) качеству. Проще говоря, когда одни и те же аккаунты массово выдают в качестве начала дискуссии или ответа на любое утверждение или вопрос одну или несколько идентичных фраз — это, скорее всего, действует бот.

Надеюсь, импровизированный тест Тьюринга мною пройден.

Что же касается проплаченности, то тут действует старый, как мир, принцип qui prodest. На обвинения в проплаченности я задаю простой встречный вопрос: «А кем именно я проплачен?», и поскольку за много лет никто так и не смог на него ответить, на этом обвинения всегда и разваливаются. Никто не будет оплачивать то, что никому не выгодно.

— Илья Каплан — вымышленное имя?

— Определенно, да! Имя мое измыслили мои родители, про фамилию не скажу, потому что просто не знаю ее происхождения. Но если говорить серьезно, то в реальной жизни меня зовут именно так — Илья Каплан. И в паспорте моем это написано черным по белому.

Я вообще недолюбливаю всяческие никнеймы и псевдонимы. Как говорится, каждый должен сам отвечать за свои поступки, а не сваливать все на какого-то Карлсона. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что я все-таки не бот: виданное ли дело, чтобы оператор бот-аккаунта добровольно светил в Сети свои личные данные?

— Сколько клонов ваших аккаунтов на данный момент на сайте?

— Вопрос интересный. Для ответа вынужден был даже заглянуть в заметки. Вообще, увы, больше, чем мне хотелось бы. Ровно десять.

Для донесения моих мыслей до аудитории было бы достаточно и одного, но то ли иногда на сайте появляется модератор, не желающий разбираться в том, «кто первый начал», то ли в силу технического несовершенства кода мои аккаунты периодически лишались возможности публиковать комментарии. В общем, пришлось выкручиваться. Я этим не горжусь и, если уж начистоту, предпочел бы обходиться одним аккаунтом — безо всяких клонов, что по возможности и делаю. У меня нет привычки перелогиниваться, чтобы, злорадно хихикая, наставить себе любимому плюсов, а оппонентам — минусов. (Иногда очень хочется, но я пересиливаю себя.)

— Откуда у вас столько времени на комментирование? Кажется, вы чемпион по оставленным на сайте следам…

Все просто. Пять лет назад я сменил работу. Варианты поездок в новый офис сложились такие: 2–2,5 часа на автомобиле (и это только в одну сторону!) либо час с четвертью, но на электричке. Да-да, жить в Подмосковье и работать в Москве — не сахар.

Прикинув расходы денег и нервной энергии, я выбрал второй вариант, хотя и очень люблю водить. Так у меня появилось гарантированных два с половиной часа в день на написание комментариев. Из электрички все равно никуда не деться, а смартфон позволяет заходить на сайт из любой точки мира. Иногда захожу и в рабочее время: моя работа связана с большим количеством последовательных согласований со многими инстанциями, и периодически получается так, что в определенные часы рабочего дня мне просто нечего делать и нужно каким-то образом убить это время.

Вот таким неинтересным способом и создается (помимо моей воли) репутация вездесущего комментатора.

Еще на такую репутацию работает то, что я в силу одного из своих давних хобби (чтение книг) умею довольно быстро и точно формулировать мысли, а благодаря другому (написание текстов на сетевые литературные конкурсы) — набирать на клавиатуре (в том числе и смартфонной) большие объемы текста.

— Даже если не вчитываться в суть ваших комментариев, из них сквозят две выраженные неприязни. Первая из них — действующая власть. Вы понимаете, что за такие выпады ваш любимый сайт могут попросту прикрыть?

— Хотели бы закрыть, давно бы закрыли. Ну и потом, помнится мне, в Конституции РФ прописано отсутствие цензуры. Так что сама постановка вопроса кажется мне несколько некорректной.

Когда-то у Ильи Каплана была «Лада-седан цвета баклажан»...

— Вторая неприязнь — АВТОВАЗ и его продукция. Откуда это? Владели Ладами когда-нибудь? Травма прошлого?

— Да, я владел Ладой. Это был ВАЗ-21074 2003 года выпуска. Карбюраторный.

При покупке новым в автосалоне «Жигуль» тогда стоил 112 тысяч рублей. Под конец своей модельной жизни такая машина в упрощенной отделке с капотом и крышкой багажника от модели 2105, но инжекторным двигателем стоила 210 тысяч. За десять лет автомобиль подорожал вдвое от изначальной суммы, притом что по потребительским качествам стал только хуже.

Жизнь с Ладой напоминала существование у подножия вулкана. Я — перфекционист, мне почти физически больно ездить на автомобиле, когда он неисправен. Лада же умела быть абсолютно исправной (но, возможно, что и не абсолютно, просто я о чем-то не догадывался) лишь два-три дня в неделю из семи. Потом либо что-то откручивалось, либо отламывалось, либо рассыпалось, либо протекало. А уж о том, чтобы поехать на ней куда-то далеко, и подумать было страшно. Напомню, это была новая, купленная в салоне машина.

— А как же старое доброе рулевское желание «поковыряться в машине ручками»?

— Я не автомеханик, никогда им не был и становиться на тот момент не желал, хотелось быть владельцем автомобиля, а не его рабом.

И на фоне всего этого я читал на форуме ЗР (еще том, старом, где была кое-какая модерация и даже «страйки») о том, что «ВАЗ — прекрасный завод и делает народные автомобили, не то что эти иномарки!!!». Сначала меня это удивляло, потом стало раздражать, потом я пытался узнать у людей, любящих продукцию ВАЗа, за что именно они ее любят. И выяснил, что в основном — за цену. То есть они и хотели бы автомобиль, который не рассыпается на ходу, да денег нет, и потому — ВАЗ.

Потом наступил 2009 год и на «спасение» завода от банкротства стали выделять дичайшее количество денег. В том числе и наших с вами, ведь бюджетных средств, как известно, не существует — есть лишь деньги налогоплательщиков.

Как венец всего этого трындеца завод продали альянсу Рено-Ниссан, но почему-то продолжили вливать в него миллионы рублей из бюджета без видимых результатов.

Как в этой ситуации может относиться к бренду ВАЗ вменяемый человек — догадайтесь сами.

Именно тогда на форум массово пришли платные тролли, которые активно пасутся уже на «новом» сайте ЗР и по сей день. Именно их «мнением» я и недоволен более всего. Так что неприязнь моя направлена не столько на ВАЗ как таковой, сколько на проплаченных защитничков его мнимых достоинств.

А еще я не терплю, когда врут...

...а теперь у Ильи вот эта Skoda Octavia.

— На чем ездите сейчас? В вашем профиле фигурирует Skoda Octavia… Машина вас устраивает, чего не хватает, чем хотели бы владеть?

— Вот на Октавии сейчас как раз и езжу. Машина устраивает меня всем, кроме излишней жесткости. Дело в том, что ранее я ездил еще и на Chevrolet Cruze 2012 года выпуска, и продукт GM приучил меня к более всеядной и мягкой подвеске (при меньшем дорожном просвете). В перспективе хотел бы пересесть на какой-нибудь кроссовер, вроде Форда Куги, Шкоды Кодиака или Тойоты RAV4, но с учетом малой частоты поездок на нынешнем автомобиле перспектива эта очень отдаленная. В случае, если я когда-нибудь разбогатею настолько, чтобы собрать «гараж мечты», то в нем будет ровно две машины: Дефендер недавно ушедшего поколения и Смарт текущего.

— Часто приходится читать в комментариях (ваших в том числе) недовольство мнениями других людей. Вам вот лично кажется, что их надо банить? Вы, к примеру, готовы были бы взять на себя модерацию комментариев на нашем сайте, образуйся у нас такая вакансия?

— Концепция «забанить за мнение, которое не нравится» отчетливо попахивает цензурой и тоталитаризмом. Первая у нас запрещена конституционно, а для реализации второго нужно иметь мощный моральный (или, скорее, аморальный) ресурс. Бан от модератора должен «прилетать» не за мнение как таковое, которое кому-то не нравится (подумаешь, такое сплошь и рядом бывает), а за неумение это (или любое другое) мнение аргументированно отстаивать, не сбиваясь на личные оскорбления, например.

То есть призывы «А забаньте Пупкина! Мне не нравится его мнение! Мое мнение лучше!» модератор должен игнорировать. Пусть вопиющий пойдет и докажет Пупкину, что его собственное мнение лучше.

А вот призыв: «Забаньте, пожалуйста, Пупкина, он матом на меня ругается!» — вот это уже повод помахать «кувалдой справедливости». Разобравшись предварительно, а не спровоцировали ли Пупкина на мат, дабы руками модератора устранить неугодного оппонента, мнение которого не понравилось.

Модератором где бы то ни было быть я бы не хотел. Это слишком тяжелая работа, требующая очень большого терпения и масштабного запаса нервных клеток.

Если же на сайте ЗР вдруг появится вменяемый модератор, я скажу только одно: берегите его, пожалуйста!

— Как активному читателю, что вам импонирует на сайте, что не нравится?

— Что нравится:

Общий концепт дизайна. Нравится то, что почти все статьи из свежего номера рано или поздно становятся доступны для прочтения и обсуждения на сайте, и притом бесплатно. Нравится читать рубрику «Голос разума» Михаила Колодочкина, несмотря на наши с ним частые расхождения во мнениях. Тесты Петра Меньших также довольно интересные.

Что не нравится:

Из технического: ужасная оптимизация (во всяком случае, в мобильной версии). Сайт грузится долго, его загрузки интенсивно поедают батарею смартфона (думаю, не только у меня). Сайт постоянно перезагружается «из-за ошибок», не забывая при этом показывать рекламу, которую пользователь уже видел при первой, и второй, и третьей перезагрузке. И просмотрщик фотографий. Это просто нет цензурных слов...

Из нетехнического:

Резкое падение качества контента в угоду его количеству. Я не знаю, что изменилось внутри редакции в начале этого года, но местами лента новостей начала напоминать «Караван историй» или иные издания подобной направленности. А ведь были времена, когда интерпретации каждой автомобильной новости или публикации свежей статьи ждали как чуда... Понятно, что кризис, что давят рекламодатели или совет директоров (или как там у вас называется самое главное начальство), хочет больше денег, но много ли продастся той рекламы, если люди перестанут заходить на сайт, потеряв интерес?

— Наверняка www.zr.ru — не единственный сайт, который вы читаете. Куда ходите еще?

— Хожу я в интернете много куда, но «база» моя — это «Драйв2». Там бортжурналы обоих моих автомобилей, там же блог на автомобильную тематику и именно оттуда я вынес концепцию правильного модератора. Пусть иногда ребята и перегибают палку (кое-где я там забанен до сих пор), но откровенно токсичных комментариев, как на Ютюбе, например, там нет. Все смутьяны сидят в перманентном бане, обусловленном нарушением четких правил поведения на сайте.

Еще я зарегистрирован на «Дроме», где, видимо, в силу разницы в часовых поясах с Москвой раньше появляются некоторые важные автомобильные новости.

Из сайтов неавтомобильной тематики посещаю «Медузу» и «Баш», иногда «Пикабу», но без фанатизма.

— Какое пожелание нашим читателям (в том числе и своим оппонентам) вы бы высказали?

— Будьте счастливы! Это самое важное в жизни.

Фото: Илья Каплан