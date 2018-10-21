Бесконечный дозор: тест-драйв боевого робота «Нерехта»

На поле боя этот «малыш» может заменить разведчика, артиллериста и санитара. Ну а караульную службу он способен нести чуть ли не в постоянном режиме.

Ведущий программы «Часовой» на «Первом канале» Алексей Рафаенко протестировал разработку российских ученых на полигоне в Коврове и рассказал ЗР о впечатлениях.

Восстание машин

До встречи с «Нерехтой» я уже имел дело с разного рода автоматическими машинами. С одной стороны, они впечатляют, с другой — немного пугают. Это же другой уровень техники, в которой присутствуют элементы так называемого искусственного интеллекта. То есть она способна анализировать собранные ею данные, распознавать цели по заданным параметрам. Невольно вспоминаешь кадры из «Терминатора»: вышедшие из-под контроля машины, которые оборачивают оружие против того, кто их делал, — человека…

Раньше я думал, что нет ничего страшнее, чем солдат-срочник за рулем боевого Урала. Оказалось — есть. Когда ты видишь, как по полю несется тяжелая машина, в кабине которой никого нет, а «водитель» сидит в нескольких километрах, становится реально не по себе.

Танкетка с модулями

Боевой робот «Нерехта» — детище известного оборонного Завода имени Дегтярева в городе Ковров Владимирской области. «Нерехта» — это не танк, конечно, а скорее танкетка. Да, у нее гусеничная база, но габаритами до танка недотягивает — длина 2,6 м, а ширина — 1,6. Машина представляет собой роботизированную платформу, на которую могут устанавливаться сменные модули, которые управляются оператором из командного пункта. Сегодня есть пятнадцать модулей, в том числе разведывательный, боевой, медицинский, транспортировочный... Все зависит от задачи, которую военные ставят перед комплексом.

В «Нерехту» заложены алгоритмы «следуй за мной» и «двигайся по маршруту», которые позволяют ему работать в связке с другими роботами.

Орудие у «Нерехты» сменное, то есть робота можно вооружить 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» или 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова. В качестве дополнительного оружия можно задействовать гранатомет АГ-30М. Сообщалось также, что в будущем «Нерехту» могут оснастить ракетным комплексом.

Когда мы приехали на испытания, то сразу решили провести небольшой эксперимент. Не скажу, что это было честно по отношению к «Нерехте», но все же…

Поставили в ряд настоящий танк, БМП-3 и робототехнический комплекс, который смотрелся малышом на фоне двух бронированных гигантов. Устроили всем троим забег по пересеченной местности. Малыш «Нерехта» хоть и уступал соперникам по скорости (на ровных грунтах разгоняется до 32 км/ч) и проходимости, но не намного. Он ехал следом за «старшими братьями» и преодолевал все колеи, горки, рвы, затопленные водой… Тонул и зарывался в грязь, но проползал, проезжал, выкарабкивался. Сильно удивил меня этим.

В машинки играть умеете?

«Нерехта» обладает развитым визуальным интеллектом: машина хорошо ориентируется в пространстве (перед началом боя в модуль загружается карта местности) и автоматически реагирует на препятствия, которые возникают на ее пути. Кроме того, «Нерехта» оснащена бронированными камерами, благодаря которым оператор может оценить обстановку. К твоим услугам: боковое зрение, обзор вперед и назад — да как угодно. Причем, насколько я понял, изображение дублируется на случай выхода из строя тех или иных конструкций.

Управляется «Нерехта» очень легко, интуитивно. Любой, кто хоть раз держал в руках игровой джойстик, быстро разберется, что к чему. Собственно, когда я собрался тестировать робота в качестве оператора, разработчики меня первым делом спросили:

— В машинки на приставке играть умеете?

— Да, доводилось.

— Ну тогда можете ехать.

Что я немедленно и сделал.

Вечный страж

Камеры «Нерехты» работают в режиме «от первого лица», поэтому ощущение такое, будто ты едешь за рулем обычного гражданского автомобиля. Управляется робот просто, но сложность в том, что надо еще следить за состоянием систем, оборотами и двигателем.

В «Нерехте» стоит спаренный электромеханический двигатель. По сути, комплекс ездит на огромных батарейках. Электрический двигатель, который делает робота очень тихим, заряжается примерно раз в сутки. На обычный дизель он выходит только чтобы зарядить все системы. Вообще, «Нерехта» — это, если хотите, вечный страж. Робота можно поставить на периметре, и он будет держать позицию, сутки напролет ловя в объективы заданные цели и уничтожая их при необходимости. Сам завелся, сам зарядил системы раз в сутки и продолжил работу.







Мы проверили, на что способна платформа в случае нападения врага. На полигоне мы били из пулеметов и гранатомета и по бетонной стене, и по движущимся мишеням, которые изображали цепочку наступающего противника. К моему удивлению, робот справился. Вернее, не только робот, но и оператор в командном пункте, «Нерехта» — это же еще не конечный искусственный интеллект. Самостоятельно открыть огонь он не может, приказ в любом случае отдает человек. Другое дело, что «нажать на спусковой крючок» достаточно просто, поскольку машина оснащена всевозможными системами стабилизации оружия. Я наблюдал за тем, как «Нерехта» на ходу сбивал установленные нами банки с краской, в то время как оператор, находившийся в нескольких сотнях метров, просто тыкал пальцем в мишени на экране. Ему даже не приходилось целиться, потому что наводкой занимался робот.

Битва за частоты

Дистанционное управление — одновременно и плюс, и минус машины. Раз искусственный разум сегодня отвечает за многие системы, то существует и радиоэлектронная борьба: на любом поле боя специальные машины ставят помехи, чтобы исключить связь между подразделениями, между машинами. Инженеры сейчас и работают над тем, как обезопасить «мозги» робототехнического комплекса от внешнего воздействия.

Еще один вопрос — как увеличить дальность управления «Нерехтой». Оператор не может шагать в 50 метрах от робота — ему следует находиться на приличном расстоянии, где-нибудь в тылу за много километров. Такие роботы и создаются, чтобы не рисковать без крайней необходимости жизнями военнослужащих. Как бы цинично это ни звучало, но современная военная техника становится все сложнее, соответственно, тратить времени и средств на обучение людей приходится больше. Так что разбрасываться солдатами по принципу «а, ладно — бабы новых нарожают» нецелесообразно. Проще отправить на задание машину — ей же не больно. По крайней мере пока.

Встать в строй

Бывает, знакомишься с новой техникой и понимаешь: ну, еще сыровато; задумка хорошая, но явно есть над чем поработать. А здесь мы не только увидели, но и проехались, опробовали функционал — ничего не ломалось, не отваливалось, а даже если что-то и заедало, то по щелчку пальцев заводилось. С основной задачей — нести бесконечный дозор — робот справляется.

Впрочем, пока неизвестно, когда ждать малыша «Нерехту» в войсках. Завершены государственные испытания боевого комплекса, по итогам которых он получил высокую оценку в Минобороны.

Технические характеристики боевого робота «Нерехта»

Масса 1 т

Грузоподъемность 500 кг

Вооружение 12,7-мм пулемет «Корд» или 7,62-мм пулемет «ПКТМ», 30-мм гранатомет АГ-30М

Макс. скорость движения 32 км/ч

Макс. дальность связи 3 км

Дальность хода (электрический режим) 20 км

Броневая защита Класс 5

Дальность обнаружения (день/ночь) 5 км/4 км

Максимальная дальность поражения 2 км

Выпуски программы «Часовой» с Алексеем Рафаенко смотрите на официальном сайте «Первого канала». А выпуск про боевого робота «Нерехта» — вот здесь.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, «Первый канал»