Lada XRAY Cross: вседорожный

После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Никак не ожидал, что у XRAY Cross окажется аж пять режимов движения. И они вовсе не бутафорские! Электроника реально помогает при езде по песку и по снегу.

Мы же пытались доказать, что вседорожник из этой машины весьма условный. Но XRAY Cross с нами не согласился.

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Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA XRAY (16)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Не обнаружено.

Недостатки:

Кривой клон Рено Сандеро Степвея.

Комментарий:

Выглядит как переболевший полиомиелитом Cузуки SX4 1-го поколения. Бесит кремлеботов и вазофилов малым количеством продаж.

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