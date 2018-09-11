Как подобрать идеальный автомобиль

Расскажем, какая машина подойдет новичку, какая — семье с детьми и какая — состоятельному бизнесмену.

Начинающему водителю

Первое время новичку нужно привыкнуть к машине, парковке, вождению без инструктора и сложным маневрам. Для такого водителя нужен автомобиль, который не развалится при первом ударе, будет безопасным и недорогим в содержании. Мы выделили критерии, которые помогут выбрать нужную машину.

Цена. Молодому водителю имеет смысл покупать недорогой и не новый автомобиль. Отличные варианты подержанных авто можно найти в пределах 700 тыс. рублей.

Помните, что при покупке у вас будут дополнительные затраты на диагностику, оформление авто в ГИБДД и страховку. Можно уложиться в 10 тыс. рублей.

Например, при покупке подержанного хэтчбека Hyundai i30 за 470 тыс. рублей вы ежегодно будете платить 4 тыс. рублей за ОСАГО и около 3 тыс. рублей транспортного налога.

Безопасность. В подержанных автомобилях от бывших владельцев могут остаться датчики препятствия и контроля слепых зон. Они станут отличными помощниками молодым водителям, которые часто сталкиваются с проблемами при парковке и движении задним ходом. Поэтому при выборе авто обращайте внимание и на такие не главные, но важные для новичков аспекты.

Простота. При выборе первой машины важно найти баланс между простотой и комфортом. При осмотре машины откройте капот и осмотрите моторный отсек. Если вы понимаете, что вам будет сложно поменять свечи без посторонней помощи из-за сложной конструкции, откажитесь от этого варианта. Покупайте авто только в том случае, если вы уверены, что сможете что-то сделать с машиной при нештатной ситуации. В любой Lada разобраться проще, чем в любой Subaru.

Однако не уходите в крайность и не покупайте простое, но старое авто. Вы будете чаще ремонтировать его, чем ездить.

Семейной паре

Для семьи нужен безопасный и практичный автомобиль, на котором можно не бояться возить детей. Он должен быть удобным и недорогим в содержании. Вот несколько обязательных пунктов:

большой багажник, чтобы поместилась коляска;

блокираторы на дверях;

большие сиденья для детских кресел.

Под описание подходят универсалы и кроссоверы.

Кроссоверы. У машины вместительный багажник, просторный салон, удобные широкие сиденья и высокая проходимость. Среди самых популярных кроссоверов — Hyundai Creta и Toyota RAV4.

Универсал. Популярные модели этого класса — Лады: Калины, Ларгусы, Весты, а также Ford Focus и Kia Ceed SW.

Семейному водителю будет удобнее управлять машиной с автоматической коробкой передач.

Ценителю комфорта

Если для вас комфорт превыше цены, при выборе авто обратите внимание на следующие пункты:

просторный салон;

повышенная шумоизоляция;

удобные кожаные сиденья с подогревом;

климат- и круиз-контроль.

Вот несколько подходящих вариантов из категории «С» и «Е».

Audi A6 (С8). Просторный салон, разгон до сотни за 5 секунд и отличная система управления стоят около 2,5 млн рублей.

Chrysler 300С. Улучшенная система безопасности, датчики препятствия и двигатель на 3,6 л.

Серия Mercedes-Benz E-Class. Производитель сделал ставку на комфорт, функциональность и удобство. Мягкая подвеска сделает вождение приятным даже на неровной российской дороге. Просторный салон, удобные большие сиденья, подушки безопасности со стороны водительского и пассажирского сидений. Цена — от 3 млн рублей.

Успешному предпринимателю

Успешному бизнесмену нужна машина, которая подчеркнет статус. Обычно такой автомобиль покупают для души и прогулок, чтобы покататься вечером после работы или съездить на вечеринку. Это не машина, а визитная карточка — она должна быть мощной, яркой и запоминающейся. В этом случае стоит присмотреться к спортивным автомобилям и внедорожникам. Вот три модели, которые точно заставят людей оборачиваться, а коллег завидовать.

Mercedes AMG GT. Авто рвет с места — за 3 секунды разгоняется до 100 км/ч. Максимальная скорость — 314 км/ч. Номинальная мощность — 585 л.с. Бывает двух типов — кабриолет и купе. Стоит от 8,5 млн рублей. У водителей такая машина вызывает только восхищение — детали кузова отделаны карбоном, есть пакет-хром, повышенная аэродинамика, эксклюзивный салон.

Porsche Cayman. Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5 секунд. Мощность — 300 л.с. Скорость — до 275 км/ч. Стоит от 5 млн рублей. Можно выбирать из трех цветов — черный с металлическим отливом, красный и желтый. Салон эксклюзивный, спортивный руль с тремя спицами. В машине есть регулируемая подсветка всех частей салона.

BMW X6. Разгоняется до 100 км/ч чуть медленнее — за 6 секунд. Мощность — 275 л.с. Скорость — 250 км/ч. Стоит от 5 млн рублей, в зависимости от мощности двигателя цена возрастает. Сочетает в себе проходимость внедорожника и мощность спорткара. Окантовка окон выполнена хромом, спереди стоят фирменные двойные фары, сзади форма кузова как у купе — подчеркивает атлетичность автомобиля.

Если вы решили всех удивить, то присмотритесь к ретроавтомобилям. Они дороже, не такие быстрые, но выделяются среди других машин своим необычным дизайном.

Бережливому водителю

Обычно заводская гарантия на авто действует в течение трех лет. Когда она заканчивается, водители покупают новые машины. Поэтому если вы собираетесь много работать на авто и мало тратить, обратите внимание на подержанные машины от 3 лет — чаще всего они еще в хорошем состоянии.

С дорожным просветом от 15 см вы не будете бояться ям и «лежачих полицейских». Чтобы сократить расход топлива, рассматривайте варианты с механической коробкой передач. Двигатель на дизеле меньше расходует топливо, а дизель дешевле бензина.

Отличный вариант — Рено Дастер с дизельным двигателем. Расход топлива на 100 км — меньше 6 литров. вместительный салон, приятный внешний вид. Подойдет как для работы, так и для семьи.

Рыбаку или охотнику

Если вы заядлый охотник или часто выезжаете на природу, вам нужен походный автомобиль. Такая машина должна справиться с грязью, болотом и бродом. Лучший вариант — полноприводные внедорожники с независимой подвеской.

Например, ВАЗ-2121. Настоящий танк, которым легко управлять и который легко ремонтировать. Другие примеры — UAZ Patriot и Hunter.

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