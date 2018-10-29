Японские автомобильные масла MOLYGREEN стали известны на рынке в первую очередь благодаря продукту для гибридных двигателей и в этой ипостаси набрали огромную популярность. Но не только среди владельцев гибридных автомобилей.

Для самых передовых

Философия MOLYGREEN определяется словосочетанием «экономичность плюс экологичность», что созвучно с идеологией гибридных автомобилей. Но несмотря на все более широкое распространение гибридных технологий, специальных смазочных масел для этой категории двигателей совсем немного.

А ведь двигатели внутреннего сгорания в составе гибридных силовых установок работают в довольно специфических условиях. Если обычный двигатель переживает за время поездки один запуск, то двигатель гибрида за это же время может запускаться десятки раз. А, как известно, самый сильный износ происходит именно во время пуска, когда масляный насос еще не подал масло под давлением к трущимся поверхностям. И здесь важна способность масла сохранять пленку в парах трения даже во время остановки двигателя, чтобы при запуске обеспечить надежную смазку всех трущихся деталей и тем самым свести износ к минимуму.

Похожие особенности возникают и у двигателей с системой «старт-стоп», когда двигатель автоматически глохнет при остановке у светофора или в пробке и запускается в момент начала движения. В городских условиях, особенно в крупных городах, таких циклов «остановка-пуск» могут быть десятки за одну поездку. Такой режим экономит топливо, снижает количество вредных выбросов, но при этом ускоряет износ двигателя.

А защищает мотор от износа исключительно масло. Поэтому важно, чтобы масло было специально приспособлено к такому режиму работы — тогда оно справится с защитой двигателя наилучшим образом. В линейке MOLYGREEN этим требованиям полностью удовлетворяет масло HYBRID.