MOLYGREEN — японское качество, которому доверяют в России

Японские автомобильные масла MOLYGREEN стали известны на рынке в первую очередь благодаря продукту для гибридных двигателей и в этой ипостаси набрали огромную популярность. Но не только среди владельцев гибридных автомобилей.

Для самых передовых

Философия MOLYGREEN определяется словосочетанием «экономичность плюс экологичность», что созвучно с идеологией гибридных автомобилей. Но несмотря на все более широкое распространение гибридных технологий, специальных смазочных масел для этой категории двигателей совсем немного.

А ведь двигатели внутреннего сгорания в составе гибридных силовых установок работают в довольно специфических условиях. Если обычный двигатель переживает за время поездки один запуск, то двигатель гибрида за это же время может запускаться десятки раз. А, как известно, самый сильный износ происходит именно во время пуска, когда масляный насос еще не подал масло под давлением к трущимся поверхностям. И здесь важна способность масла сохранять пленку в парах трения даже во время остановки двигателя, чтобы при запуске обеспечить надежную смазку всех трущихся деталей и тем самым свести износ к минимуму.

Похожие особенности возникают и у двигателей с системой «старт-стоп», когда двигатель автоматически глохнет при остановке у светофора или в пробке и запускается в момент начала движения. В городских условиях, особенно в крупных городах, таких циклов «остановка-пуск» могут быть десятки за одну поездку. Такой режим экономит топливо, снижает количество вредных выбросов, но при этом ускоряет износ двигателя.

А защищает мотор от износа исключительно масло. Поэтому важно, чтобы масло было специально приспособлено к такому режиму работы — тогда оно справится с защитой двигателя наилучшим образом. В линейке MOLYGREEN этим требованиям полностью удовлетворяет масло HYBRID.

Экономия без потери качества

Кроме гибридной технологии и системы «старт-стоп» есть и другой способ экономии топлива и снижения вредных выбросов. Если сделать масло менее вязким, оно будет легче прокачиваться по системе смазки, и потери мощности снизятся. Соответственно, чем легче двигателю, тем ниже расход топлива и чище выхлоп. Но бесконечно снижать вязкость масла невозможно — оно перестанет обеспечивать смазку в нагруженных парах трения. Японские разработчики и производители масел MOLYGREEN с блеском решили это техническое противоречие, выпустив на рынок маловязкие масла ZERO PREMIUM, PREMIUM EARTH и SELECTION с индексом 0W-20, обеспечивающие отличную стойкость к высоким нагрузкам и при этом снижающие потребление топлива.

Элитные технологии в массы

Все это хорошо, но какая польза от этих супертехнологий владельцам обычных двигателей без гибридных установок и систем «старт-стоп»? Японский производитель позаботился и о них. Все наработки, которые применяются в маслах для самых современных силовых установок, использованы и при создании смазывающих материалов для обычных двигателей. Ведь для них так же важны и защита во время запуска, в особенности холодного, и способность противостоять высоким нагрузкам при минимально возможной вязкости. Причем, несмотря на свое исключительно японское происхождение, масла MOLYGREEN подходят не только для японских автомобилей, но также и для европейских, американских и российских — все необходимые испытания проведены, что подтверждают соответствующие сертификаты.

MOLYGREEN предлагает смазочные материалы практически для любого легкового и коммерческого транспорта. Линейка моторных масел состоит из продуктов с индексами вязкости от 0W-20 до 15W-40, предназначенных и для бензиновых, и для дизельных двигателей, а также для мотоциклов, снегоходов и водномоторной техники. Ассортимент смазочных материалов включает в себя широкий спектр жидкостей для автоматических трансмиссий и вариаторов, жидкостей для подвески, тормозных жидкостей, очистителей и продуктов для технического обслуживания.


MOLYGREEN в России

Россия стала первым зарубежным рынком, на котором появились смазочные материалы MOLYGREEN, до этого продававшиеся исключительно внутри Японии. И вполне логично, что свою экспансию в Россию MOLYGREEN начали с Дальнего Востока, где ценителей японского автопрома особенно много. В 2014 году официальным представителем этой японской марки в России стала компания «Логос» из Владивостока. Несмотря на тяжелый экономический кризис, разразившийся в 2014–2015 годах в нашей стране, продукция MOLYGREEN очень быстро завоевала признание российских автолюбителей.

На сегодняшний день продукцию под этим брендом можно встретить в торговых точках от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и от Махачкалы до Нового Уренгоя. В настоящее время представительства «Логос» есть во всех крупных городах России, в сеть продаж MOLYGREEN входят более 5000 торговых точек и станций техобслуживания.

Более подробно со смазочными материалами MOLYGREEN можно познакомиться на сайте https://molygreen-oil.ru/

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