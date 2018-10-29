Для самых передовых
А ведь двигатели внутреннего сгорания в составе гибридных силовых установок работают в довольно специфических условиях. Если обычный двигатель переживает за время поездки один запуск, то двигатель гибрида за это же время может запускаться десятки раз. А, как известно, самый сильный износ происходит именно во время пуска, когда масляный насос еще не подал масло под давлением к трущимся поверхностям. И здесь важна способность масла сохранять пленку в парах трения даже во время остановки двигателя, чтобы при запуске обеспечить надежную смазку всех трущихся деталей и тем самым свести износ к минимуму.
Похожие особенности возникают и у двигателей с системой «старт-стоп», когда двигатель автоматически глохнет при остановке у светофора или в пробке и запускается в момент начала движения. В городских условиях, особенно в крупных городах, таких циклов «остановка-пуск» могут быть десятки за одну поездку. Такой режим экономит топливо, снижает количество вредных выбросов, но при этом ускоряет износ двигателя.
А защищает мотор от износа исключительно масло. Поэтому важно, чтобы масло было специально приспособлено к такому режиму работы — тогда оно справится с защитой двигателя наилучшим образом. В линейке MOLYGREEN этим требованиям полностью удовлетворяет масло HYBRID.
Экономия без потери качества
Кроме гибридной технологии и системы «старт-стоп» есть и другой способ экономии топлива и снижения вредных выбросов. Если сделать масло менее вязким, оно будет легче прокачиваться по системе смазки, и потери мощности снизятся. Соответственно, чем легче двигателю, тем ниже расход топлива и чище выхлоп. Но бесконечно снижать вязкость масла невозможно — оно перестанет обеспечивать смазку в нагруженных парах трения. Японские разработчики и производители масел MOLYGREEN с блеском решили это техническое противоречие, выпустив на рынок маловязкие масла ZERO PREMIUM, PREMIUM EARTH и SELECTION с индексом 0W-20, обеспечивающие отличную стойкость к высоким нагрузкам и при этом снижающие потребление топлива.
Элитные технологии в массы
Все это хорошо, но какая польза от этих супертехнологий владельцам обычных двигателей без гибридных установок и систем «старт-стоп»? Японский производитель позаботился и о них. Все наработки, которые применяются в маслах для самых современных силовых установок, использованы и при создании смазывающих материалов для обычных двигателей. Ведь для них так же важны и защита во время запуска, в особенности холодного, и способность противостоять высоким нагрузкам при минимально возможной вязкости. Причем, несмотря на свое исключительно японское происхождение, масла MOLYGREEN подходят не только для японских автомобилей, но также и для европейских, американских и российских — все необходимые испытания проведены, что подтверждают соответствующие сертификаты.
MOLYGREEN предлагает смазочные материалы практически для любого легкового и коммерческого транспорта. Линейка моторных масел состоит из продуктов с индексами вязкости от 0W-20 до 15W-40, предназначенных и для бензиновых, и для дизельных двигателей, а также для мотоциклов, снегоходов и водномоторной техники. Ассортимент смазочных материалов включает в себя широкий спектр жидкостей для автоматических трансмиссий и вариаторов, жидкостей для подвески, тормозных жидкостей, очистителей и продуктов для технического обслуживания.
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