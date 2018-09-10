Как дилеры получают выгоду

Расскажем, на какие уловки идут менеджеры автосалонов, чтобы продать клиенту автомобиль подороже.

Рекламируют несуществующие акции

Чтобы привлечь покупателя, дилеры заказывают яркую рекламу с кричащим заголовком и обещают снизить цены до 100–150 тыс. рублей. Самой акции может и не существовать, проверить не получится. Не поможет даже телефонный звонок дилеру — менеджер не расскажет о нюансах или назовет цену на нужный автомобиль на 50–100 тыс. тысяч дешевле. Он не предупредит, что рекламная кампания закончилась, или что выбранного автомобиля нет на складе. Цель дилера — привлечь покупателя, заставить прийти в салон, где он попадет в руки профессионального продавца.

Например, вы увидели по телевизору рекламу — новый Ford Focus седан с базовой комплектацией всего за 700 тыс. рублей. На официальном сайте производителя такая же модель продается за 900 тыс. рублей. Звоните по телефону, чтобы уточнить условия акции — все в порядке, машина на складе ждет своего покупателя. Приезжаете, а машины нет — за нее внесли предоплату и забронировали. Тогда менеджер предлагает уже другой автомобиль с дополнительной комплектацией, но уже за 870 тыс. рублей. В такой ситуации покупатель либо соглашается и переплачивает деньги, поддаваясь на уговоры опытного менеджера, либо уходит.

Навязывают допуслуги

В автосалонах почти не встречаются автомобили базовой комплектации. Если менеджер продаст такую машину и сделает на нее скидку — он ничего не заработает. Поэтому в автомобили заранее устанавливают усилитель руля, кондиционер, сигнализацию и другое оборудование.

Автомобиль в базовой комплектации может стоит 820 тыс. рублей, менеджер готов сделать скидку 20 тыс., но ему нужно продать сигнализацию за 70 тыс. рублей. Тогда менеджер может пойти на уловку и сказать, что автомобиль продается за 870 тыс. рублей по акции вместе с новой сигнализацией — выгода от покупки 20 тыс. рублей. Тогда клиент купит машину.

Также дилеры предлагают дополнительные услуги — оформление автокредита и полиса каско. Цена на эти услуги у дилера обычно дороже на 10–20%, чем в банке или в страховой компании. Если водитель не хочет тратить время на поиск страховой компании или банка — он оформляет нужные услуги у дилера.

Самовольно устанавливают цены

Если вы решили купить автомобиль, смотреть цены на сайте производителя нет смысла. Его цены могут отличаться от дилерских на 100–200 тыс рублей. Производители автомобилей могут только рекомендовать рыночную стоимость. Дилер сам устанавливает цену на основе дополнительной комплектации, сезонных скидок, предложений или других условий. В этом случае лучше приехать сразу в автосалон и попросить прайс-лист.

Изучая прайс-лист, обращайте внимание на пункты со звездочками и сноски мелким шрифтом. В них часто встречаются дополнительные условия, от которых зависит цена: «только в кредит», «с дополнительным оформлением страхового полиса каско» и другие. Дилеры обычно занижают цены со звездочкой, чтобы привлечь невнимательного покупателя.

Если стоимость машины сильно отличается от цен производителя — звоните дистрибьютору по горячей линии. Они могут оштрафовать и лишить бонусов жадных дилеров.

Продают неликвидные автомобили по низкой цене

С каждым годом авто теряет 15% стоимости. Если конкретная модель не продается долго время, дилер пытается быстрее избавиться от этого автомобиля. Он может продавать неликвидный автомобиль со скидкой в 40–50%, предлагать базовую комплектацию и страховку в подарок.

Если вы решили купить такой авто, сначала попросите дилера провести техосмотр, заменить масло и поменять аккумулятор за его счет.

Главное

Не покупайте авто в расширенной комплектации, если она вам не нужна.

Не верьте яркой рекламе со слишком привлекательными условиями.

При покупке неликвидного авто попросите дилера провести диагностику.

Всегда читайте сноски у цен со звездочками и другими пометками.

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