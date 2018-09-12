Как правильно фотографировать автомобиль для продажи

Подготовьтесь к съемке
Сначала помойте машину. Если машина будет в неприглядном виде, покупатель пропустит объявление, даже не вчитываясь в описание характеристик.
Мойка стоит около 200 рублей, химчистка салона — 1000 рублей. Важно, чтобы после мойки не осталось потеков и мыльных разводов, иначе они будут видны на снимках. Отмывать внутренности капота не нужно — девственно чистый двигатель и другие детали отпугнут покупателя.
Проверьте и зарядите смартфон или камеру, чтобы съемка не разделилась на две части: если фон и освещение на фотографиях будут отличаться, они испортят общее впечатление.
Выберите место и время
Не снимайте автомобиль на фоне гаражных кооперативов или в самом гараже — такие снимки создают впечатления, что машиной давно не пользовались. Самый простой вариант — обычная кирпичная стена. Только помните, что цвета авто и фона должны различаться: не фотографируйте синюю машину на фоне синего забора, а белую — на фоне белой стены.
Для съемки нужен мягкий свет, потому что на ярком солнце могут бликовать царапины и вмятины. Следите за отражениями и тенями. Идеальные условия для съемки — облачный день.
Не старайтесь, чтобы фотографии получились безупречными. Профессиональные снимки делают автосалоны, поэтому покупатель подумает, что вы не частник. Фотографии для объявления должны быть реалистичными.
Фотографируйте авто с нескольких ракурсов
Фотографировать автомобиль нужно перед размещением объявления. Обновляйте фотографии по сезону: не используйте летние снимки для продажи авто зимой, а зимние — для продажи летом. Покупатель подумает, что автомобиль слишком долго продается.
Перед съемкой выключите фары, заглушите двигатель и выверните колеса к фотографу.
Сделайте 12 фотографий.
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Три четверти спереди. С такого ракурса хорошо видны принты на кузове, боковые юбки или необычный передний бампер
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Если в текстовом описании вы указываете внешние дефекты, не скрывайте их на фото.
Сделайте несколько пробных фотографий, чтобы выбрать подходящее расстояние и высоту. Линия горизонта на снимке должна быть ровной. С каждого ракурса сделайте сразу несколько фотографий — позже выберете лучшие кадры. Используйте фоторедакторы только для регулировки яркости.
Фото: unsplash.com, «За рулем», depositphotos.com
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