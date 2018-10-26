Обновленный Kia Sportage: первый тест-драйв

Четвертое поколение кроссовера Kia Sportage показали в России в 2016 году, в нынешнем пришла пора рестайлинга. «За рулем» протестировал машину в разных версиях: и с новым для модели двигателем 2.4 GDI, и с знакомым дизелем в паре с недоступным ранее восьмиступенчатым автоматом.

Повод: рестайлинг одного из бестселлеров Kia в России — кроссовера Sportage.

Место действия: Краснодар — Анапа, Россия.

Впечатления. Kia Sportage для корейской компании автомобиль знаковый. Этот кроссовер стал самым популярным автомобилем Kia в мире, а в России это вторая по популярности модель после седана Rio.

У машины обновили дизайн бамперов, решетки радиатора, передних фар и задних фонарей. Появились новые варианты дизайна колесных дисков размерностью от 16 до 19 дюймов. У версии GT Line чуть иная решетка радиатора, а еще появились вставки из темного хрома на бамперах и накладках на пороги пороги.

В комплектации GT Line появились новые светодиодные противотуманные фары.

Сзади изменился бампер: на нем крупная вставка серебристого цвета. А под ним виднеется раздвоенная выпускная система.



Линейка силовых агрегатов состоит из трех моторов. Бензиновые: 2.0 MPI (150 л. с.) и 2.4 GDI (184 л. с.). Последний стал доступен Спортиджу впервые. Есть и двухлитровый дизель, развивающий 185 л. с. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом, в то время как бензиновые версии оснащаются 6-ступенчатой АКП или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машины с двухлитровым бензиновым двигателем могут быть как передне-, так и полноприводными. А вот кроссоверам с 2,4-литровым мотором положен только полный привод.

Kia Sportage в версиях Premium и GT Line оснащен передними тормозными дисками увеличенного диаметра.

Двигатель 2,4 литра новый для Спортиджа, хотя и хорошо известный в России. Он устанавливается, в частности, на седан Kia Optima. Признаюсь, от Спортиджа с этим мотором я ожидал более интенсивной динамики разгона. Но — не сложилось. Причем на старте присутствует еще и небольшая пауза, и только потом начинается само ускорение.

У дизеля, работающего в паре с восьмиступенчатым автоматом, динамика разгона заметно лучше, чем у бензинового мотора. Автомат — новинка, опять же, только для Спортиджа: он уже хорошо знаком нам по кроссоверу Kia Sorento Prime.

Обновленный Kia Sportage неплохо едет по ровному асфальту. К плавности хода претензий нет. А вот на щербатом асфальте машина показалась жестковатой. С рестайлингом в подвеске не произошло никаких конструктивных изменений. Полагаю, что причина излишней жесткости кроется в 19-дюймовых колесах и шинах с относительно низким профилем. Поэтому лучше выбирать 17- или хотя бы 18-дюймовые.

Оформление передней панели практически не изменилось. Дизайнеры добавили лишь несколько косметических штрихов. Зато есть изменения в наборе опций. К примеру, в состав комплекса безопасности Drive Wise впервые для Спортиджа включен адаптивный круиз-контроль с функцией ограничителя скорости и возможностью работать как ассистент движения в пробках.

В центре передней панели безрамочный монитор диагональю восемь дюймов. На центральной консоли появилась беспроводная зарядка для телефона.

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Перспективы. Продажи обновленного Kia Sportage стартуют 1 ноября. Корейцы предлагают шесть уровней оснащения: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT Line. Вилка цен — от 1 329 900 рублей до 2 244 900 рублей. В среднем после рестайлинга стоимость каждой версии выросла на 35 000 рублей. Это совсем немного, а значит, модель сохранит свою популярность.

Оценка. Обновленный Kia Sportage выглядит интересно и современно. При этом кроссовер хорошо управляется, хотя на 19-дюймовых колесах и показался жестковатым, если под ними не идеально ровный асфальт. Дизельный мотор, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом, понравился больше бензиновых агрегатов. Однако, уверен, наиболее популярным у покупателей останется бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с., хотя бы потому, что он самый налоговыгодный в линейке силовых агрегатов.

Подробности: ЗР, 2018, №12.