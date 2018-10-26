Обновленный Mitsubishi Outlander: скалолаз

Мицубиси Аутлендер 2019 пробрался к скалам Томской области по легкому оффроуду без единого контакта с грунтом. Пишем в блокноте: геометрическая проходимость — хорошая.

Mitsubishi Outlander 2019

Вариатор и полный привод у обновленного Аутлендера — новых поколений. Это значит, что коробка не заставляет мотор зависать на одних оборотах, а регулирует их плавнее и логичнее. Подключаемый полный привод нового поколения — это не просто активация задней оси при пробуксовке передней, но и превентивные меры: при активном нажатии на газ Mitsubishi Outlander сразу переходит на полный привод. У версии с 3-литровым мотором — классический автомат.

Мы попробовали все варианты предлагаемых моторов, ездили и по асфальту, и по бездорожью, и даже на скалы влезли, пусть и на совсем маленькие.

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