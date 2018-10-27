Готовим автомобиль к зиме: что нужно сделать в первую очередь

Зима для автомобиля — это и влажность, и низкие температуры, и дорожные реагенты, и песок с гравием, а также короткий световой день и как следствие плохая видимость на дорогах. Вот почему долгие зимние месяцы — настоящее испытание на прочность как для водителя, так и для автомобиля. Отменить все эти сложности нельзя, а вот подготовиться — проще простого.

Защита лакокрасочного покрытия

Начать, пожалуй, стоит с подготовки и защиты одной из важнейших частей автомобиля — лакокрасочного покрытия кузова. В зимний период на дороги наносится большое количество противогололедных химических реагентов, которые пагубно влияют на ЛКП. Отрицательно сказываются на сохранности как внешнего вида автомобиля, так и самого кузова и контакты с дорожным щебнем, песком и наледью. Лакокрасочное покрытие автомобиля начинает тускнеть, покрывается химическим налетом, образовывается большое количество сколов и царапин. Но что самое страшное — на кузове появляются очаги коррозии.

Для защиты лакокрасочного покрытия от химических реагентов и потери внешнего вида существуют специальные защитные составы. Они, как правило, наносятся тончайшим слоем на всю поверхность автомобиля и предотвращают контакт ЛКП с окружающей средой. Различаются данные продукты как по сложности нанесения на кузов автомобиля, так и по продолжительности действия. Самый простой по способу нанесения — защитный воск, но он и самый непродолжительной по сроку службы. Нанести воск может любой автолюбитель без специальной подготовки после мойки автомобиля в теплом и чистом помещении. Но нужно помнить, что срок службы защитного воска составляет от одной до нескольких моек, и процедуру по нанесению необходимо будет повторить.

Второй тип продуктов — это «керамические» защитные покрытия с содержанием соединений кремния, что позволяет этим продуктам обеспечивать очень высокую степень защиты кузова. Данные составы прослужат уже гораздо дольше защитных восков. Срок их службы может составлять от нескольких месяцев до полугода. Но наносить данные составы должен специально обученный мастер в оборудованном для этих целей помещении.

Защита кузова

Часто встречающиеся повреждения ЛКП в зимнее время года — механические. Они могут возникать в процессе очистки кузова автомобиля от снега и наледи и от большого количества гравия и песка на дорогах, который вылетает из-под колес автомобилей.

Наиболее подвержены таким дефектам передние элементы автомобиля — бампер, капот, крылья, а также части около ручек дверей, передние и центральные стойки. Чтобы предотвратить образование механических повреждений на ЛКП, существует специальная полиуретановая антигравийная пленка. Она предотвращает контакт лакокрасочного покрытия с щеткой во время очистки кузова от снега и обледенения, а также спасает от образование сколов краски во время движения по дороге от летящего щебня и песка, принимая весь удар на себя.

Установкой антигравийных пленок занимаются обученные мастера, так как данный продукт требует особых навыков работы и без специальной подготовки и инструмента выполнить работу качественно будет сложно.

Также не стоит забывать и об осветительных элементах автомобиля, поскольку от чистоты и прозрачности фар напрямую зависит безопасность на дороге, особенно зимой, когда темное время суток наступает достаточно рано.

Защита фар

Для того чтобы освещение от головного света автомобиля сохранялось как новое, необходимо следить за внешним состоянием фар. Если на фаре образовывается мутность, она теряет прозрачность и как следствие ухудшается освещение во время движения. Для восстановления прозрачности оптики и придания ей первоначального внешнего вида ее корпус можно отполировать. Современные фары изготавливаются из поликарбоната, который прекрасно полируется и имеет возможность восстанавливать свою прозрачность. Для этого используются абразивные полировальные пасты, как правило, те же, что и для полировки лакокрасочного покрытия, совместно с поролоновыми полировальными кругами. Данную операцию можно выполнить и самостоятельно, но необходимо наличие специального инструмента — полировальной машинки с регулируемой частотой вращения. Рекомендуемые обороты для данной операции — до 2000 об/мин.

После того как фары будут отполированы и восстановлены, их также можно защитить полиуретановой антигравийной пленкой. Это позволит максимально сохранить их внешний вид, а также предотвратить повторный износ во время очистки фар от снега и льда.

Защита стекол

Еще одним элементом, который влияет на безопасную эксплуатацию автомобиля, является ветровое стекло. Как и в случае с фарами, в условиях короткого светового дня в зимний период обеспечение его чистоты и прозрачности является важнейшей задачей автомобилиста. Для ее решения, а также для снижения обледенения и упрощения очистки, рекомендуется обработать переднюю полусферу (ветровое и передние боковые стекла) специальным составом «антидождь». Он создает на поверхности гидрофобную пленку, которая позволяет значительно облегчить очистку стекла во время движения на автомобиле, а также снизить время, требуемое для его очистки после обледенения.

Защита отделки салона

После того как кузов автомобиля будет защищен, стоит задуматься о защите кожаного и текстильного салона автомобиля. Зимой верхняя одежда и обувь нередко промокают и собирают на себе большое количество снега, который заносится в автомобиль и начинает таять в его салоне, впитываясь в сиденья и коврики. Со временем на текстильной обивке образовываются пятна и разводы, а кожа от постоянного контакта с влагой сохнет и трескается. Все это может вылиться в необходимость проводить химчистку салона и ремонта кожи. Для предотвращения и минимизации подобных ситуаций рекомендуется обработать кожаный салон кондиционером для кожи — отталкивающим воду кремовым составом, позволяющим увлажнить кожу и защитить ее от высыхания, а текстиль обработать гидрофобными составами, предотвращающими впитывание большого количества воды в ткань.

Пусть ваш автомобиль приносит вам только положительные эмоции! Безопасных зимних дорог и ярких впечатлений!

Текст: Михаил Овчинников, старший технический эксперт отдела материалов для авторемонта компании «3М Россия»

Фото: 3M