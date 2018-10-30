Моем фары... изнутри

Прекрасный совет бывалого водителя, опубликованный в журнале «За рулем», особенно актуален с наступлением осенне-зимнего сезона. Берем на вооружение!

БАННЫЙ ДЕНЬ

Н. Николов, Симферополь

Внутри отражателей фар головного света моего Peugeot 307 появилась пыль, которая существенно ухудшает свет. Залезть рукой и вытереть невозможно: гнезда, куда вставляются лампы, очень маленькие.

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Проблему решил следующим образом: демонтировал фары, предварительно сняв все лампы, залил внутрь воду и прополоскал. Можно добавить в воду мелкие кусочки газеты — они лучше вымоют грязь из труднодоступных углов.

После помывки залил в фары дистиллированную воду, чтобы на отражателях не осталось следов от высохших капель. Тщательно просушил, чтобы вода не навредила моторам корректоров фар. Отмытые фары выглядят как новые.

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

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