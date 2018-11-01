Новый Hyundai Santa Fe: космический дизайн! (ВИДЕО)
Hyundai Santa Fe подтвердил: прогресс корейских автомобилей колоссален. Его уже не упрекнешь, например, за недостаточно качественные материалы отделки или слабую шумоизоляцию. Это добротный полноразмерный (по российским меркам) вседорожник, не боящийся разбитых дорог. Хотя на более-менее серьезный оффроуд его лучше не гонять: 180 мм под днищем для этого маловато.
Фото: Кульнев Александр
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии (2)