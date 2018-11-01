Новый Hyundai Santa Fe: космический дизайн! (ВИДЕО)

Hyundai Santa Fe подтвердил: прогресс корейских автомобилей колоссален. Его уже не упрекнешь, например, за недостаточно качественные материалы отделки или слабую шумоизоляцию. Это добротный полноразмерный (по российским меркам) вседорожник, не боящийся разбитых дорог. Хотя на более-менее серьезный оффроуд его лучше не гонять: 180 мм под днищем для этого маловато.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai > Santa Fe

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (1)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Симпатичный городской кроссовер с хорошим оснащением и приемлемой ценой на тот момент.

Недостатки:

Самое главное это качество, об этом можно почитать на форуме владельцев Santa Fe DM. Ходовая далека от идеала, очень маленький клиренс, родной ксенон на троечку, ну и откровенно слабый бензиновый движок.

Комментарий:

Владел Сантой почти 5 лет, на момент покупки стоимость моего авто в комплектации dinamic с бензиновым движком была около 1,5 миллионов рублей, автомобиль нравился, но как всегда без большой ложки дегтя в бочке меда не обошлось. При пробеге 10 тыс.км по гарантии поменяли оба рулевых наконечника, в...

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