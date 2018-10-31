500 000 км пробега: объявления от самых честных продавцов автомобилей

«За рулем» промониторил крупнейшие интернет-площадки по продаже подержанных автомобилей, нашел несколько предложений с пугающе большими пробегами и разобрался, стоит ли с связываться с такими машинами.

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Согласитесь, полмиллиона километров — это серьезно. Даже если умом вы понимаете, что выбираете возрастной автомобиль и рассчитывать на скромный пробег наивно, заставить себя отдать деньги за «пациента» с 500 000 км на одометре психологически тяжело. Именно по этой причине многие нечистоплотные продавцы и «корректируют» данные.

И все же обманываться не стоит. Учитывая, что в крупных городах годовой пробег может достигать 25 000 км, многие автомобили старше двадцати лет вот-вот намотают по полмиллиона. И если некоторые из них вполне можно рассматривать как вариант к покупке (на отдельных экземплярах можно даже заработать), от других лучше бежать. Листайте галерею — сами увидите!