500 000 км пробега: объявления от самых честных продавцов автомобилей

Материалы по темеСамые прикольные объявления о продаже машин
Согласитесь, полмиллиона километров — это серьезно. Даже если умом вы понимаете, что выбираете возрастной автомобиль и рассчитывать на скромный пробег наивно, заставить себя отдать деньги за «пациента» с 500 000 км на одометре психологически тяжело. Именно по этой причине многие нечистоплотные продавцы и «корректируют» данные.
И все же обманываться не стоит. Учитывая, что в крупных городах годовой пробег может достигать 25 000 км, многие автомобили старше двадцати лет вот-вот намотают по полмиллиона. И если некоторые из них вполне можно рассматривать как вариант к покупке (на отдельных экземплярах можно даже заработать), от других лучше бежать. Листайте галерею — сами увидите!
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