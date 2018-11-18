7 причин, почему легковушке не нужен мощный мотор

Эпохе мощных моторов и быстрых автомобилей приходит конец. Ждать недолго. ЗР знает, в чем причина.

Высокая зарплата лучше низкой. Большие раки привлекательнее маленьких. И, конечно же, мощный автомобиль лучше немощного — о чем тут спорить? Но так ли уж нужны легковушкам моторы большой мощности? Мое мнение: не нужны. И даже вредны. Аргументы приведены ниже.

Где ездить?

Мощный мотор — это, конечно же, средство быстро ездить. Но разрешенная скорость на подавляющем большинстве российских дорог — 90 км/ч. На встречающихся кое-где магистралях с зеленой раскраской — 110. Совсем уж редкий знак — 130. Примерно та же ситуация царит в европах. Так зачем же выпускать мощные машины с оцифровкой спидометров далеко за 200?

В этом месте «знатоки» обычно кивают на Германию: мол, вот там — свобода! Но нам-то какое дело до хозяйства фрау Меркель? К тому же скоростной безлимит действует только на некоторых немецких автобанах, а вовсе не на всех, как многим кажется. Да и кто реально приобретает машину здесь, чтобы постоянно кататься по отдельным дорогам там? Не проще ли в таких случаях брать автомобиль напрокат?

Будет еще хуже

Часто приходится слышать, что наши ПДД морально устарели. Поэтому, как только их начнут осовременивать, все скоростные ограничения надо будет пересмотреть в сторону послабления — вот тут-то мощные машины и потребуются.

Но ведь скоростные ограничения действуют во всех странах! И в чем конкретно состоит моральное устаревание ПДД? Да, современная машина может ехать в несколько раз быстрее, чем обычно разрешает знак, но ни водители, ни инфраструктура к этому не готовы. Скажу больше — максималку в наших крупных городах скоро снизят до 40 км/ч. А в пресловутом Париже уже несколько лет активно используют знаки «30» и даже «20». Для безопасности.

Хочется двигаться быстрее? Проще сесть на поезд. А если охота порулить самому — милости просим на спортивную трассу.
Хочется двигаться быстрее? Проще сесть на поезд. А если охота порулить самому — милости просим на спортивную трассу.

Динамика разгона? А… зачем?

Мощный мотор сулит хорошую динамику разгона, что, конечно же, греет душу владельцу машины. И одновременно опустошает его кошелек, быстренько переводя в категорию правонарушителей. Потому что человек, от души вдавивший правую педальку, на практике редко обращает внимание на правила и прочие «условности», разгоняясь сообразно своим представлениям о порядке на дороге. Но он — всего лишь обыкновенный преступник, поэтому обсуждать его не будем.

По каким дорогам подобные машины имеют право носиться со всей мощью?
По каким дорогам подобные машины имеют право носиться со всей мощью?

А вот законопослушный водитель, который тоже любит динамику, имеет право разгоняться лишь до той скорости, которая нарисована на знаке или оговорена в ПДД. А теперь прикиньте, сколько десятых долей секунды при этом реально выгадает обладатель, скажем, 150-сильной машины по сравнению со своим 80-сильным собратом? Получится величина, сопоставимая со временем реакции водителя. То есть практически «никакая».

Езда и обслуживание

Прожорливость мощного двигателя даже при законопослушной езде будет превышать аппетиты слабенького коллеги по цеху. При обслуживании многосильный мотор также вытянет из вас лишнюю сумму — в процессе «грабежа» будут участвовать лишние цилиндры, наддув, дорогое масло и все, что угодно такому двигателю.

Покупка и содержание

При покупке машина с мощным мотором обойдется вам гарантированно дороже, чем такая же, но более слабая. При исчислении налога также готовьтесь оплачивать лишних лошадей. Даже если вообще не собираетесь куда-либо ездить.

Аэродинамика и клиренс

Если прекратить ориентацию на излишние скорости и ускорения, даруемые мощными моторами, то уйдут за ненадобностью обтекаемые кузова, скоростные шины и малые клиренсы, преображая машину в эдакий кубик на колесах. Он будет сравнительно недорогой и относительно несложный в производстве.

Безопасность

Если на дорогах останутся только маломощные автомобили, то резко снизится число обгонов и прочих ускорений. Как следствие, уменьшится аварийность.

Информация к размышлению

Все вышеперечисленное — это не какие-то призывы к технической революции. Это просто попытка осмыслить ситуацию, в которой тебе левой рукой продают оружие, а правой подписывают указ о его запрете. Ведь сегодня скорость движения почти повсеместно ограничена, но практически все автомобили способны превышать установленный порог в несколько раз.

Понятно, что ни один автопроизводитель не начнет с завтрашнего дня ограничивать свои машины максималкой в 90 или 110 км/ч. Заводчане пожмут плечами и скажут: а ты не нарушай, мол. Такие вещи должны быть прописаны на уровне евронорм: скажем, с 1 января все обязаны обеспечивать то-то и то-то. Но лично мне кажется, что сценарий будет иным. Все выпускаемые автомобили рано или поздно начнут в обязательном порядке подчиняться требованиям дорожных знаков: если висит знак «40», то и бортовой компьютер не позволит тебе ехать быстрее 40.

Такая оцифровка спидометра может выглядеть как издевка. Однако же — 40, и не быстрее, если этого требует Закон...
Такая оцифровка спидометра может выглядеть как издевка. Однако же — 40, и не быстрее, если этого требует Закон...

Впрочем, именно такое будущее уже стучится в окошко. С 2020 году на каждом автомобиле, продаваемом на территории Евросоюза, может появиться как раз такая штуковина — ее называют «система принудительного ограничения скорости — Intelligent Speed Assistance (ISA)». Этот девайс и будет ограничивать скорость автомобиля до максимально возможной на конкретном участке дороги. Во всяком случае, именно с таким предложением выступила Европейская комиссия по безопасности на транспорте (ETSC).

Увидев дорожный знак, бортовой компьютер тупо отдаст соответствующую команду автомобилю.
Увидев дорожный знак, бортовой компьютер тупо отдаст соответствующую команду автомобилю.

Вот и увидим, какие машины окажутся в фаворе у потребителя. Интересно, что будет чувствовать обладатель какой-нибудь Панамеры, когда его обгонит ржавый «москвич», лишенный какой-бы то ни было бортовой электроники.

P.S. Автор ездит на довольно мощной машине — и порой быстрее 60 км/ч. Но от своих слов не отказывается.


7 причин, почему легковушке не нужен мощный мотор


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7 причин, почему легковушке не нужен мощный мотор
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