7 причин, почему легковушке не нужен мощный мотор

Эпохе мощных моторов и быстрых автомобилей приходит конец. Ждать недолго. ЗР знает, в чем причина.

Высокая зарплата лучше низкой. Большие раки привлекательнее маленьких. И, конечно же, мощный автомобиль лучше немощного — о чем тут спорить? Но так ли уж нужны легковушкам моторы большой мощности? Мое мнение: не нужны. И даже вредны. Аргументы приведены ниже.

Где ездить?

Мощный мотор — это, конечно же, средство быстро ездить. Но разрешенная скорость на подавляющем большинстве российских дорог — 90 км/ч. На встречающихся кое-где магистралях с зеленой раскраской — 110. Совсем уж редкий знак — 130. Примерно та же ситуация царит в европах. Так зачем же выпускать мощные машины с оцифровкой спидометров далеко за 200?

В этом месте «знатоки» обычно кивают на Германию: мол, вот там — свобода! Но нам-то какое дело до хозяйства фрау Меркель? К тому же скоростной безлимит действует только на некоторых немецких автобанах, а вовсе не на всех, как многим кажется. Да и кто реально приобретает машину здесь, чтобы постоянно кататься по отдельным дорогам там? Не проще ли в таких случаях брать автомобиль напрокат?

Будет еще хуже

Часто приходится слышать, что наши ПДД морально устарели. Поэтому, как только их начнут осовременивать, все скоростные ограничения надо будет пересмотреть в сторону послабления — вот тут-то мощные машины и потребуются.

Но ведь скоростные ограничения действуют во всех странах! И в чем конкретно состоит моральное устаревание ПДД? Да, современная машина может ехать в несколько раз быстрее, чем обычно разрешает знак, но ни водители, ни инфраструктура к этому не готовы. Скажу больше — максималку в наших крупных городах скоро снизят до 40 км/ч. А в пресловутом Париже уже несколько лет активно используют знаки «30» и даже «20». Для безопасности.

Хочется двигаться быстрее? Проще сесть на поезд. А если охота порулить самому — милости просим на спортивную трассу.

Динамика разгона? А… зачем?

Мощный мотор сулит хорошую динамику разгона, что, конечно же, греет душу владельцу машины. И одновременно опустошает его кошелек, быстренько переводя в категорию правонарушителей. Потому что человек, от души вдавивший правую педальку, на практике редко обращает внимание на правила и прочие «условности», разгоняясь сообразно своим представлениям о порядке на дороге. Но он — всего лишь обыкновенный преступник, поэтому обсуждать его не будем.

По каким дорогам подобные машины имеют право носиться со всей мощью?

А вот законопослушный водитель, который тоже любит динамику, имеет право разгоняться лишь до той скорости, которая нарисована на знаке или оговорена в ПДД. А теперь прикиньте, сколько десятых долей секунды при этом реально выгадает обладатель, скажем, 150-сильной машины по сравнению со своим 80-сильным собратом? Получится величина, сопоставимая со временем реакции водителя. То есть практически «никакая».

Езда и обслуживание

Прожорливость мощного двигателя даже при законопослушной езде будет превышать аппетиты слабенького коллеги по цеху. При обслуживании многосильный мотор также вытянет из вас лишнюю сумму — в процессе «грабежа» будут участвовать лишние цилиндры, наддув, дорогое масло и все, что угодно такому двигателю.

Покупка и содержание

При покупке машина с мощным мотором обойдется вам гарантированно дороже, чем такая же, но более слабая. При исчислении налога также готовьтесь оплачивать лишних лошадей. Даже если вообще не собираетесь куда-либо ездить.

Аэродинамика и клиренс

Если прекратить ориентацию на излишние скорости и ускорения, даруемые мощными моторами, то уйдут за ненадобностью обтекаемые кузова, скоростные шины и малые клиренсы, преображая машину в эдакий кубик на колесах. Он будет сравнительно недорогой и относительно несложный в производстве.

Безопасность

Если на дорогах останутся только маломощные автомобили, то резко снизится число обгонов и прочих ускорений. Как следствие, уменьшится аварийность.

Информация к размышлению

Все вышеперечисленное — это не какие-то призывы к технической революции. Это просто попытка осмыслить ситуацию, в которой тебе левой рукой продают оружие, а правой подписывают указ о его запрете. Ведь сегодня скорость движения почти повсеместно ограничена, но практически все автомобили способны превышать установленный порог в несколько раз.

Понятно, что ни один автопроизводитель не начнет с завтрашнего дня ограничивать свои машины максималкой в 90 или 110 км/ч. Заводчане пожмут плечами и скажут: а ты не нарушай, мол. Такие вещи должны быть прописаны на уровне евронорм: скажем, с 1 января все обязаны обеспечивать то-то и то-то. Но лично мне кажется, что сценарий будет иным. Все выпускаемые автомобили рано или поздно начнут в обязательном порядке подчиняться требованиям дорожных знаков: если висит знак «40», то и бортовой компьютер не позволит тебе ехать быстрее 40.

Такая оцифровка спидометра может выглядеть как издевка. Однако же — 40, и не быстрее, если этого требует Закон...

Впрочем, именно такое будущее уже стучится в окошко. С 2020 году на каждом автомобиле, продаваемом на территории Евросоюза, может появиться как раз такая штуковина — ее называют «система принудительного ограничения скорости — Intelligent Speed Assistance (ISA)». Этот девайс и будет ограничивать скорость автомобиля до максимально возможной на конкретном участке дороги. Во всяком случае, именно с таким предложением выступила Европейская комиссия по безопасности на транспорте (ETSC).

Увидев дорожный знак, бортовой компьютер тупо отдаст соответствующую команду автомобилю.

Вот и увидим, какие машины окажутся в фаворе у потребителя. Интересно, что будет чувствовать обладатель какой-нибудь Панамеры, когда его обгонит ржавый «москвич», лишенный какой-бы то ни было бортовой электроники.

P.S. Автор ездит на довольно мощной машине — и порой быстрее 60 км/ч. Но от своих слов не отказывается.







