Мастер-класс от Mercedes-Benz A-klasse

Упорство штутгартцев, с которым они везут к нам самую младшую модель Мерседеса, начало давать свои плоды. Дебют обновленного A-klasse на российском рынке вышел неожиданно удачным — квота на этот год уже выбрана.



Сегодня у нас на тесте хэтчбек A-класса, а до конца года в продаже появится еще и седан. Кажется, нам диктуют новый тренд на компактные автомобили. И я лично обеими руками «за», понимая, что старшие братья GLE и GLC, а также E-klasse, уже нашли своего покупателя. Читать далее.