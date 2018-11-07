Мастер-класс от Mercedes-Benz A-klasse

Упорство штутгартцев, с которым они везут к нам самую младшую модель Мерседеса, начало давать свои плоды. Дебют обновленного A-klasse на российском рынке вышел неожиданно удачным — квота на этот год уже выбрана.

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса


Сегодня у нас на тесте хэтчбек A-класса, а до конца года в продаже появится еще и седан. Кажется, нам диктуют новый тренд на компактные автомобили. И я лично обеими руками «за», понимая, что старшие братья GLE и GLC, а также E-klasse, уже нашли своего покупателя.

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Фото: «За рулем»
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