Эти люди следят за вами каждый день, стоите ли вы в пробке или перебегаете дорогу в неположенном месте. Это они контролируют каждый светофор в городе и читают ваши комментарии на Яндексе. ЗР втерся в доверие к сотруднику Центра организации дорожного движения и выяснил, как у них все устроено.
Живых инспекторов ГИБДД постепенно заменяют камеры фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме. И с каждым днем они учатся ловить нарушителей за новые нарушения ПДД. Вот что при этом важно знать каждому водителю...
Hyundai Santa Fe четвертого поколения, кроме «широко раскрытых глаз», получил прибавку в мощности для бензинового мотора и новый 8-ступенчатый автомат в пару к дизельному. «За рулем» проверил его неидеальными дорогами Киргизии и выяснил, что флагманский кроссовер Hyundai больше не требует, чтобы водитель держал руки на руле при пользовании электронными ассистентами.
Автору ЗР посчастливилось одним из первых познакомиться с перспективными моделями марки Volkswagen — прототипами Tanoak и Atlas Cross. Оба шоу-кара — близкие родственники кроссовера Volkswagen Atlas, на нашем рынке известного под именем Teramont. Решения о запуске пикапа в серию пока нет, зато серийный Кросс появится уже в 2019 году.
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