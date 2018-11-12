Тема нашей очередной «Прямой линии» — выбор недорогого автомобиля. Бюджет покупки условно ограничим миллионом рублей (нижнюю границу задавать не будем). Присылайте вопросы!

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При выборе автомобиля важно учитывать множество факторов: условия эксплуатации, бюджет на содержание и ремонт, собственная манера вождения и многое другое. Мы поможем разобраться во всем многообразии вариантов и предложим к рассмотрению тот автомобиль, который подходит вам больше всего.

Наш эксперт разберется во всех тонкостях комплектаций, подскажет, какой силовой агрегат подойдет именно вам, от каких опций можно отказаться, а за какие лучше доплатить.

Все вопросы, касающиеся выбора автомобиля для покупки, присылайте на электронную почту: question@zr.ru

Постарайтесь сформулировать побольше вводных — так эксперту будет проще сориентировать вас во всем изобилии выбора на рынке.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.