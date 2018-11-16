5 мифов о легендарной «Катюше»

Отечественные реактивные системы залпового огня (РСЗО), массово применяемые в период ВОВ и объединившиеся в народной памяти под звучным прозвищем «Катюша», стали одним из символов Победы — наряду со штурмовиком Ил-2 и танком Т-34. Но сегодня мы пойдем дальше символики. Настало время поговорить об окружающих образ «Катюши» мифах и отделить их от реальной практики боевого использования.

Принцип нового РСЗО был прост: вместо трудоемкого в производстве артиллерийского ствола применялась рельса-направляющая. По ней скользил реактивный снаряд, состоящий из реактивного двигателя и боевой части. Рельсы, как правило, крепились на грузовик, хотя в качестве носителя мог использоваться и легкий танк или гусеничный тягач. Одна «Катюша» на базе грузовика менее чем за 10 секунд могла выпустить шестнадцать 132-мм реактивных снарядов, а огневой взвод — 64. Новое оружие сочетало в себе мобильность, относительную простоту, а также не имеющую равных массовость огня на коротком временном промежутке.

Миф 1. Секрет «Катюши» тщательно охранялся и долгое время не был доступен немцам

Это заблуждение во многом вызвано художественным фильмом «Отряд особого назначения», снятого в 1978 году. По сюжету, одна из «Катюш» тонет на переправе при отступлении, и вокруг этого разворачивается целая специальная операция с группой диверсантов. Задача — уничтожить секретную установку, пока ее не успели изучить немцы. Действительно, в начале войны в кабине каждой установки находился ящик с толом — чтобы быстро подорвать ее в случае чего. Правда, в итоге их быстро убрали — ведь первые неповрежденные «Катюши» попали к противнику еще в первый год войны. И это не привело к бурному развитию реактивной артиллерии Третьего рейха. Почему же?

Миф 2. Основная ценность «Катюш» — в их поражающей силе

Этому было простое объяснение. Реактивные системы залпового огня имеют не только преимущества, но и недостатки. Например, обратной стороной массовости залпа была непредсказуемость траектории отдельного снаряда. Ствольная артиллерия позволяла брать противника в «вилку» — перелет, недолет, внесение поправок, и точный выстрел в цель. Реактивными снарядами так работать не получалось — надо было бить по площадям, залпами батарей, а еще лучше — целых полков.

Поэтому немцы предпочитали традиционную ствольную артиллерию. Да, у них имелись РСЗО, но они в целом были слабее, и им никогда не выделялась такая роль, как «Катюшам». Все дело в том, что у немцев были массовые скоростные артиллерийские тягачи. И тяжелые орудия не отставали от наступающих танков, поддерживая их огнем, когда это было нужно. Промышленность ослабленного Первой мировой и Гражданской войнами СССР была слабее, и позволить себе и танки, и скоростные тягачи страна не могла. А вот поставленные на шасси грузовика установки могли поспевать за наступающими танками или при обороне быстро перебрасываться на самые проблемные участки. Так что сила «Катюш» была, как ни странно, в том, что они вели огонь прямо с грузовика, на котором монтировались.

Миф 3. «Катюш» боялись как огня

Реактивные системы залпового огня отлично работают по скоплениям открытой пехоты. Высокое рассеивание тут скорее плюс, чем минус — только больше живой силы накроет. Да и в психологическом смысле одновременный удар множества реактивных снарядов переносится тяжелее, чем длительный обстрел из ствольной артиллерии. Но есть один нюанс — реактивный снаряд, в отличие от орудийного, не проникает под землю, прежде чем сработать, а разрывается на поверхности. В результате действие по окопанному противнику у «Катюш» хуже, чем у обычных гаубиц.

Поэтому необстрелянные части и правда очень не любили «Катюши». Но более опытный противник быстро понимал: хорошая работа лопатой делает это страшное оружие намного менее опасным. Впрочем, была еще одна особенность: в силу массовости огня на единицу времени «Катюши» часто приводили к единомоментному оглушению и контузиям у занимающего позицию противника. И, если взаимодействие РСЗО и атакующей пехоты было организовано хорошо, быстрая атака имела неплохой шанс застать неприятеля в практически небоеспособном положении, притом что «технически» процент убитых залпом реактивных снарядов был сравнительно невелик.

Миф 4. «Катюши» эффективно работали против танков

Время от времени прорывы бронетехники противника вынуждали расчеты «Катюш» стрелять по ним прямой наводкой. Для этого требовалось выкопать небольшое углубление и загнать туда передние колеса машины. Это придавало направляющим необходимый угол — имелся некоторый шанс попасть в танк. Правда, весьма невысокий, ведь рассеивание реактивных снарядов все же было слишком большим. Да и пробивались ими не все танки — с теми же «Тиграми» или «Пантерами» могли возникнуть серьезные проблемы.

Вообще, немецкие экипажи быстро поняли, что во время атаки «Катюш» безопаснее оставаться в танке, чем выбегать наружу и искать укрытия где-то еще. Но это ни в коей мере не было следствием плохой конструкции «Катюш». Скорее, тут речь про общее свойство всех реактивных снарядов. Так, у американцев, вооружавшими ими свою авиацию, на уничтожение какой-нибудь «Пантеры» во время высадки в Нормандии уходило не менее 140 выпущенных ракет.

Миф 5. «Катюши» всегда как можно быстрее покидали позицию, с которой давался залп

У всех РСЗО имеется еще один серьезный недостаток — отличная, просто великолепная заметность после выстрела. Сноп дыма и пламени от выпущенных ракет тут же привлекал внимание всех наблюдателей противника в районе. Буквально через 5 минут на позиции «Катюш» обрушивался артиллерийский ответ. Если у немцев рядом были свободные самолеты, прилетала и авиация. Поэтому, конечно, «Катюши» старались как можно быстрее покинуть свои огневые позиции. Но такая практика вовсе не была повсеместной.

Во-первых, ближе к концу войны артиллерия и авиация противника перестали представлять серьезную угрозу. Поэтому к 1945 году многие батареи «Катюш» не тратили время на смену позиции, а заряжались прямо на огневом рубеже — немцы все равно не могли ничего сделать. И, во-вторых, существовали реактивные снаряды, запускаемые не с машин, а с грунта — при помощи специальных станков. И уже их расчетам приходилось браться за лопату — быстро покинуть позицию стрельбы было невозможно, и, чтобы пережить «ответку», люди старательно зарывались в землю.

В этих станках каждый реактивный снаряд запускался из деревянного ящика в виде рамы, внутри которого находилась металлическая направляющая. Выход из ящика преграждали поперечные планки — чтобы снаряд не выпал при транспортировке. Перед стрельбой их требовалось сбивать. Время от времени сделать это забывали, и «подарок» улетал в сторону противника не один, а вместе с ящиком. Если не были сбиты планки на всей установке, к немцам мог отправиться и станок. 300-мм реактивный снаряд летит не очень быстро — каких-то 200 метров в секунду. Летающие ящики замечались немцами, и быстро становились объектом живого обсуждения в неприятельских окопах.

***

Словом, «Катюша» не была волшебной палочкой, одинаково великолепной под всеми углами. Это был весьма удачный и востребованный образец оружия — с неизбежными недостатками, «обратными сторонами медали» и не всегда очевидными техническими мелочами. Тем не менее, все перечисленные особенности не умаляют, а лишь увеличивают славу наших предков. Не имея «чудо-оружия», самостоятельно решающего все возникающие задачи, они грамотно использовали положительные стороны того, что имелось, и компенсировали недостатки. И так победили.

Текст: Тимур Шерзад

Фото: из архивов автора