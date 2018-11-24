Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан!

Многие автолюбители с наступлением первых холодов с ужасом замечают, что их машина начала дымить во время прогрева. Бывалые советуют просверлить маленькое отверстие в глушителе. ЗР расскажет, откуда пошло это явление и к чему может привести.

Откуда дым?

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На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.

Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О 2 , который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н 2 О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

Почему эффект проявляется на холоде?

Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.

Обилие пара в выхлопных газах автомобилей становится заметно зимой.

Почему при прогреве парит сильнее?

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Что советуют «кулибины»?

Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

На фото Ford Kuga нынешнего поколения — вполне современный кроссовер. В его глушителе два небольших отверстия.

Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

А может, все-таки заехать на диагностику?

При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

Если интенсивное парение не проходит по мере прогрева двигателя, следует обратиться на сервис.

Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

Выводы

Появление даже довольно густого белого пара из выхлопной трубы непрогретого автомобиля при определенном сочетании температуры и влажности уличного воздуха — вполне нормальное явление. Бороться с ним, тем более кустарными методами, малоэффективно и даже вредно.