Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан!

Откуда дым?
На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.
Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.
Почему эффект проявляется на холоде?
Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.
Почему при прогреве парит сильнее?
Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».
Что советуют «кулибины»?
Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.
Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…
Польза или вред?
Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.
Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.
А может, все-таки заехать на диагностику?
При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.
Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.
Выводы
Появление даже довольно густого белого пара из выхлопной трубы непрогретого автомобиля при определенном сочетании температуры и влажности уличного воздуха — вполне нормальное явление. Бороться с ним, тем более кустарными методами, малоэффективно и даже вредно.
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