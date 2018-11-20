Кросс-седан Renault Logan Stepway совсем скоро поступит в продажу. Это привычный нам Logan, но с увеличенным дорожным просветом. Правда, пока модель доступна с механикой или автоматом. Но производитель анонсировал и вариатор — впервые для этого семейства. ЗР выяснил, что это будет за машина.
Этот тест для тех, кто выбирает между Шкодой Rapid и Ладой Vesta SW. У обоих автомобилей вместительный багажник и просторный салон, а это важно для людей семейных, кому приходится и коляску перевозить, и тещу на дачу. Рапид дороже Весты SW, но стоит ли он своих денег или можно не переплачивать, а выбрать Ладу?
В Миассе вслед за полноприводным Уралом Next выпустили линейку дорожных грузовиков с колесной формулой 6×4. «За рулем» рассмотрел шансы Уралов-«дорожников» — самосвала и седельного тягача — на успех на рынке.
В четвертом поколении кроссовер сделал огромный шаг вперед относительно предшественника. Но не во всем.
Lada Vesta SW или Skoda Rapid: воспитание универсала
Этот тест для тех, кто выбирает между Шкодой Rapid и Ладой Vesta SW. У обоих автомобилей вместительный багажник и просторный салон, а это важно для людей семейных, кому приходится и коляску перевозить, и тещу на дачу. Рапид дороже Весты SW, но стоит ли он своих денег или можно не переплачивать, а выбрать Ладу?
Как всегда, мы придумали для автомобилей целый ряд заданий, в ходе которых поощряли в них универсальность — главное качество недорогого семейного автомобиля. Вместительность багажников измерили специальными кубиками, быструю езду — секундомером, работу электронных помощников проверили на роликах. И постарались обойтись без субъективных оценок при выставлении оценок.
О том, какая машина победила, можно узнать по этой ссылке.
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