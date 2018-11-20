Lada Vesta SW или Skoda Rapid: воспитание универсала

Этот тест для тех, кто выбирает между Шкодой Rapid и Ладой Vesta SW. У обоих автомобилей вместительный багажник и просторный салон, а это важно для людей семейных, кому приходится и коляску перевозить, и тещу на дачу. Рапид дороже Весты SW, но стоит ли он своих денег или можно не переплачивать, а выбрать Ладу?

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid


Как всегда, мы придумали для автомобилей целый ряд заданий, в ходе которых поощряли в них универсальность — главное качество недорогого семейного автомобиля. Вместительность багажников измерили специальными кубиками, быструю езду — секундомером, работу электронных помощников проверили на роликах. И постарались обойтись без субъективных оценок при выставлении оценок.

О том, какая машина победила, можно узнать по этой ссылке.

Фото: «За рулем»
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