Пора менять водительские права. Какова сейчас госпошлина — 2000 или 3000 рублей?

Читательница журнала «За рулем», которой предстоит менять свое водительское удостоверение в связи с истечением его срока действия, интересуется, каков в настоящее время размер госпошлины за эту услугу. Отвечает глава ГУ ОБДД Михаил Черников.

ЗАМЕНА ПРАВ

Мне предстоит менять права. Какова сейчас госпошлина — 2000 или 3000 рублей?

Е. Коровашкина, Владимир

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если нужно поменять водительское удостоверение, что мне делать?

В соответствии с пунктом 43.1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей. В случае подачи заявления и уплаты пошлины через портал государственных и муниципальных услуг предоставляется скидка в размере 30%, то есть итоговая сумма составит 1400 рублей.

Государственная пошлина в размере 3000 рублей установлена для водительских удостоверений нового образца, выдача которых в настоящее время не осуществляется.

  • Все, что нужно знать о порядке получения и замены водительских прав, вы найдете в нашем «Парке документов».

Фото: Михаил Джапаридзе/ИТАР-ТАСС

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