ЗАМЕНА ПРАВ
Мне предстоит менять права. Какова сейчас госпошлина — 2000 или 3000 рублей?
Е. Коровашкина, Владимир
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по темеЕсли нужно поменять водительское удостоверение, что мне делать?
В соответствии с пунктом 43.1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей. В случае подачи заявления и уплаты пошлины через портал государственных и муниципальных услуг предоставляется скидка в размере 30%, то есть итоговая сумма составит 1400 рублей.
Государственная пошлина в размере 3000 рублей установлена для водительских удостоверений нового образца, выдача которых в настоящее время не осуществляется.
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Фото: Михаил Джапаридзе/ИТАР-ТАСС
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