Свежий выпуск «За рулем»: лучшие автомобили года, тест бюджетных видеорегистраторов, платный въезд в города

«За рулем» №12/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Слово главного редактора
- Гран-При «За рулем» — 2019: выбери лучший автомобиль года!
- Платный въезд в города: готовьте ваши денежки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада XRAY Cross: все плюсы и минусы
- Рестайлинговый Kia Sportage — с атмосферником и новым автоматом
- Обновленный Nissan X‑Trail — сделан специально для России!
- Mitsubishi Outlander: второе обновление
- Volkswagen T‑Cross как враг Креты и Каптюра
- Новый Audi Q3: европейской сборки, но с российскими нюансами
- 4Subaru Forester: прощай, турбо!
- Porsche Panamera GTS
ЗР ТЕСТ
- Новый Hyundai Santa Fe выглядит круто и едет породисто. Чем ответят Kia Sorento Prime и Renault Koleos?
- Полноприводные седаны Genesis G70, Audi A4, Subaru Legacy, BMW 430i и Mercedes-Benz S 560 L на роликах: испытываем трансмиссии
- Видеорегистраторы за 2500–4000 рублей: выбираем лучшие
- Может ли новый Lexus LS 500 уложить на лопатки седаны Genesis G90 и Cadillac CT6?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Какое масло заливать на морозе — 0W‑30 или 0W‑40?
- Подбираем конкурентов для привычных АКБ
- Светодиодные фары: самые перспективные разработки
- Обогрев руля: делаем сами
ЗР АКТИВ
- Как не напиться кефиром? Выбираем лучший алкотестер
- Статистика аварийности: на дорогах стало безопаснее
- Покупка машины у юрлица: есть проблемы!
ЗР РЕСУРС
- Масложор и его причины
- Парк ЗР: Volkswagen Tiguan и Ford EcoSport
ЗР ОРИГИНАЛ
- Москва — Лиссабон за 45 часов: легендарный пробег журнала «За рулем» 1988 года
- На кроссовере Mitsubishi Eclipse Cross — к Подольскому морю
- Безумство храбрых: самые безбашенные гонки в мире
- Чемпионат России по кольцевым автогонкам
- Buick 40 времен Великой депрессии
А также:
- Самые неизвестные серийные автомобили СССР
- Конкурс элегантности в Пеббл-Бич: сплошь миллионеры
- Mercedes-Benz Actros и Arocs: российский дебют
- Грузовики Hyundai HD35City, HD78 и HD120 российской сборки
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.
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