Свежий выпуск «За рулем»: лучшие автомобили года, тест бюджетных видеорегистраторов, платный въезд в города

Новый Hyundai Santa Fe против конкурентов; эксклюзивный тест обновленного кроссовера Nissan X‑Trail; все плюсы (и минусы) Лады XRAY Cross; главные причины масложора; экспертиза алкотестеров; сравнительный тест самых дешевых видеорегистраторов... — об этом и не только читаем в декабрьском выпуске ЗР. И выбираем автомобиль года в рамках Гран-При «За рулем» — 2019!

«За рулем» №12/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Гран-При «За рулем» — 2019: выбери лучший автомобиль года!
  • Платный въезд в города: готовьте ваши денежки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада XRAY Cross: все плюсы и минусы
  • Рестайлинговый Kia Sportage — с атмосферником и новым автоматом
  • Обновленный Nissan X‑Trail — сделан специально для России!
  • Mitsubishi Outlander: второе обновление
  • Volkswagen T‑Cross как враг Креты и Каптюра
  • Новый Audi Q3: европейской сборки, но с российскими нюансами
  • 4Subaru Forester: прощай, турбо!
  • Porsche Panamera GTS

ЗР ТЕСТ

  • Новый Hyundai Santa Fe выглядит круто и едет породисто. Чем ответят Kia Sorento Prime и Renault Koleos?
  • Полноприводные седаны Genesis G70, Audi A4, Subaru Legacy, BMW 430i и Mercedes-Benz S 560 L на роликах: испытываем трансмиссии
  • Видеорегистраторы за 2500–4000 рублей: выбираем лучшие
  • Может ли новый Lexus LS 500 уложить на лопатки седаны Genesis G90 и Cadillac CT6?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Какое масло заливать на морозе — 0W‑30 или 0W‑40?
  • Подбираем конкурентов для привычных АКБ
  • Светодиодные фары: самые перспективные разработки
  • Обогрев руля: делаем сами

ЗР АКТИВ

  • Как не напиться кефиром? Выбираем лучший алкотестер
  • Статистика аварийности: на дорогах стало безопаснее
  • Покупка машины у юрлица: есть проблемы!

ЗР РЕСУРС

  • Масложор и его причины
  • Парк ЗР: Volkswagen Tiguan и Ford EcoSport

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Москва — Лиссабон за 45 часов: легендарный пробег журнала «За рулем» 1988 года
  • На кроссовере Mitsubishi Eclipse Cross — к Подольскому морю
  • Безумство храбрых: самые безбашенные гонки в мире
  • Чемпионат России по кольцевым автогонкам
  • Buick 40 времен Великой депрессии

А также:

  • Самые неизвестные серийные автомобили СССР
  • Конкурс элегантности в Пеббл-Бич: сплошь миллионеры
  • Mercedes-Benz Actros и Arocs: российский дебют
  • Грузовики Hyundai HD35City, HD78 и HD120 российской сборки

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.

Хотите выиграть призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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